लिटन दास 54 रनों पर नाबाद, बाकी के बांग्लादेशी बल्लबाज 51 पर सिमटे अफगानिस्तान ने 8 रन से मार लिया मैदान

AFGvsBANG टी-20 विश्वकप के सुपर आठ ग्रुप एक में बंगलादेश के सलामी बल्लेबाज लिटन कुमार दास नाबाद (54) खड़े देखते रहे और राशिद खान की अगुवाई वाली अफगानिस्तान टीम के गेंदबाजों ने इतिहास रचते हुए आठ रन से वर्षा बाधित मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान और नवीन उल हक ने बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए चार-चार विकेट चटकाते हुए बंगलादेश को 17.5 ओवर में 105 रन पर ढ़ेरकर मुकाबला जीतकर ऑस्ट्रेलिया को भी विश्वकप से बाहर कर दिया है। बंगलादेश के लिटन कुमार दास एक छोर थामे खड़े रहे लेकिन किसी भी बल्लेबाज ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने 49 गेंदों में पांच चौके और एक छक्के की मदद से नबाद (54) रनों की पारी खेली। मैच के बीच में बारिश होने के कारण डकवर्थ लुईस नियम के तहत बंगलादेश का एक ओर घटाकर 19 ओवर में संशोधित लक्ष्य दिया गया था।अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रहमतउल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान की सलामी जोड़ी ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिये 59 रन जोड़। 11वें ओवर में रिशाद हुसैन ने इब्राहिम जदरान (18) को आउट कर बंगलादेश को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये अजमतउल्लाह उमरजई भी (10) बनाकर पवेलियन लौट गये। गुलबदीन नईब (4) और मोहम्मद नबी एक रन बनाकर आउट हुये। रहमतउल्लाह गुरबाज ने सर्वाधिक (43) रन बनाये। कप्तान राशिद खान 10 गेंदों में (19) और रहमत करीम (7)रन बनाकर नाबाद रहे। अफगानिस्तान ने 20 ओवरों में पांच विकेट पर 115 रनों का स्कोर खड़ा किया।बंगलादेश की ओर से रिशाद हुसैन ने तीन विकेट लिये। तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।116 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी बंगलादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 23 रन पर अपने तीन विकेट गवां दिये। तंजिद हसन (शून्य), कप्तान नजमुल शांतो (5) और शाकिब अल हसन (शून्य) पर आउट हुये। सौम्य सरकार (10), मौ. तोहीद हृदोय (14), महमुदउल्लाह (6) और रिशाद हुसैन (0) को राशिद खान ने अपना शिकार बनाया। लिटन कुमार दास ने सर्वाधिक नाबाद (54) रन बनाये। बंगलादेश के नौ बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। नवीन उल हक ने पहले तस्किन अहमद बोल्ड और फिर मुस्तफिरजुर रहमान को पगबाधा आउटकर बंगलादेश की पारी को 17.4 ओवर में 105 रन पर समेट दिया।अफगानिस्तान की ओर से राशिद खान और नवीन उल हक ने चार-चार बल्लेबाजों को आउट किया। फजलहक फारूकी और गुलबदीन नईब को एक- एक विकेट मिला।