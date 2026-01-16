शुक्रवार, 16 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (16:45 IST)

Share Bazaar ऊपरी स्तर से फिसला, Sensex 188 अंक चढ़ा, Nifty भी 25600 के पार

Indian stock markets witnessed a surge today
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों ने आज लगातार 2 दिन से चली आ रही गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया। इस बीच दोनों ही बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स में 188 अंकों की उछाल देखने को मिली, तो वहीं निफ्टी में भी 29 अंकों की तेज़ी देखी गई। आईटी शेयरों में दमदार खरीदारी के चलते पूरे शेयर बाजार में जोश दिखा, जिसमें इंफोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा टॉप गेनर्स में शामिल रहे। इंफोसिस के शेयरों में पिछले 4 महीनों में सबसे बड़ी बढ़त देखी गई। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के चलते गुरुवार को शेयर बाजार में अवकाश रहा, जिस वजह से बीएसई और एनएसई में कोई कारोबार नहीं हुआ।

खबरों के अनुसार, भारतीय शेयर बाजारों ने आज लगातार 2 दिन से चली आ रही गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया। इस बीच शेयर बाजार में आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 188 अंक की बढ़त के साथ 83,570.35 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 28 अंक चढ़कर 26,694.35 अंकों के स्तर पर बंद हुआ।
लार्जकैप बैंकिंग शेयरों में भी शुक्रवार को मजबूत खरीदारी देखने को मिली। इसकी एक बड़ी वजह 17 जनवरी को आने वाले दिसंबर तिमाही के नतीजे हैं। शेयर बाजार में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी कोल इंडिया की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) का आईपीओ फोकस में दिखा।

इस आईपीओ को निवेशकों का भरपूर समर्थन मिला। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का Kospi मजबूती के साथ ट्रेड करता दिखा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव 0.24% फिसलकर 63.61 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। तेल की कीमतों में गिरावट से भारत का इंपोर्ट बिल घटता है, जो शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव माना जाता है।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के चलते गुरुवार को शेयर बाजार में अवकाश रहा, जिस वजह से बीएसई और एनएसई में कोई कारोबार नहीं हुआ। इससे पहले बुधवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ था।
Edited By : Chetan Gour
