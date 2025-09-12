शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025
  307 lions died in Gujarat in two years, 41 died in accidents
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गांधीनगर , शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (22:03 IST)

गुजरात में दो साल में 307 शेरों की मौत, दुर्घटनाओं में 41 मरे

world lion day 2023
307 lions died in Gujarat: गुजरात के वन मंत्री मुलुभाई बेरा ने विधानसभा में कहा कि पिछले दो वर्षों में गुजरात में कम से कम 307 एशियाई शेरों की मौत हुई है और इनमें से 41 मौतें अप्राकृतिक कारणों से हुईं। बुधवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) विधायक उमेश मकवाना के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शेरों की अप्राकृतिक मौतों को रोकने के लिए इन दो वर्षों के दौरान विभिन्न उपायों पर 37.35 करोड़ रुपये खर्च किए।
 
बेरा ने सदन को बताया कि अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के बीच 141, जबकि अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच 166 शेरों की मौत हुई। इन 307 शेरों में से 41 की मौत अप्राकृतिक कारणों से हुई। बीस शेरों की मौत कुओं में गिर जाने के कारण हुई, जबकि नौ अन्य जलाशयों में डूब गए। मंत्री ने बताया कि अन्य कारणों में प्राकृतिक आपदा (दो शेर), सड़क दुर्घटना (दो), ट्रेन की चपेट में आने (पांच) और बिजली का करंट लगने के कारण तीन शेरों की मौत शामिल है।
 
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने शेरों की अप्राकृतिक मौत को रोकने के लिए कई उपाय किये हैं जैसे कि विभिन्न स्थानों पर वन्य जीवों के उपचार केंद्र खोलना, पशु चिकित्सकों को नियुक्त करना और समय पर उपचार की सुविधा मुहैया करने के लिए एंबुलेंस सेवा शुरू करना।
 
891 एशियाई शेर : मंत्री ने बताया कि अन्य उपायों में अभयारण्य क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़कों पर गति अवरोधक बनाना और संकेत पट्टिका लगाना, वनों में नियमित पैदल गश्त करना, जंगलों के पास खुले कुओं को घेरना, गिर वन्यजीव अभयारण्य के पास रेल पटरी के दोनों ओर बाड़ लगाना और शेरों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उन्हें रेडियो कॉलर लगाना शामिल है। वर्ष 2025 की गणना के अनुसार, गुजरात में गिर वन्यजीव अभयारण्य और उसके आसपास के क्षेत्र 891 एशियाई शेरों के वास स्थान हैं।
कौन हैं नेपाल में भड़की हिंसा का असली गुनहगार, क्‍यों चर्चा में हैं ओली को इशारों पर नचाने वाली चीनी सुंदरी हाओ यांकी

कौन हैं नेपाल में भड़की हिंसा का असली गुनहगार, क्‍यों चर्चा में हैं ओली को इशारों पर नचाने वाली चीनी सुंदरी हाओ यांकीचीन की हाओ यांकी एक बार फिर से चर्चा में हैं। नेपाल में हुई हिंसा और तख्‍तापलट के बाद उनका नाम फिर से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जानते हैं कौन हैं हाओ यांकी जो पहले नेपाल की राजदूत रह चुकी हैं। एक समय में चीनी नाक-नक्‍श वाली एक महिला लाल रंग के लहंगा-चोली पहने इस नेपाली गाने पर खूब नाचती थिरकती नजर आई थी। यह महिला नेपाल में चीन की राजदूत रह चुकी हैं। नाम है होउ यांकी।

नेपाल में तख्तापलट के पीछे एक और कहानी, कौन हैं हृदयेन्द्र शाह और क्या है राज परिवार से इनका संबंध

नेपाल में तख्तापलट के पीछे एक और कहानी, कौन हैं हृदयेन्द्र शाह और क्या है राज परिवार से इनका संबंधGen Z protests in Nepal: नेपाल में तख्तापलट के पीछे यूं तो कई कहानियां सामने आ रही हैं, लेकिन एक नई कहानी वाकई चौंकाने वाली है। इस पूरे मामले में एक और नाम सामने आ रहा है। यह नाम है नेपाल के पूर्व राज परिवार के सदस्य 'युवराज' हृदयेन्द्र शाह का।

Nano Banana 3d figurines क्या है, Ghibli के बाद क्यों हुआ इतना वायरल, सोशल मीडिया पर पोस्ट की होड़, खुद कैसे करें क्रिएट

Nano Banana 3d figurines क्या है, Ghibli के बाद क्यों हुआ इतना वायरल, सोशल मीडिया पर पोस्ट की होड़, खुद कैसे करें क्रिएटAI ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। काम आसान होने के साथ ही रोचक भी हुआ है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर Ghibli स्टाइल फोटो काफी ज्यादा वायरल हुए थे। अब nano banana 3d figurines वायरल हो रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ फोटो पोस्ट कर रहे हैं। आखिर है यह क्या और लोगों में इसे लेकर इतनी दिवानगी क्यों है।

Alto और Wagon R होगी देश की सबसे सस्ती कार, क्या है GST का गणित

Alto और Wagon R होगी देश की सबसे सस्ती कार, क्या है GST का गणितऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीएसटी दरों में बदलाव से एंट्री-लेवल कार खरीदने वाले ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मारुति सुजुकी की पॉपुलर कारें अब और किफायती होने जा रही हैं। जीएसटी दरों में बदलाव के बाद कंपनी के कई मॉडल्स की कीमतों पर 8.5 प्रतिशत तक की कमी होगी।

नेपाल में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के गठन पर गहराया संकट, बड़ा सवाल, क्या भटक गया Gen-Z आंदोलन?

