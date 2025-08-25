आईटी शेयरों में लिवाली से सेंसेक्स 329 अंक चढ़ा, निफ्टी भी फायदे में

Stock market rises: स्थानीय शेयर बाजार में सोमवार को तेजी लौटी और दोनों मानक सूचकांक बढ़त में रहे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद से वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी के बीच आईटी और वाहन शेयरों में भारी लिवाली से बीएसई सेंसेक्स 329 अंक चढ़ा जबकि एनएसई निफ्टी 98 अंक के लाभ में रहा। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 329.06 अंक यानी 0.40 प्रतिशत चढ़कर 81,635.91 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, एक समय यह 492.21 अंक तक चढ़ गया था।

पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 97.65 अंक यानी 0.39 प्रतिशत बढ़कर 24,967.75 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में इन्फोसिस का शेयर सबसे ज्यादा 3.03 प्रतिशत चढ़ा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 2.85 प्रतिशत, एचसीएल टेक 2.6 प्रतिशत और टेक महिंद्रा 1.32 प्रतिशत के लाभ में रहा। इसके अलावा, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, मारुति और टाइटन प्रमुख रूप से लाभ में रहीं। दूसरी तरफ, नुकसान में रहने वाले शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक शामिल हैं।

अच्छे मानसून से राहत : जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि सितंबर में फेडरल रिजर्व की प्रमुख नीतिगत दर में कटौती और उसके बाद अमेरिका में 10-वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल में गिरावट की संभावना से घरेलू बाजार में सोमवार को तेजी रही। अनुकूल वैश्विक धारणा के चलते आईटी सूचकांक का प्रदर्शन बेहतर रहा। उन्होंने कहा कि उपभोग मांग को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित जीएसटी सुधारों से घरेलू रुख सकारात्मक बना हुआ है और अच्छा मानसून वैश्विक व्यापार परिवेश में किसी भी अनिश्चितता से निपटने में मददगार हो सकता है।

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजित मिश्रा ने कहा कि बाजार ने सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ की और अनुकूल वैश्विक संकेतों के चलते लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अगले महीने ब्याज दरों में संभावित कटौती के संकेत से निवेशकों का उत्साह बढ़ा है, जिससे उभरते बाजारों में जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ी।

मिडकैप में मामूली बढ़त : मझोली कंपनियों से जुड़े बीएसई मिडकैप सूचकांक में 0.10 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, जबकि छोटी कंपनियों के स्मॉलकैप में 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई। एशिया के अन्य बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग सकारात्मक दायरे में बंद हुए।

यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख था। अमेरिकी बाजार में शुक्रवार को तेजी रही। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 1.89 प्रतिशत की तेजी रही, नैस्डैक कम्पोजिट में 1.88 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई और एसएंडपी 500 में 1.52 प्रतिशत की बढ़त रही।

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 1,622.52 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.34 प्रतिशत बढ़कर 67.96 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। सेंसेक्स शुक्रवार को 693.86 अंक टूटा था जबकि निफ्टी में 213.65 अंक की गिरावट आई थी। (एजेंसी/वेबदुनिया)

