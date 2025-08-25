मंगलवार, 26 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
पटना , सोमवार, 25 अगस्त 2025 (21:48 IST)

Patna Atal Path : पटना में भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, गाड़ियों में लगाई आग, 2 नाबालिग बच्चों की रहस्यमयी मौत पर हंगामा

Patna
पटना में 2 नाबालिग बच्चों की रहस्यमयी मौत के मामले ने सोमवार को उग्र रूप ले लिया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने अटल पथ इलाके में जमकर बवाल किया। मीडिया खबरों के मुताबिक पुलिस पर पथराव किया गया और गाड़ियों में आग लगा दी गई। 
 
पटना के इंद्रपुरी इलाके में खड़ी एक कार में दो बच्चों के मृत पाए जाने की घटना के विरोध में लोगों ने पटना में हिंसक प्रदर्शन किया। पुलिस की शुरुआती जांच में दम घुटने से मौत की पुष्टि की गई थी, लेकिन परिजन लगातार इसे हत्या करार दे रहे थे। लोगों की इसी आक्रोश ने हिंसा का रूप ले लिया। एसएसपी पटना कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया को कहा कि कई पुलिसकर्मियों को पत्थरबाजी से चोटें लगी हैं। उन्हें इलाज के लिए चिकित्सालय भेज दिया गया है। 
 
कुछ लोगों को हिरासत को लेकर पूछताछ की जा रही है। फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 2 बच्चों के मृत पाए जाने की घटना पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर की रिपोर्ट सबके सामने है, जिसके अनुसार हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टर के द्वारा कुछ और जांच भी लिखी गई हैं। जब तक पुष्टि नहीं हो जाती, किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता।" इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma (प्रतीकात्मक चित्र)
स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक पहल की है : भगवंत सिंह मान

क्या होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आमने सामने होंगे नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ

क्या होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आमने सामने होंगे नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ80th session of the United Nations General Assembly: भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सितंबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आमना-सामना हो सकता है। दोनों ही नेता एक ही दिन इस सत्र को संबोधित करेंगे। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था।

भारत ने बचाई Pakistan के लोगों की जान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बात

भारत ने बचाई Pakistan के लोगों की जान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बातपाकिस्तान दिल में भारत और भारत के लोगों के लिए भले ही कितनी दुश्मनी रखे, लेकिन भारत लोगों की जान की परवाह करता है। पाकिस्तान में आने वाले खतरे से भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट किया। मीडिया खबरों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को सूचना दी है कि तवी नदी में भीषण बाढ़ आ सकती है। इससे लिए पाकिस्तान अपने लोगों की रक्षा के लिए पहले से जरूरी कदम उठा ले।

क्या है Google Search में नया AI Mode, यूजर के लिए सर्च कैसे होगी आसान

क्या है Google Search में नया AI Mode, यूजर के लिए सर्च कैसे होगी आसानGoogle Search अपने गूगल सर्च फीचर में AI Mode लॉन्च किया है। इसके जरिए गूगल अपने यूजर्स को किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए अपने खास एआई मोड का इस्तेमाल करता है और यूजर्स को पहले की तुलना में बेहतर और सटीक रिजल्ट्स मिलने लगे। अब गूगल सर्च एआई मोड और ज्यादा स्मार्ट हो गया है। ये अपने यूजर्स को जवाब ही नहीं बल्कि सजेशन भी देगा और एक एजेंटिंग एआई या यूं कहे कि एक एआई असिस्टेंट के रूप में काम करेगा।

PM मोदी ग्रेजुएशन डिग्री मामला, CIC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, DU ने दी थी चुनौती

PM मोदी ग्रेजुएशन डिग्री मामला, CIC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, DU ने दी थी चुनौतीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। CIC ने 2016 में दायर एक RTI याचिका के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी की जांच करने का निर्देश दिया था।

दहेज, पति का अफेयर, रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर, ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी के मर्डर की सनसनीखेज कहानी

दहेज, पति का अफेयर, रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर, ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी के मर्डर की सनसनीखेज कहानीNikki Bhati murder case of Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड में अलग-अलग एंगल सामने आ रहे हैं। इस मामले में सिर्फ दहेज ही एक कारण नहीं है। निक्की के ससुराल के लोगों को उसका रील बनाना पसंद नहीं था। ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी परिवार में झगड़ा होता था।

Weather Update : राजस्थान से बिहार तक बारिश का कहर, यूपी को मिलेगी राहत, अन्य राज्य में कैसा रहेगा मौसम?

Weather Update : राजस्थान से बिहार तक बारिश का कहर, यूपी को मिलेगी राहत, अन्य राज्य में कैसा रहेगा मौसम?Weather Update : राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नदियां-नाले उफान पर हैं। सड़कें टूटने और भूस्खलन के कारण आवाजाही बाधित हुई है। बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, ओडिशा में अगले 5 से 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है।

LIVE: बिहार के सहरसा में बाढ़ का कहर, भेलाही गांव में पुल ढहा

LIVE: बिहार के सहरसा में बाढ़ का कहर, भेलाही गांव में पुल ढहाLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार के सहरसा जिले में बाढ़ के कारण एक पुल और सड़क ढह गई। पल पल की जानकारी...

भगवान हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे, अनुराग ठाकुर ने छात्रों को दिया ज्ञान

भगवान हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे, अनुराग ठाकुर ने छात्रों को दिया ज्ञानभारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह छात्रों से यह कहते नजर आ रहे हैं कि भगवान हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने छात्रों से देश की हजारों साल पुरानी परंपराओं, ज्ञान और संस्कृति को महत्व देने की भी अपील की।

भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान गिराए गए 7 जेट विमान, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- न्यूक्लियर वॉर को मैंने टलवाया

भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान गिराए गए 7 जेट विमान, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- न्यूक्लियर वॉर को मैंने टलवायाभारत-पाकिस्तान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बड़े दावे किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई एक समय परमाणु युद्ध के स्तर तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान 7 जेट विमानों को मार गिराया गया था और हालात बेहद गंभीर थे। उन्होंने दावा किया कि अगर वे न होते तो हालात और बिगड़ जाते।

ED ने छांगुर बाबा के सहयोगी की 13 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की

ED ने छांगुर बाबा के सहयोगी की 13 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कीप्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश में कथित अवैध धर्मांतरण रैकेट की जांच के तहत छांगुर बाबा के सहयोगी की पत्नी नीतू रोहरा की 13 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की हैं। ईडी ने सोमवार को यह जानकारी दी। एजेंसी द्वारा जारी बयान के अनुसार, कुर्क की गई कुल 13 अचल संपत्तियां बलरामपुर जिले के उतरौला में स्थित हैं।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
