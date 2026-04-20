पचपदरा रिफाइनरी में भीषण आग, उद्घाटन से पहले हादसा, PM का कार्यक्रम स्थगित

राजस्थान के बालोतरा जिले में पचपदरा रिफाइनरी में सोमवार को आग लग गई। ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे। आग लगने के बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि उद्घाटन की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई लेकिन किसी के हताहत होने का समाचार नहीं है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार आग रिफाइनरी के ‘क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट’ में लगी। दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची गयीं और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं।

हालात को काबू करने के लिए आपातकालीन टीमों को लगाया गया है तथा किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित दौरा भी रद्द कर दिया गया। खबरों के मुताबिक अभी और जानकारी का इंतजार है एवं नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि आज एचआरआरएल रिफाइनरी के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में आग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण प्रधानमंत्री का 21 अप्रैल का निर्धारित उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना को “अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण” बताया और कहा, “पचपदरा रिफाइनरी सभी राजस्थानवासियों के लिए गर्व का विषय है। इस समय पर ऐसी घटना होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी की सुरक्षा की कामना करता हूं।” विपक्ष के नेता टीका राम जूली ने इसे “गंभीर और चिंताजनक” करार दिया और राज्य सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कार्यक्रम की तैयारियों में जल्दबाजी की। Edited by : Sudhir Sharma