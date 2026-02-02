सोमवार के दिन करें ये खास उपाय, पूरा दिन रहेगा अच्छा

अपना दिन शानदार बनाने के लिए आप सोमवार को ये आसान और प्रभावी उपाय कर सकते हैं:

1. महादेव का जलाभिषेक सुबह स्नान के बाद शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगाजल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते रहें। यह न केवल आपके करियर की बाधाएं दूर करता है, बल्कि मानसिक तनाव से भी मुक्ति दिलाता है। यह सोमवार को किया जाने वाला सबसे प्रभावी उपाय है।

2. सफेद वस्तुओं का दान चूंकि सोमवार का स्वामी चंद्रमा है और इसका रंग सफेद है, इसलिए इस दिन सफेद चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन खासकर दूध, चावल, चीनी, सफेद कपड़े या दही का दान करें। इससे कुंडली में 'चंद्र दोष' दूर होता है और घर में सुख-शांति आती है।

3. अक्षत (चावल) का उपाय शिवलिंग पर पूजा करते समय मुट्ठी भर अक्षत यान बिना टूटे हुए चावल चढ़ाएं। ध्यान रहे कि चावल का एक भी दाना टूटा हुआ न हो। शास्त्रों के अनुसार, इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और धन आगमन के रास्ते खुलते हैं।

4. चंदन का तिलक सोमवार के दिन महादेव को सफेद चंदन अर्पित करें और फिर उसी चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। इससे मन एकाग्र रहता है और ऑफिस या कार्यक्षेत्र में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।

5. गाय और नंदी बैल को घास खिलाएं शिवलिंग की पूजा के बाद मंदिर के बाहर बैठे नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहें और गाय और नंदी बैल को हरा चारा या गुड़ खिलाएं। मान्यता है कि नंदी के जरिए कही गई बात शिवजी तक शीघ्र पहुंचती है।

6. महामृत्युंजय मंत्र का जाप यदि आप किसी बीमारी या अज्ञात भय से परेशान हैं, तो सोमवार की सुबह या शाम को महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें:

'ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्‍बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्‍धनान् मृत्‍योर्मुक्षीय मामृतात्'

सोमवार के उपाय- FAQs 1. सोमवार को कौन-से भगवान की पूजा करनी चाहिए? उत्तर: सोमवार भगवान शिव और चंद्रदेव को समर्पित होता है। शिव पूजा से मानसिक शांति और चंद्र मजबूत होता है।

2. सोमवार को व्रत करना ज़रूरी है क्या? उत्तर: जरूरी नहीं है, लेकिन व्रत रखने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और शुभ फल मिलते हैं। व्रत न रख सकें तो सात्विक भोजन करें।