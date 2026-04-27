बाबा बर्फानी का दूसरा धाम: जानिए चमोली की टिम्मरसैंण महादेव गुफा तक कैसे पहुंचें

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, चमोली जनपद की नीती घाटी में स्थित टिम्मरसैंण महादेव गुफा आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यह गुफा विशेष धार्मिक महत्व रखती है, क्योंकि यहां प्राकृतिक रूप से बर्फ से शिवलिंग की आकृति निर्मित होती है। अपने चमोली आगमन पर इस दिव्य स्थल के दर्शन अवश्य करें।

चमोली जनपद की नीती घाटी में स्थित टिम्मरसैंण महादेव गुफा आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यह गुफा विशेष धार्मिक महत्व रखती है, क्योंकि यहां प्राकृतिक रूप से बर्फ से शिवलिंग की आकृति निर्मित होती है। अपने चमोली आगमन पर इस दिव्य स्थल के दर्शन अवश्य करें। pic.twitter.com/oy2llEwJXB — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 27, 2026 औली और जोशीमठ से लगभग 70 किमी दूर, धौली गंगा घाटी के अंतिम छोर पर बसे नीती गांव के पास टिम्मरसैंण महादेव की गुफा तक पहुंचने के लिए दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश तक ट्रेन से आया जा सकता है। हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचकर पर्यटक बस या टैक्सी से जोशीमठ पहुंच सकते हैं। औली और जोशीमठ से लगभग 70 किमी दूर, धौली गंगा घाटी के अंतिम छोर पर बसे नीती गांव के पास टिम्मरसैंण महादेव की गुफा तक पहुंचने के लिए दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश तक ट्रेन से आया जा सकता है। हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचकर पर्यटक बस या टैक्सी से जोशीमठ पहुंच सकते हैं।

जोशीमठ से नीती गांव की दूरी लगभग 80 किमी है। इस मार्ग में ट्रांसपोर्ट सुविधाएं पर्याप्त हैं। जोशीमठ-मलारी हाईवे से तीन किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

edited by : Nrapendra Gupta

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले की नीति घाटी में स्थित टिम्मरसैंण महादेव गुफा की दिव्यता का बखान किया है। यहां प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग अमरनाथ की याद दिलाता है। जानें यहां तक कैसे पहुँचें और इस अद्भुत स्थल की विशेषताएं।