आप सांसद भगवंत मान को आया गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार से भिड़े

चंडीगढ़। चंडीगढ़ से मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पर पत्रकार पर भड़क गए। कॉन्फ्रेंस के दौरान जैसे ही पत्रकारों ने मान से पार्टी के विपक्ष के तौर पर भूमिका को लेकर सवाल किया तो भगवंत मान को गुस्सा आ गया और वे पत्रकारों से भिड़ गए।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने भगवंत मान से पूछा कि पंजाब सरकार के खिलाफ अकाली दल सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है लेकिन 'आप' की मौजूदगी कहीं दिखाई नहीं दे रही है?

इस पर भगवंत मान भड़क गए और कहा कि अकाली दल कहीं भी नहीं है और विपक्ष में बैठकर विधानसभा में सबसे ज्यादा सवाल आम आदमी पार्टी ने पूछे हैं। आम आदमी पार्टी ही असली विपक्ष है। आप किस अकाली दल की बात कर रहे हो।

#WATCH Verbal spat between Bhagwant Mann and a journalist, during a press conference in Chandigarh. pic.twitter.com/9csQthaODG