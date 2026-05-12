लगातार दूसरे दिन Share Bazaar में हाहाकार, Sensex अंक 1456 फिसला, Nifty भी 23380 के नीचे
Share Market Update News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संकट को कोरोना के बाद सबसे बड़ा संकट बताते हुए लोगों से फ्यूल और विदेशी मुद्रा बचाने के साथ-साथ वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद आज लगातार दूसरे दिन शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स 1456.04 अंक फिसलकर यानी 1.92 फीसदीगिरावट के साथ 74559.24 अंक पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी भी 436.30 अंक यानी 1.83 फीसदी लुढ़ककर 23379.55 अंक पर आ गया। 2 दिन में सेंसेक्स 2700 अंक से अधिक फिसला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संकट को कोरोना के बाद सबसे बड़ा संकट बताते हुए लोगों से फ्यूल और विदेशी मुद्रा बचाने के साथ-साथ वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद आज लगातार दूसरे दिन शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स 1456.04 अंक फिसलकर यानी 1.92 फीसदी गिरावट के साथ 74559.24 अंक पर बंद हुआ।
एनएसई का निफ्टी भी 436.30 अंक यानी 1.83 फीसदी लुढ़ककर 23379.55 अंक पर आ गया। 2 दिन में सेंसेक्स 2700 अंक से अधिक फिसला है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और एफआईआई की पूंजी निकासी के कारण रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर आने से घरेलू शेयर बाजार दबाव में रहे।
आईटी शेयरों का प्रदर्शन खराब रहा क्योंकि एआई (कृत्रिम मेधा) संचालित मूल्य दबाव को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में से टेक महिंद्रा, अडाणी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाइटन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख रूप से नुकसान में रहे।
मझोली कंपनियों से संबंधित बीएसई मिडकैप 2.73 प्रतिशत लुढ़क गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 2.75 प्रतिशत बढ़कर 107.1 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले रुपया 35 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 95.63 (अस्थाई) पर आ गया। अन्य एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी,चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग निचले स्तर पर बंद हुए।
आज की गिरावट से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए गिरकर 458 लाख करोड़ रुपए रह गया। इससे पहले यानी सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 1312.91 अंक टूटकर 76015.28 अंक पर बंद हुआ था, वहीं निफ्टी 360.30 अंक की गिरावट के साथ 23815.85 अंक पर रहा था।
Edited By : Chetan Gour
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें