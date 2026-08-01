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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :खटीमा , Saturday, 1 August 2026 (13:22 IST)

सीएम धामी ने खटीमा में सुनी जनता की पीड़ा, दिव्यांगों और महिलाओं को मिला खास तोहफा

uttarakhan CM Pushkar Singh Dhami
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (13:22 IST)
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को खटीमा के लोहिया हेड स्थित कैंप कार्यालय में 'जनता मिलन' कार्यक्रम के दौरान जनता की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही उनका त्वरित निस्तारण किया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए और महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) को सशक्त बनाने के लिए दो नई वैनों को हरी झंडी दिखाई।
 

दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए सौगात

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और ट्राइसाइकिल के साथ-साथ उनके दैनिक जीवन को सुगम बनाने वाले अन्य सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल और उनके लिए उपयोगी अन्य सभी उपकरण प्रदान किए गए हैं। हम उनके जीवन को आसान बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करते हैं।
 
इसके साथ ही, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सीएम धामी ने एक महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) को दो वाहन (वैन) हरी झंडी दिखाकर रवाना किए, जिससे इन महिलाओं को आजीविका गतिविधियों और कामकाज में आसानी होगी।
 

सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जन-कल्याणकारी योजनाएं उत्तराखंड के अंतिम छोर पर बैठे हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचें। उन्होंने दोहराया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इन महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
 

मुख्यमंत्री धामी ने सुनी जनता की समस्याएं

'जनता मिलन' कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी व्यक्तिगत और क्षेत्रीय समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सीएम धामी ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया।
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