शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (12:40 IST)

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर क्या करें और क्या नहीं?

महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का सुंदर फोटो
What Not to Do on Maha Shivaratri 2026: महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित है। यह एक बहुत ही खास आध्यात्मिक अवसर है, जो आपको अपने जीवन में शांति और संतुलन लाने में मदद कर सकता है। इस दिन विशेष रूप से उपवास, पूजा और ध्यान का महत्व होता है। इस दिन का उद्देश्य आत्म-कल्याण, भगवान शिव की कृपा प्राप्ति और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है। इस दिन कुछ विशेष कार्यों का पालन किया जाता है, जबकि कुछ कार्यों से बचना चाहिए।ALSO READ: Phalgun Festivals List 2026 : हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह, फाल्गुन मास, जानिए इसका महत्व और व्रत त्योहारों की लिस्ट
 
  • उपवास रखें
  • रात्रि जागरण
  • शिवलिंग की पूजा
  • ध्यान और प्रार्थना
  • भगवान शिव के मंदिर जाएं
  • अच्छे कार्य करें
  • मांसाहार और शराब से बचें
  • बुरे विचारों से बचें
  • झगड़ा और विवाद से बचें
  • किसी का अपमान न करें
  • सोना नहीं चाहिए
  • महाशिवरात्रि-FAQs
 
हर वर्ष महाशिवरात्रि का आयोजन हिन्दू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है, और 2026 में यह पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा।ALSO READ: February 2026 Festivals: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहार
 

आइए यहां जानते हैं महाशिवरात्रि पर क्या करें?

 

1. उपवास रखें

महाशिवरात्रि पर उपवास रखने से मानसिक और शारीरिक शुद्धि होती है। अगर पूरा उपवास नहीं कर सकते तो फलाहार भी किया जा सकता है।

 

2. रात्रि जागरण

महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव की पूजा के साथ जागरण किया जाता है। रात्रि में 12 बार 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करना शुभ माना जाता है। तथा 'ॐ त्र्यम्‍बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्‍धनान् मृत्‍योर्मुक्षीय मामृतात्' मंत्र का जाप करें।
 

3. शिवलिंग की पूजा

इस दिन विशेष रूप से शिवलिंग पर जल, दूध, घी, शहद, फल, फूल आदि चढ़ाना जाता है। इन चीजों को चढ़ाते समय भगवान शिव का ध्यान करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
 

4. ध्यान और प्रार्थना 

महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन है जब व्यक्ति को आत्म-ज्ञान और साधना में समय बिताना चाहिए। ध्यान और प्रार्थना से मानसिक शांति प्राप्त होती है।
 

5. भगवान शिव के मंदिर जाएं

शिव के मंदिर में जाकर पूजा करना और भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करना विशेष लाभकारी माना जाता है।
 

6. अच्छे कार्य करें

इस दिन पुण्य कार्य, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, दान देना आदि करना भी बहुत शुभ माना जाता है।
 

महाशिवरात्रि पर क्या नहीं करें?

 

1. मांसाहार और शराब से बचें

इस दिन मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। यह शुद्धता और साधना के खिलाफ होता है।
 

2. बुरे विचारों से बचें

इस दिन नकारात्मक विचारों से बचने की कोशिश करें और अच्छे, सकारात्मक विचारों में मन लगाएं।
 

3. झगड़ा और विवाद से बचें 

इस दिन किसी से लड़ाई-झगड़ा करना या विवाद में पड़ना शुभ नहीं माना जाता। शांति और प्रेम बनाए रखें।
 

4. किसी का अपमान न करें

 किसी का अपमान करना या ताना देना इस दिन से बचना चाहिए। यह पुण्य के रास्ते में रुकावट डालता है।
 

5. सोना नहीं चाहिए

महाशिवरात्रि की रात को सोना नहीं चाहिए। यह एक रात है जब भगवान शिव की उपासना और ध्यान करना चाहिए।

महाशिवरात्रि-FAQs
Q. महाशिवरात्रि क्या है?
A. महाशिवरात्रि शिवजी की पूजा का विशेष दिन है, जो हर साल फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चौदहवीं रात को मनाई जाती है।
 
Q. महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कौन सा जल चढ़ाना चाहिए?
A. महाशिवरात्रि के दिन गंगाजल, दूध, और जल चढ़ाना चाहिए।
 
Q. महाशिवरात्रि क्यों विशेष मानी जाती है?
A. महाशिवरात्रि विशेष इसलिए मानी जाती है क्योंकि भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा, 15 या 16 फरवरी 2026?

 
