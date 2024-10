500 की नोट पर गांधीजी की जगह अनुपम खेर छापने वाले पकड़े गए, खरीदा था 1.5 करोड़ का सोना

food safety and drug administration issued sop against mixing spit or dirt in food items : उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी मिलाने की घटनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त कार्रवाई के निर्देश के बाद खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने बुधवार को खाद्य कारोबारियों को दिशानिर्देश जारी किए। दिशा-निर्देशों के तहत दोषी पाए जाने पर 25 हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।