बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के घर फायरिंग, किस गैंग ने ली जिम्मेदारी?

Disha Patani news in hindi : बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के बरेली स्थित घर पर शुक्रवार रात गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने उनके घर 3 से 4 राउंड गोलीबारी की। रोदित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली।

इस घटना के बाद बरेली पुलिस ने दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 अलग-अलग टीमों का गठन किया है।

इस बीच सोशल मीडिया पोस्ट पर एक पोस्ट भी वायरल हो गई जिसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा ने बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है।

इस पोस्ट में लिखा गया है कि दिशा की बहन खुशबू ने हमारे पूज्य संत का अपमान किया था। सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। जो भी प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी का अपमान करेगा, उसका यही हश्र किया जाएगा। हालांकि बरेली पुलिस इसकी भी जांच कर रही है।

कौन हैं दिशा पटानी : दिशा पटानी एक बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म लोफर से की थी। 2016 में उन्होंने एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। वे बागी 2, कल्कि और भारत जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है। वे अपना यूट्‍यूब चैनल भी चलाती हैं।

edited by : Nrapendra Gupta