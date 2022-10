जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान से लिया नकली मिस्टर बीन भेजने का बदला, ट्विटर पर ऐसे उड़ा मजाक

Did not see that coming... pic.twitter.com/Q7y9ZVdE6i — Hassan Cheema (@Gotoxytop1) October 26, 2022

What a win for Zimbabwe! Congratulations to the Chevrons.



Next time, send the real Mr Bean…#PakvsZim — President of (@edmnangagwa) October 27, 2022

When Zimbabwe ask for Mr. Bean, you give them Mr. Bean. This Pak Bean revenge has been taken. Congratulations! #PAKvsZIM — Danish Sait (@DanishSait) October 27, 2022

Pic 1 - After 20 overs of Zimbabwe batting



Pic 2- Pakistan after 20 overs of their batting. #PAKvsZIM pic.twitter.com/amXnUFprQy — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 27, 2022

This is tha fuck called Pak Bean who imitates stealing peoples money pic.twitter.com/n5qe50SsWp — Ngugi Chasura (@mhanduwe0718061) October 25, 2022

What a win for Zimbabwe! Congratulations to the Chevrons.



Next time, send the real Mr Bean…#PakvsZim — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) October 27, 2022

Mohammad Nawaz in last over of the match. #PAKvsZIM pic.twitter.com/v0A0GjGsqg — Rajabets India (@smileandraja) October 27, 2022

Worldcup me abhi tak Pakistan ka Safar #PAKvsZIM pic.twitter.com/n3UPJsupdM — Byomkesh (@byomkesbakshy) October 27, 2022

जिम्बाब्वे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए गुरूवार को यहां के रोमांचक मुकाबले में को एक रन से हराकर उलटफेर किया।जिम्बाब्वे ने 131 रन के लक्ष्य का अच्छा बचाव किया और पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लगातार अंतराल पर विकेट झटककर विपक्षी टीम को आठ विकेट पर 129 रन ही बनाने दिये।पाकिस्तान में जन्में आल राउंडर सिकंदर रजा ने मध्य के ओवरों में मैच का रूख बदल दिया जिन्होंने अपने चार ओवर में 25 रन देकर तीन विकेट झटके जिसमें शान मसूद (44 रन), शादाब खान (17 रन) और हैदर अली का विकेट शामिल था।दायें हाथ के तेज गेंदबाज ब्रैड इवांस ने 25 रन देकर दो विकेट झटके जबकि ब्लेसिंग मुजारबानी (18 रन देकर एक विकेट) और ल्यूक जोंगवे (10 रन देकर एक विकेट) ने भी विकेट झटककर अपनी टीम को उलटफेर भरी जीत दिलायी।यह पाकिस्तान की दो मैचों में दूसरी हार है, उसे एक और रोमांचक मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।जिम्बाब्वे की दो मैचों में यह पहली जीत है। अफ्रीका की इस टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हुए मैच में अंक बांटे थे।पाकिस्तान की हार हुई और टीम की ट्रोलिंग ट्विटर पर शुरु हो गई। जिसमें सबसे दिलचस्प रहा नकली का मामला।दरअसल पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे देश में एक नकली मिस्टर बीन कार्यक्रम में भेजा था।जिससे जिम्बाब्वे का एक फैन बहुत नाराज था और उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब भी दिया था कि पाकजिम्बाब्वे को हल्के में ना ले।यही नहीं जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने भी पाकिस्तान को यह हिदायत दी कि वह अब नकली मिस्टर बीन भेजने की गलती ना करे।टूर्नामेंट में दूसरी बार पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अच्छी शुरूआत दिलाने में नाकाम रहे।इवांस ने फुल लेंथ पर कप्तान बाबर को आउट किया। वहीं भारत के खिलाफ अर्धशतक जड़ने वाले इफ्तिखार अहमद भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके जिससे 7.4 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर तीन विकेट पर 36 रन हो गया था।लेकिन शान मसूद एक छोर पर डटे हुए थे और उन्होंने शादाब खान के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिये 52 रन की भागीदारी से पाकिस्तान की पारी आगे बढ़ायी।लेग स्पिनर आल राउंडर रजा ने लगातार तीन विकेट झटककर जिम्बाब्वे को मैच में लौटाया जिसमें दो विकेट 14वें ओवर में लिये।पाकिस्तान का स्कोर 15.1 ओवर में छह विकेट पर 94 रन हो गया। नवाज (22 रन) ने वसीम के साथ मिलकर पाकिस्तान को दौड़ में बनाये रखा। इससे अंतिम ओवर में टीम को 11 रन की दरकार थी।नवाज ने तीन रन बनाये और फिर इवांस की धीमी गेंद को चौके के लिये भेजा।पर इवांस ने शानदार वापसी की और अंतिम ओवर की पांचवीं गेंद पर नवाज का विकेट ले लिया जिससे आखिरी गेंद पर तीन रन बनाने थे।शाहीन शाह अफरीदी इस अंतिम गेंद पर रन आउट हुए और जिससे जिम्बाब्वे ने जीत दर्ज की।इससे पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद वसीम (24 रन देकर चार विकेट) ने टी20 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जिससे उन्होंने और स्पिनर शादाब ने जिम्बाब्वे को आठ विकेट पर 130 रन ही बनाने दिये।वसीम सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने और शादाब खान (23 रन लेकर तीन विकेट) मिलकर सात खिलाड़ियों को आउट किया। इससे अच्छी शुरूआत करने वाली जिम्बाब्वे की लय बिगड़ गयी।हैरिस रऊफ ने भी टी20 गेंदबाजी में अपना सर्वश्रेष्ठ किफायती प्रदर्शन किया, उन्होंने चार ओवर में एक मेडन डालकर 12 रन दिये और एक विकेट झटका।जिम्बाब्वे ने कप्तान क्रेग इरविन (19 रन) और वेस्ले माधेवेरे (17 रन) ने पहले विकेट के लिये 42 रन जोड़कर अच्छी शुरूआत की। इस भागीदारी का अंत रऊफ ने किया जब उनकी तेज रफ्तार वाली गेंद पर इरविन शार्ट फाइन लेग पर मोहम्मद वसीम को कैच दे बैठे।दो गेंद बाद माधेवेरे भी पवेलियन पहुंच गये जिन्हें वसीम ने पगबाधा आउट किया जिसका इस बल्लेबाज ने रिव्यू लिया जो असफल रहा।मिल्टन शुम्बा (08) भी अपनी टीम की मदद नहीं कर सके और शादाब को उनकी ही गेंद पर कैच दे बैठे।सीन विलियम्स (31 रन) और सिकंदर रजा (09) ने चौथे विकेट के लिये 31 रन जोड़े थे कि शादाब ने 14वें ओवर में दोहरे झटके दे दिये। इससे जिम्बाब्वे की टीम अच्छी शुरूआत के बाद लय खो बैठी।