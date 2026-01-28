अजित पवार : 6 बार महाराष्‍ट्र के डिप्टी सीएम बने, जानिए कैसा रहा उनका राजनीतिक सफर?

महाराष्ट्र के एक प्रतिष्ठित राजनेता थे अजित अनंतराव पवार। कई दशकों तक बारामती विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने एक कुशल प्रशासक और राज्य की राजनीति में प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में ख्याति अर्जित की। उन्होंने विभिन्न मंत्रिमंडलीय मंत्री पदों पर कार्य किया। 28 जनवरी 2026 को बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में उप मुख्‍यमंत्री अजित पवार का दुखद निधन हो गया।

प्रारंभिक जीवन :

अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के राहुरी तालुका के देवलाली प्रवारा में हुआ था। उनके पिता का नाम अनंतराव गोविंदराव पवार था। अजित पवार ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित शिवाजी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की।

पारिवारिक पृष्‍ठभूमि :

अजित पवार ने 30 दिसंबर, 1985 को सुनेत्रा पवार से विवाह किया और उनके 2 पुत्र हैं। जिनके नाम जय पवार और पार्थ पवार है।

करियर :

1982 में अजित पवार ने एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। 1991 में वे पुणे जिला सहकारी बैंक (पीडीसी) के अध्यक्ष चुने गए। बाद में उन्होंने छत्रपति चीनी कारखाने के निदेशक के रूप में कार्य किया। फिर वे छत्रपति बाजार के अध्यक्ष बने। 1991 में वे 10वीं लोकसभा में सांसद चुने गए। महज 4 महीने में ही उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया।





बाद में जून 1991 में वे कृषि एवं विद्युत राज्यमंत्री बने। उन्होंने नवंबर 1992 तक इस पद पर कार्य किया। नवंबर 1992 से फरवरी 1993 तक शरद पवार के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान वे मृदा संरक्षण, विद्युत एवं योजना राज्यमंत्री रहे। 1995 में अजित पवार पहली बार बारामती निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। 1999 में उन्हें पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।





अजित पवार ने विलासराव देशमुख के कार्यकाल के दौरान अक्टूबर 1999 से दिसंबर 2003 तक सिंचाई मंत्री के रूप में कार्य किया। पवार ने दिसंबर 2003 से अक्टूबर 2004 तक ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 2004 में अजित पवार बारामती से महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में फिर से चुने गए। वे जल संसाधन मंत्री बने। 2014 में अजित पवार एक बार फिर राज्य विधानसभा के लिए चुने गए।





अजित पवार ने 23 नवंबर, 2019 को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2024 में उन्होंने विधानसभा चुनाव में बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की तथा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

राजनीतिक जीवन :

अजित पवार ने सांसद, विधानसभा सदस्य और महत्वपूर्ण विभागों के राज्यमंत्री जैसे कई प्रमुख पदों पर कार्य किया। पूर्व एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार 6 बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं। अजित पवार के नेतृत्व की यात्रा दुग्ध संघों, सहकारी समितियों, चीनी कारखानों और बैंकों से जुड़ने के साथ शुरू हुई।





अजित पवार शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे यानी उन्हें राजनीति की ट्रेनिंग घर से ही मिली थी। चाचा-भतीजे की इस जोड़ी ने महाराष्ट्र में लंबे समय तक राजनीतिक जादू किया। शरद पवार ने अजित पवार को सत्ता साधने के सारे गुर सिखा दिए थे। 28 जनवरी 2026 को बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में उप मुख्‍यमंत्री अजित पवार का दुखद निधन हो गया।