शनिवार, 14 फ़रवरी 2026
Last Modified: शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (15:50 IST)

16 फरवारी को महाशिवरात्रि व्रत का पारण होगा इस समय

mahashivratri vrat ka paran
Mahashivratri 2026: यदि आपने महाशिवरात्रि का व्रत रखा है तो इसका पारण 16 फरवरी को होगा। 16 फरवरी 2026 को सोमवार होने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि सोमवार भगवान शिव का दिन है। महाशिवरात्रि के अगले दिन सोमवार का होना शिव भक्तों के लिए बहुत शुभ संयोग है। इस दिन दान-पुण्य और शिव मंदिर में जाकर दर्शन करना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा।
 

महाशिवरात्रि व्रत पारण का समय:

सुबह 06:59 AM से दोपहर 03:24 PM के बीच है। शास्त्रों के अनुसार, चतुर्दशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत खोलना श्रेष्ठ माना जाता है। महाशिवरात्रि का मुख्य उत्सव और जागरण 15 फरवरी की रात को होगा, लेकिन व्रत का समापन (पारण) 16 फरवरी को सूर्योदय के बाद किया जाएगा।
 

सात्विक भोजन से करें पारण

यदि आपने 15 फरवरी को व्रत रखा है, तो 16 फरवरी को सुबह स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा करें और फिर दान देकर सात्विक भोजन से अपना व्रत खोलें। सबसे पहले पानी पीएं और फिर कुछ फलाहार लेकर के व्रत खोलें।
 

महाशिवरात्रि व्रत विधि

शिवरात्रि के एक दिन पहले, मतलब त्रयोदशी तिथि के दिन, भक्तों को केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन, सुबह नित्य कर्म करने के पश्चात्, भक्त गणों को पुरे दिन के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करना चाहिए। पारण अर्थात व्रत को खोलना चाहिए।
Mahashivratri 2026: 11 शुभ योग और 5 ग्रहों का राजयोग! जानें शिव पूजा का सबसे सटीक मुहूर्त और राहुकाल की चेतावनी

कुंभ राशि में सूर्य-राहु की युति: 13 फरवरी से 'ग्रहण योग', इन 4 राशियों के लिए सावधानी का समय

कुंभ राशि में सूर्य-राहु की युति: 13 फरवरी से 'ग्रहण योग', इन 4 राशियों के लिए सावधानी का समय13 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में सूर्य-राहु की युति से बनेगा 'ग्रहण योग'। जानें किन राशियों पर पड़ेगा इसका भारी प्रभाव और बचने के सटीक ज्योतिषीय उपाय।

Mahashivratri upay: महाशिवरात्रि पर इस बार बन रहे हैं दुर्लभ योग, रात को इस समय जलाएं दीपक

Mahashivratri upay: महाशिवरात्रि पर इस बार बन रहे हैं दुर्लभ योग, रात को इस समय जलाएं दीपकMahashivratri 2026: महाशिवरात्रि 2026 पर बन रहे हैं लक्ष्मी नारायण सहित कई दुर्लभ राजयोग। जानें शिव मंदिर में दीपदान का सही समय, दिशा और विधि जो आपके जीवन में ला सकती है अपार समृद्धि।

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असरNeptune Transit in Pisces: लगभग 168 वर्षों के बाद वरुण ग्रह एक बार फिर अपनी स्वराशि मीन में 3 साल से गोचर कर रहा है। यह दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय घटना केवल एक राशि नहीं बल्कि कुल 6 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे करियर, धन और सोच के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाचार धाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन।

Venus Transit in Aquarius: 12 राशियों का भविष्य बदलेगा, जानिए राशिफल

Venus Transit in Aquarius: 12 राशियों का भविष्य बदलेगा, जानिए राशिफलशुक्र के कुंभ राशि में गोचर से राशियों पर मिला-जुला असर देखने को मिलेगा। मेष, सिंह, मकर और कुंभ राशि के जातकों को करियर और धन के मामले में अच्छे अवसर मिल सकते हैं और नौकरी-बिजनेस में लाभ के योग बनेंगे, जबकि वृषभ, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को खर्च बढ़ने, काम का दबाव रहने और रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन और धनु राशि के लिए यह समय उतार-चढ़ाव भरा रहेगा, जहां भाग्य का साथ कमजोर रह सकता है और आर्थिक मोर्चे पर सावधानी जरूरी होगी। कर्क राशि के जातकों में आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा और निवेश से लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर यह गोचर कुछ राशियों के लिए तरक्की का संकेत देगा तो कुछ के लिए सतर्क रहने की सलाह देगा।

Mahashivratri 2026: 11 शुभ योग और 5 ग्रहों का राजयोग! जानें शिव पूजा का सबसे सटीक मुहूर्त और राहुकाल की चेतावनी

Mahashivratri 2026: 11 शुभ योग और 5 ग्रहों का राजयोग! जानें शिव पूजा का सबसे सटीक मुहूर्त और राहुकाल की चेतावनीMahashivratri Shubha Yog 2026: विद्वान पंडितों के अनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि पर ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बन रही है जो करीब तीन शताब्दियों के बाद देखने को मिल रही है। पूरे दिन में 11 मुख्य शुभ योग और 5 शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं।

महाशिवरात्रि: गृहस्थों और साधकों के लिए अलग-अलग विशेष पूजा मुहूर्त

महाशिवरात्रि: गृहस्थों और साधकों के लिए अलग-अलग विशेष पूजा मुहूर्तMahashivratri Puja Muhurat 2026: महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव की आराधना का फल तब और अधिक बढ़ जाता है, जब उसे शास्त्रोक्त समय पर किया जाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शिवरात्रि के दौरान कुछ खास समय पर महादेव और उनके गण विशेष रूप से सक्रिय होते हैं। यहाँ पूजा के दो मुख्य काल दिए गए हैं।

महाशिवरात्रि पर ग्रहण योग, इस समय न करें पूजा, जानें शुभ मुहूर्त

महाशिवरात्रि पर ग्रहण योग, इस समय न करें पूजा, जानें शुभ मुहूर्तMahashivratri: महाशिवरात्रि पर ग्रहण योग बन रहा है। इस दौरान पूजा करने से बचें और जानें पूजा का सही समय, शुभ मुहूर्त और विशेष नियम।

कुंभ राशि में चार ग्रहों का जमघट: राहु की चाल और 5 राशियों का 'गोल्डन टाइम'

कुंभ राशि में चार ग्रहों का जमघट: राहु की चाल और 5 राशियों का 'गोल्डन टाइम'कुंभ राशि में चार ग्रहों का महासंयोग बन रहा है और राहु की चाल से 5 राशियों के लिए शुरू होगा ‘गोल्डन टाइम’। जानिए किन राशियों को मिलेगा धन, करियर और भाग्य का साथ।
