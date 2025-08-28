ट्रंप के टैरिफ से लुढ़का शेयर बाजार, क्या है सेंसेक्स निफ्टी का हाल

Trump Tariff effect on share market: ट्रंप द्वारा भारत पर ट्रंप टैरिफ लागू करने के बाद गुरुवार को पहली बार भारतीय शेयर खुला। सेंसेक्स और निफ्टी में आज टैरिफ की दहशत दिखाई दी। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 508.16 अंक की गिरावट के साथ 80,278.38 अंक पर और एनएसई निफ्टी 157.35 अंक फिसलकर 24,554.70 अंक पर आ गया।

हालांकि बाजार में इसके बाद कुछ रिकवरी भी दिखाई दी। समाचार लिखे जाने तक सेंसेक्स 255 अंकों की गिरावट के साथ 80531 पर था और निफ्टी 73 अंकों की गिरावट के साथ 24,639 पर था। बैंक, फार्मा और टेक कंपनियों के शेयरों में बिकवाली का जोर रहा।

अमेरिका के रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के लागू होने से घरेलू बाजारों पर दबाव बढ़ा। भारत पर अब कुल 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क लगा है। इसके अलावा विदेशी पूंजी की निकासी ने भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया।

गौरतलब है कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर बुधवार को शेयर और विदेशी मुद्रा बाजार बंद थे।

edited by : Nrapendra Gupta