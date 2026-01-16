Share Bazaar ऊपरी स्तर से फिसला, Sensex 188 अंक चढ़ा, Nifty भी 25600 के पार

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों ने आज लगातार 2 दिन से चली आ रही गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया। इस बीच दोनों ही बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स में 188 अंकों की उछाल देखने को मिली, तो वहीं निफ्टी में भी 29 अंकों की तेज़ी देखी गई। आईटी शेयरों में दमदार खरीदारी के चलते पूरे शेयर बाजार में जोश दिखा, जिसमें इंफोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा टॉप गेनर्स में शामिल रहे। इंफोसिस के शेयरों में पिछले 4 महीनों में सबसे बड़ी बढ़त देखी गई। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के चलते गुरुवार को शेयर बाजार में अवकाश रहा, जिस वजह से बीएसई और एनएसई में कोई कारोबार नहीं हुआ।







सेंसेक्स 188 अंक की बढ़त के साथ 83,570.35 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 28 अंक चढ़कर 26,694.35 अंकों के स्तर पर बंद हुआ।

लार्जकैप बैंकिंग शेयरों में भी शुक्रवार को मजबूत खरीदारी देखने को मिली। इसकी एक बड़ी वजह 17 जनवरी को आने वाले दिसंबर तिमाही के नतीजे हैं। शेयर बाजार में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी कोल इंडिया की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) का आईपीओ फोकस में दिखा।





गौरतलब है कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के चलते गुरुवार को शेयर बाजार में अवकाश रहा, जिस वजह से बीएसई और एनएसई में कोई कारोबार नहीं हुआ। इससे पहले बुधवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ था।

