जब तक संगठित नहीं होंगे, आतंकी ताकतें हमें निशाना बनाती रहेंगी : धामी

Unless we are organized: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना को देश की राष्ट्रीय एकता पर हमला बताते हुए शुक्रवार को कहा कि इस घिनौनी वारदात ने सभी को एक साथ आने की चुनौती दी है और ‘जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक ऐसी ताकतें हमें निशाना बनाती रहेंगी’।

मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में भारतरत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर सम्मान सभा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी विचारधारा सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों पर आधारित है तथा हम सब को मिलकर बाबा साहब के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए जाति, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव को मिटाकर एक समरस, संगठित और सशक्त भारत का निर्माण करना है।

राष्ट्रीय एकता पर हमला : उन्होंने कहा कि कश्मीर के पहलगाम की आतंकी घटना राष्ट्रीय एकता पर हमला है और इस घिनौनी वारदात ने हम सभी को एक साथ आने की चुनौती दी है। जब तक हम सभी एक नहीं होंगे, तब तक ऐसी ताकतें हमें निशाना बनाती रहेंगी। कार्यक्रम में पहलगाम घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में आयोजित ये कार्यक्रम बाबा साहब के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को स्मरण करने, उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बने हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब द्वारा समाज के वंचित, शोषित और उपेक्षित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए किया गया संघर्ष हमेशा अमर रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सर्वोच्च सांवधानिक पद तक पहुंचना अंत्योदय के स्वप्न को साकार करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बाबा साहब की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व घोषित किया, बाबा साहब की पुण्य स्मृतियों से जुड़े प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।

दलितों का कल्याण : धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दलितों के कल्याण के लिए आम बजट में विशेष वृद्धि की गई है, उनके आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं तथा दलित उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून को और अधिक सख्त बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, आयुष्मान भारत और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं में गरीबों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों और दलितों को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी प्रदेश के अनुसूचित समाज को सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के साथ ही उनके लिए प्रदेश में निशुल्क 15 छात्रावासों, पांच आवासीय विद्यालयों और तीन आईटीआई का संचालन किया जा रहा है। धामी ने कहा कि अनुसूचित वर्ग के आवासहीन परिवारों को घर बनाने हेतु 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरिद्वार में बाबा साहब समरसता स्थल का निर्माण कराए जाने की घोषणा की है। कार्यक्रम में भाजपा की उत्तराखंड सह-प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, ऋषिकेश के मेयर शंभु पासवान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। (भाषा)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala