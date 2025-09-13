LIVE : मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी, 3 एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

11:27 AM, 13th Sep
मध्यप्रदेश के मंदसौर में शनिवार सुबह उस समय बड़ा हादसा टल गया जब मुख्यमंत्री मोहन यादव के हॉट बैलून में आग लग गए। हादसे से हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित है।
10:34 AM, 13th Sep
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,070 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो मिज़ोरम की राजधानी को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं यहां मिजोरम के लेंगपुई हवाई अड्डे पर हूं। दुर्भाग्य से खराब मौसम के कारण मुझे खेद है कि मैं आइजोल में आपके साथ शामिल नहीं हो पा रहा हूं लेकिन मैं इस माध्यम से भी आपके प्यार और स्नेह को महसूस कर सकता हूं।
09:38 AM, 13th Sep
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई-बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
08:16 AM, 13th Sep
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना भारत पर रूस से तेल खरीदी को लेकर टैरिफ लगाना आसान फैसला नहीं था। इससे भारत और अमेरिका के संबंधों में दरार आई।
08:13 AM, 13th Sep
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर दौरे पर जाएंगे। वे यहां 8500 करोड़ की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे।प्रधानमंत्री की यह यात्रा कुकी और मेईती समुदायों के बीच जातीय संघर्ष के बाद मणिपुर का दौरा नहीं करने को लेकर विपक्षी दलों द्वारा बार-बार आलोचना के बीच हो रही है।