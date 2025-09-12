शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. सूर्य ग्रहण
  4. Will the solar eclipse of 21 September 2025 be visible in India
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (17:34 IST)

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?

क्या 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

सूर्य ग्रहण 2025
Solar eclipse 21 september 2025: 21 सितंबर 2025 को पितृ पक्ष की अमावस्या के दिन एक सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है, इसलिए इस ग्रहण का खास महत्व है। आइए जानते हैं इस ग्रहण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें इसका समय, दृश्यता और सूतक काल शामिल है।
 
सूर्य ग्रहण का समय:-
यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार, 21 सितंबर 2025 को सुबह 07:12 बजे शुरू होगा और दोपहर 11:27 बजे समाप्त होगा। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अलग-अलग देशों और शहरों में इसका समय अलग-अलग हो सकता है।
 
क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा?
यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को ही ढकेगा। यह ग्रहण मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा।
 
सूतक काल का प्रभाव:-
चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही खत्म होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है।
 
ग्रहण के दिन की ज्योतिषीय स्थिति:-
21 सितंबर 2025 को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इस दिन शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जिससे यह दिन और भी शुभ हो जाता है। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लगेगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shardiya navratri 2025: इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से, जानिए किस पर सवार होकर आ रही है मां दुर्गा

Shardiya navratri 2025: इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से, जानिए किस पर सवार होकर आ रही है मां दुर्गाShardiya Navratri 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का महापर्व उत्सव प्रारंभ होता है जो नवमी तक चलता है। इस बार यह त्योहार 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 01 अक्टूबर 2025 बुधवार को समाप्त होगा। 2 अक्टूबर को विजयादशमी रहेगी। 22 सितंबर को कलश और घट स्थापना होगी। इस बार माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं।

Sarvapitri amavasya 2025: वर्ष 2025 में श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या कब है?

Sarvapitri amavasya 2025: वर्ष 2025 में श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या कब है?shradh 2025 start date and end date: 7 सितंबर 2025 रविवार को चंद्र ग्रहण वाले दिन 16 श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं जो 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण के दौरान समाप्त होंगे। 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या है। जिनका इस तिथि को निधन हुआ है या जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध इस दिन करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात-अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। इसे पितृविसर्जनी अमावस्या, महालय समापन आदि नामों से जाना जाता है।

September 2025: सितंबर माह में कैसा रहेगा भारत का भविष्य, क्या रहेगी राजनीतिक उठापटक

September 2025: सितंबर माह में कैसा रहेगा भारत का भविष्य, क्या रहेगी राजनीतिक उठापटकSeptember 2025 calendar: पिशाच योग, खप्पर योग, षडाष्टक योग, समसप्तक योग सहित कई अशुभ योग के चलते वर्ष 2025 अब तक घटना और दुर्घटनाओं से भरा वर्ष रहा है। वर्तमान में भी खप्पर योग, षडाष्टक योग और समसप्तक योग बना हुआ है। इसी बीच सितंबर में ग्रह नक्षत्र का गोचर देश और दुनिया में मिलेजुले घटनाक्रम को जन्म देगा। आओ जानते हैं सितंबर 2025 के ग्रह गोचर और व्रत त्योहारों की लिस्ट।

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्तिShradh paksh 2025: सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। यह 15 दिनों की वह अवधि है जब हम अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। पितृ पक्ष में कुछ विशेष नियमों का पालन करने से न केवल पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध कर्म नहीं करने पर क्या होता है?

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध कर्म नहीं करने पर क्या होता है?shraaddh karm na karane par kya hota hai: श्राद्ध कर्म हिन्दू धर्म की एक महत्वपूर्ण पितृ-परंपरा है, जिसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति और संतोष के लिए तर्पण, पिंडदान और पूजा की जाती है। इसे श्रद्धा और कर्तव्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन अक्सर सवाल उठता है- 'अगर कोई श्राद्ध कर्म न करे तो क्या होता है'। आइए जानते हैं यहां...

और भी वीडियो देखें

Vastu tips: घर में सुख-शांति और समृद्धि लाने के लिए आजमाएं ये 5 वास्तु टिप्स और प्रभावी उपाय

Vastu tips: घर में सुख-शांति और समृद्धि लाने के लिए आजमाएं ये 5 वास्तु टिप्स और प्रभावी उपायVastu for peace n prosperity: घर में सुख-शांति और समृद्धि लाने के लिए वास्तु शास्त्र में कई आसान और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। ये उपाय सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करके आपके घर को खुशियों से भर सकते हैं। आज के दिन आप इन वास्तु टिप्स को अपनाकर अपने घर का वातावरण बेहतर बना सकते हैं...

पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन: 17 सितंबर 2025, जानिए कैसा रहेगा उनका 2026 का भविष्यफल

पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन: 17 सितंबर 2025, जानिए कैसा रहेगा उनका 2026 का भविष्यफलNarendra Modi Birthday 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में दोपहर 12:09 बजे हुआ था। ज्योतिषीय जानकारी के अनुसार, उनकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है और उनकी राशि भी वृश्चिक है। सूर्य और पाश्चात्य राशि कन्या है। इस साल 17 सितंबर 2025 को वे 75 साल के हो जाएँगे। आइए उनकी वर्षफल कुंडली के आधार पर जानते हैं कि सितंबर 2026 तक उनका आने वाला साल कैसा रहेगा।

shraddha Paksha 2025: एकादशी का श्राद्ध कब है, क्या करते हैं इस दिन?

shraddha Paksha 2025: एकादशी का श्राद्ध कब है, क्या करते हैं इस दिन?Indira Ekadashi 2025: एकादशी श्राद्ध का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह पितृपक्ष के मध्य‑भाग में आता है। इस दिन यह माना जाता है कि पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि विधियों से पुण्य की प्राप्ति होती है। नीचे कुछ सामान्य रीति‑रिवाज और उपाय दिए जा रहे हैं जो इस दिन किए जाते हैं:

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 सितंबर, 2025)Today 12 September 2025 horoscope in Hindi : आज 12 सितंबर 2025, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

12 September Birthday: आपको 12 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

12 September Birthday: आपको 12 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!12 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 12 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com