नेपाल में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के गठन पर गहराया संकट, बड़ा सवाल, क्या भटक गया Gen-Z आंदोलन?नेपाल में Gen-Z जनरेशन के विद्रोह और ओली सरकार के तख्तापलट के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। नई सरकार के गठन को लेकर जिस तरह से Gen-Z के नेताओं में दो फाड़ नजर आ रहे है उससे संकट और बड़ा हो गया है। राजधानी काठमांडू में सरकार गठन को लेकर चल रही चर्चा का जेन-जी गुट के नेताओं के विरोध जताने की खबरें भी सामने आ रही है। अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करें इसको लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में संभावना इस बात की बहुत बढ़ गई है कि नेपाल में कहीं सेना कोई शासक की भूमिका में नहीं आ जाए।

Retail Inflation : अगस्त में फिर बढ़ी खुदरा महंगाई, NSO ने बताया क्‍या हुआ महंगा

Retail Inflation : अगस्त में फिर बढ़ी खुदरा महंगाई, NSO ने बताया क्‍या हुआ महंगाRetail inflation increased again : खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में मासिक आधार पर बढ़कर 2.07 प्रतिशत हो गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने कहा, अगस्त 2025 के दौरान सकल मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्य रूप रूप से सब्जियों, मांस और मछली, अंडे, तेल और वसा, व्यक्तिगत देखभाल और खाद्य उत्पादों के महंगा होने के कारण हुई। इससे पिछले महीने जुलाई में यह 1.61 प्रतिशत थी। नवंबर 2024 से इसमें गिरावट आ रही थी। बीते वर्ष अगस्त में यह 3.65 प्रतिशत थी।

भारत में भी हो सकती है नेपाल जैसी घटना, भाजपा नेता ने ही दिया बयान, अखिलेश भी बोले

भारत में भी हो सकती है नेपाल जैसी घटना, भाजपा नेता ने ही दिया बयान, अखिलेश भी बोलेBJP MLA Panna Lal Shakya controversial statement: यूपी के मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव तो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन भाजपा के ही विधायक कह रहे हैं कि भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति बन सकती है। मध्य प्रदेश के गुना से भाजपा विधायक पन्ना लाल शाक्य ने आगाह करते हुए कहा भारत में भी नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं।

सुशीला कार्की होंगी नेपाल की अंतरिम सरकार की मुखिया, देश में लगेगा आपातकाल

सुशीला कार्की होंगी नेपाल की अंतरिम सरकार की मुखिया, देश में लगेगा आपातकालSushila Karki is president of interim government: नेपाल में केपी शर्मा ओली सरकार के तख्तापलट के बाद नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की मुखिया होंगी। कुलमान घीसिंग को मंत्री बनाने पर सहमति बनी है। इस बीच, संसद भंग करने का फैसला लिया गया है। सुशीला कार्की आज ही शपथ लेंगी।

CM डॉ. मोहन यादव ने खेत में उतकर खराब फसलों का लिया जायजा, कहा संकट की घड़ी में सरकार साथ

CM डॉ. मोहन यादव ने खेत में उतकर खराब फसलों का लिया जायजा, कहा संकट की घड़ी में सरकार साथमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 सितंबर को चिर-परिचित अंदाज में नजर आए। सीएम डॉ. यादव रतलाम जिले की सैलाना तहसील में खुद खेतों में उतरे और आपदा प्रभावित फसलों का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से सीधे बात कर उनकी परेशानी जानी। उन्होंने लोगों को गले लगाकर कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ है और उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होने देगी। प्रदेश के मुखिया ने किसानों से कहा कि आने वाला समय उनका है। सरकार किसानों के हित के लिए बड़े फैसले ले रही है। किसानों के लिए राज्य में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री का यही अंदाज हाल ही में शाजापुर जिले में भी देखने को मिला था।

स्वामी हर्याचार्य का सान्निध्‍य समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा : योगी आदित्यनाथ

स्वामी हर्याचार्य का सान्निध्‍य समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि स्वामी हर्याचार्य महाराज का सान्निध्‍य लंबे समय तक समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां श्री अयोध्या धाम में स्वामी हर्याचार्य महाराज की 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा जिसने उपकार किया उसके प्रति आभार प्रकट करना ही सनातन धर्म का सार है। मुख्यमंत्री योगी ने स्वामी हर्याचार्य महाराज के प्रति अपनी गहरी श्रद्धांजलि अर्पित की।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमत

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमतApple iPhone 17 Series Price : भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों में मिलने वाले iPhone 17 सीरीज की कीमतों का ऐलान हो चुका है। इस सीरीज में 4 स्मार्टफोन्स iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया गया था। इस बार Apple ने iPhone 17 सीरीज़ के सभी मॉडलों की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स की भारत समेत अमेरिका और अन्‍य देशों में क्‍या है कीमत? कहां मिलेंगे सस्‍ते?
