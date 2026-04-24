AAP सांसदों की बगावत पर बरसे भगवंत मान, बोले- ये पंजाबियों के गद्दार हैं, उन्हें BJP में कुछ नहीं मिलेगा...
Punjab Chief Minister Bhagwant Mann : राज्यसभा में आम आदमी पार्टी (AAP) के एक तिहाई सांसदों के भाजपा में शामिल होने के ऐलान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, जो 7 सांसद भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वे पंजाब को रिप्रेजेंट नहीं करते, वे देशद्रोही हैं। ये पंजाबियों के गद्दार हैं। उन्हें भाजपा में भी कुछ नहीं मिलेगा। मान ने कहा कि भाजपा ने पंजाब को धोखा दिया है। शरद पवार, शिवसेना (UBT), कांग्रेस की पार्टी के लिए भी यही वॉशिंग मशीन इस्तेमाल होती थी। भाजपा का पंजाब में कोई बेस नहीं है। गौरतलब है कि आज राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा और संदीप पाठक समेत आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया।
उन्हें भाजपा में भी कुछ नहीं मिलेगा
राज्यसभा में आम आदमी पार्टी (AAP) के एक तिहाई सांसदों के भाजपा में शामिल होने के ऐलान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, जो 7 सांसद भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वे पंजाब को रिप्रेजेंट नहीं करते, वे देशद्रोही हैं। ये पंजाबियों के गद्दार हैं। उन्हें भाजपा में भी कुछ नहीं मिलेगा।
भाजपा ने पंजाब को धोखा दिया
मान ने कहा कि भाजपा ने पंजाब को धोखा दिया है। शरद पवार, शिवसेना (UBT), कांग्रेस की पार्टी के लिए भी यही वॉशिंग मशीन इस्तेमाल होती थी। भाजपा का पंजाब में कोई बेस नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि भाजपा ने जानबूझकर पंजाब के खिलाफ नाराजगी पाल रखी और अब कुछ राज्यसभा सदस्यों को अपने पक्ष में कर पंजाबियों के साथ गद्दारी की है।
भाजपा दूसरों को तोड़कर बनाई गई पार्टी
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि भाजपा पंजाब में जनता के बीच कोई आधार नहीं रखती, इसलिए वह जोड़तोड़ की राजनीति का सहारा ले रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने वे काम किए हैं जो पहले कभी नहीं हो सके। भगवंत मान ने यह भी कहा कि भाजपा दूसरों को तोड़कर बनाई गई पार्टी है, जिसने देश के कई राज्यों में सहयोगी दलों को कमजोर किया। मान ने कहा कि उन्हें खरीदा नहीं जा सकता और पंजाब के लोगों के प्यार की कोई कीमत नहीं होती।
गौरतलब है कि आज राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा और संदीप पाठक समेत आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया।
Edited By : Chetan Gour
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