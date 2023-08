MP के बाद अब उत्तराखंड में हिंदी में शुरू होगा MBBS पाठ्यक्रम

MBBS course will start in Hindi : उत्तराखंड के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने शुक्रवार को यहां कहा कि राज्य के चिकित्सा कॉलेजों में इसी महीने से एमबीबीएस पाठ्यक्रम हिंदी में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के बाद इस तरह की पहल करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा।

रावत ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया अगस्त के अंत से पहले उत्तराखंड के चिकित्सा कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को हिंदी में आधिकारिक रूप से शुरू करने पर सहमत हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि हिंदी में पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य विवरण (सिलेबस) को राज्य सराकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की समिति ने तैयार किया है। समिति ने उत्तराखंड के चिकित्सा कॉलेजों के लिए पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले मध्यप्रदेश मॉडल का बारीकी से अध्ययन किया था।

उत्तराखंड के मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ पैनल ने हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को पाठ्य विवरण सौंप दिया है और विश्वविद्यालय ने इसे शुरू करने की सभी औपचारिकताएं पूरी भी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी को शिक्षा का माध्यम चुनने वाले छात्रों के लिए यह एक बड़ा तोहफा होगा।

Edited By : Chetan Gour (भाषा)