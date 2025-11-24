Share Bazaar में लगातार दूसरे दिन गिरावट, Sensex 331 अंक लुढ़का, Nifty भी 26000 के नीचे

Share Bazaar में लगातार दूसरे दिन गिरावट, Sensex 331 अंक लुढ़का, Nifty भी 26000 के नीचे
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट आई। सेंसेक्स 331 अंक के नुकसान में रहा, जबकि निफ्टी 26000 अंक के नीचे आ गया। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों में प्रमुख रूप से गिरावट रही। सेंसेक्स शुक्रवार को 400.76 अंक टूटा था जबकि निफ्टी 124 अंक के नुकसान में रहा था।
खबरों के अनुसार, शेयर बाजार में सोमवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट आई। सेंसेक्स 331 अंक के नुकसान में रहा, जबकि निफ्टी 26000 अंक के नीचे आ गया। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों में प्रमुख रूप से गिरावट रही। सेंसेक्स 331.21 अंक यानी 0.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,900.71 अंक पर बंद हुआ।
वहीं निफ्टी 108.65 अंक यानी 0.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,959.50 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 26,000 के ऊपर टिक नहीं पाया, जिससे बाजार लाल निशान में बंद हुआ। अमेरिका-भारत के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में देरी जैसी चीजों को देखते हुए निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया।
एशिया के अन्य बाजारों में, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सकारात्मक दायरे में रहे, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी गिरावट के साथ बंद हुआ। जापान के शेयर बाजार अवकाश के कारण बंद रहे। यूरोप के प्रमुख बाजार दोपहर के कारोबार में बढ़त में थे।
शुक्रवार को अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए थे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.98 प्रतिशत टूटकर 61.95 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। सेंसेक्स शुक्रवार को 400.76 अंक टूटा था जबकि निफ्टी 124 अंक के नुकसान में रहा था।
Edited By : Chetan Gour