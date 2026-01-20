Share Bazaar में बड़ी गिरावट, Sensex 1066 अंक फिसला, Nifty भी लुढ़का

Share Market Update News : शेयर मार्केट में मंगलवार को भूचाल आ गया। भारतीय शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1065.71 अंक फिसलकर 82180.47 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 353.00 अंक लुढ़ककर 25232.50 अंक पर बंद हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी (IT) शेयरों पर बिकवाली का सबसे ज्यादा असर हुआ, जिससे प्रमुख सूचकांक 2 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गए। बीएसई पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ रुपए घटकर 456 लाख करोड़ रुपए रह गया।

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) शेयरों पर बिकवाली का सबसे ज्यादा असर हुआ, जिससे प्रमुख सूचकांक 2 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गए। बीएसई पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ रुपए घटकर 456 लाख करोड़ रुपए रह गया। विप्रो जैसी दिग्गज कंपनियों के निराशाजनक नतीजों और कमजोर आउटलुक ने आईटी शेयरों पर दबाव बनाया।

अमेरिका की टैरिफ नीतियों को लेकर अनिश्चितता और अमेरिका-यूरोप के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव ने वैश्विक बाजारों में बेचैनी बढ़ा दी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।

सरकारी बैंकों के शेयरों पर दबाव रहा और पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% से ज्यादा लुढ़क गया, जिसने बाजार की गिरावट को और गहरा किया। ब्रेंट क्रूड 0.11% चढ़कर 64.01 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया, जिससे महंगाई और सरकारी खर्च को लेकर चिंता बढ़ी।

इस बीच चांदी में तूफानी तेजी आई। चांदी में 7000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। दक्षिण भारत के सराफा बाजार में चांदी ने 3.30 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। वहीं सोने की कीमत भी 1,47,596 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। इसमें लगभग 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। सोने ने भी अब तक का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

