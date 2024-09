ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद ने ऐसे बिछाई शतरंज की स्वर्णिम बिसात

Rajnath Singh's statement on one country one election : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संसद में ‘एक देश, एक चुनाव’ पर एक विधेयक पेश करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से तीन लाख करोड़ रुपए बचाने में मदद मिलेगी।