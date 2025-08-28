गुरुवार, 28 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. शेयर बाजार
  4. share maket falls due to trump tariff effect
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (11:00 IST)

ट्रंप के टैरिफ से लुढ़का शेयर बाजार, क्या है सेंसेक्स निफ्टी का हाल

share market
Trump Tariff effect on share market: ट्रंप द्वारा भारत पर ट्रंप टैरिफ लागू करने के बाद गुरुवार को पहली बार भारतीय शेयर खुला। सेंसेक्स और निफ्टी में आज टैरिफ की दहशत दिखाई दी। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 508.16 अंक की गिरावट के साथ 80,278.38 अंक पर और एनएसई निफ्टी 157.35 अंक फिसलकर 24,554.70 अंक पर आ गया।
 
हालांकि बाजार में इसके बाद कुछ रिकवरी भी दिखाई दी। समाचार लिखे जाने तक सेंसेक्स 255 अंकों की गिरावट के साथ 80531 पर था और निफ्टी 73 अंकों की गिरावट के साथ 24,639 पर था। बैंक, फार्मा और टेक कंपनियों के शेयरों में बिकवाली का जोर रहा। 
 
अमेरिका के रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के लागू होने से घरेलू बाजारों पर दबाव बढ़ा। भारत पर अब कुल 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क लगा है। इसके अलावा विदेशी पूंजी की निकासी ने भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया।
 
गौरतलब है कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर बुधवार को शेयर और विदेशी मुद्रा बाजार बंद थे। 
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रील्‍स, ब्‍यूटी पार्लर और दहेज के एंगल में उलझी निक्‍की भाटी की मौत की कहानी

रील्‍स, ब्‍यूटी पार्लर और दहेज के एंगल में उलझी निक्‍की भाटी की मौत की कहानीहत्‍या, आत्‍महत्‍या या रील बनाने की आदत, उलझ गई निक्‍की भाटी की मौत की गुत्‍थी, क्‍या कह रहे सिरसा गांव वाले

मोदी जी! आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपने बंगाल के लोगों को चोर कहा

मोदी जी! आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपने बंगाल के लोगों को चोर कहामुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- बंगाल में प्रवासी पक्षी की तरह आते हैं प्रधानमंत्री मोदी

किसान ने धूमधाम से मनाया बछड़े का जन्मदिन, खुशी से झूम उठा गांव

किसान ने धूमधाम से मनाया बछड़े का जन्मदिन, खुशी से झूम उठा गांवfarmer celebrates calf birthday : उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के भरसेन गांव के एक किसान ने अपने बछड़े का पहला जन्मदिन इस तरह से मनाया कि हर कोई उसकी अदा पर फिदा हो गया। जन्मदिन के अवसर पर गांववासी खुशी से झूम उठे। जन्मदिन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

कपिल सिब्बल का अमित शाह से सवाल, धनखड़ जी अस्पताल में हैं या योग कर रहे हैं

कपिल सिब्बल का अमित शाह से सवाल, धनखड़ जी अस्पताल में हैं या योग कर रहे हैंJagdeep Dhankhar news in hindi : जगदीप धनखड़ के उपराष्‍ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से ही विपक्ष सवाल कर रहा है कि पूर्व उपराष्‍ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दिनों कहां है और क्या कर रहे हैं? इसी कड़ी में आज राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह से सवाल किया।

क्‍लब में मिली लड़की के हनीट्रैप से ऐसे शिकार हुए भूपेंद्र रघुवंशी

क्‍लब में मिली लड़की के हनीट्रैप से ऐसे शिकार हुए भूपेंद्र रघुवंशीहनीट्रैप के शिकार भूपेंद्र ने पांच पन्‍नों का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें एक युवती का नाम लेकर लिखा है कि वह 25 लाख रुपए और आईफोन लेने के बाद भी ब्लैकमेल करते हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देती थी। मरने से पहले भूपेंद्र ने अपने सुसाइड नोट में ब्‍लैकमेलिंग की दर्द भरी दास्‍तां लिखी है।

और भी वीडियो देखें

रूस का कीव में ड्रोन और मिसाइल से बड़ा हमला किया, 3 लोगों की मौत व 24 घायल

रूस का कीव में ड्रोन और मिसाइल से बड़ा हमला किया, 3 लोगों की मौत व 24 घायलRussia Ukraine war: रूस (Russia) ने गुरुवार तड़के यूक्रेन (Ukraine) की राजधानी कीव (Kyiv) पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्राधिकारियों ने यह जानकारी दी। कीव के शहरी प्रशासन के प्रमुख तैमूर त्काचेंको ने प्रारंभिक सूचना के हवाले से बताया कि मृतकों में 14 वर्षीय लड़की भी शामिल है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। त्काचेंको ने बताया कि डार्नित्स्की प्रांत में 5 मंजिला आवासीय इमारत पर सीधा हमला हुआ। उन्होंने कहा कि सबकुछ नष्ट हो गया है।

क्या 1 सितंबर से महंगी होगी चांदी, सिल्वर हॉलमार्किंग के नए नियम होंगे लागू?

क्या 1 सितंबर से महंगी होगी चांदी, सिल्वर हॉलमार्किंग के नए नियम होंगे लागू?Silver Halmarking : सोने की तरह ही चांदी में भी 1 सितंबर से हॉल मार्किंग अनिवार्य होने जा रही है। इससे ग्राहकों को अब सोने की तरह ही चांदी के गहनों पर भी शुद्धता की गारंटी मिलेगी। फिलहाल यह नियम अनिवार्य नहीं होगा। ग्राहक चाहे तो हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीद सकते हैं लेकिन उनके पास बिना हॉलमार्क वाली चांदी खरीदने का भी अवसर रहेगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि हॉलमार्किंग के साथ ही चांदी के दाम भी बढ़ जाएंगे।

रेस्क्यू में जुटा पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर, सीएम मान ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा

रेस्क्यू में जुटा पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर, सीएम मान ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरागुरदासपुर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाने और लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर को तैनात करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों ने हमारे पक्ष में बड़ा जनादेश देकर हमें यह हेलीकॉप्टर दिया है और संकट की इस घड़ी में लोगों की सेवा के लिए यह हेलीकॉप्टर तैनात रहेगा।

जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकी ढेर

जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकी ढेरJammu Kashmir news in hindi : जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LOC) पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया।

Weather Update: बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से कई राज्यों में हाहाकार, जानिए कहां कैसा है मौसम?

Weather Update: बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से कई राज्यों में हाहाकार, जानिए कहां कैसा है मौसम?Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार देशभर में मानसून (monsoon) काफी सक्रिय है और कई जगहों पर यह कहर बरपा रहा है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से अनेक लोगों की मौतों की खबरें भी आ रही है। वैष्णोदेवी (Vaishnodevi) के यात्रा मार्ग में भूस्खलन से 34 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू-कश्मीर में मृतकों की संख्या कुल 41 हो गई है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में जलजमाव हो गया है।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com