लगातार दूसरे दिन Share Bazaar में हाहाकार, Sensex अंक 1456 फिसला, Nifty भी 23380 के नीचे

Share Market Update News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संकट को कोरोना के बाद सबसे बड़ा संकट बताते हुए लोगों से फ्यूल और विदेशी मुद्रा बचाने के साथ-साथ वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद आज लगातार दूसरे दिन शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स 1456.04 अंक फिसलकर यानी 1.92 फीसदीगिरावट के साथ 74559.24 अंक पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी भी 436.30 अंक यानी 1.83 फीसदी लुढ़ककर 23379.55 अंक पर आ गया। 2 दिन में सेंसेक्स 2700 अंक से अधिक फिसला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संकट को कोरोना के बाद सबसे बड़ा संकट बताते हुए लोगों से फ्यूल और विदेशी मुद्रा बचाने के साथ-साथ वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद आज लगातार दूसरे दिन शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स 1456.04 अंक फिसलकर यानी 1.92 फीसदी गिरावट के साथ 74559.24 अंक पर बंद हुआ।

एनएसई का निफ्टी भी 436.30 अंक यानी 1.83 फीसदी लुढ़ककर 23379.55 अंक पर आ गया। 2 दिन में सेंसेक्स 2700 अंक से अधिक फिसला है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और एफआईआई की पूंजी निकासी के कारण रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर आने से घरेलू शेयर बाजार दबाव में रहे।





आज की गिरावट से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए गिरकर 458 लाख करोड़ रुपए रह गया। इससे पहले यानी सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 1312.91 अंक टूटकर 76015.28 अंक पर बंद हुआ था, वहीं निफ्टी 360.30 अंक की गिरावट के साथ 23815.85 अंक पर रहा था।

Edited By : Chetan Gour