मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 (16:05 IST)

Gopashtami: गोपाष्टमी (गौ अष्टमी): महत्व, पूजा विधि और श्रीकृष्ण से जुड़ी कथा

गोपाष्टमी 2025
Gopashtami 2025: गोपाष्टमी का पावन पर्व प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन गाय, बछड़े, गोवर्धन पर्वत और भगवान श्रीकृष्ण (गोपाल) के पूजन के लिए समर्पित है। इस बार यह पर्व 29 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। आओ जानते हैं इस पर्व के महत्व, पूजा विधि और श्री कृष्‍ण से जुड़ी कथा।
 
गोपाष्टमी का महत्व: 33 करोड़ देवताओं का वास:
हिंदू धर्म में गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है और उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है। इसलिए गौ-पूजन करने से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं।
 
1. अक्षय पुण्य: गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा और दान-पुण्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है।
2. संकट से मुक्ति: मान्यता है कि इस दिन गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता।
3. आरोग्य लाभ: यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति गौ माता के नीचे से निकलता है, उसे विशेष पुण्य और शुभता प्राप्त होती है।
4. मातृ प्रेम: जिस प्रकार माँ अपनी संतान को सुख देती है, उसी प्रकार गौ माता भी सेवा करने वाले जातकों को अपने हृदय में स्थान देकर उनकी हर इच्छा पूरी करती हैं।
 
गोपाष्टमी पूजन विधि (क्या करें?):
गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा और सेवा करने का विशेष विधान है।
 
सुबह (शुभ मुहूर्त/ब्रह्म मुहूर्त)-
1. स्नान और श्रृंगार: गाय और उनके बछड़े को नहलाकर धुलाएं। उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण (या रोली-हल्दी के टीके) और माला पहनाकर श्रृंगार करें।
 
पूजा और परिक्रमा-
2. पूजन और आरती: गाय माता की पंचोपचार विधि (गंगा जल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य) से पूजा करें, दीया जलाकर आरती उतारें। 3. परिक्रमा: गौ माता की श्रद्धापूर्वक परिक्रमा करें।
 
बाहर जाना-
4. गौ चारण: परिक्रमा के बाद गाय और बछड़े को घर से बाहर लेकर जाएं और कुछ दूर तक उनके साथ चलें। यह प्रतीक है कि आप गौ चारण (गाय चराने) की परंपरा का पालन कर रहे हैं।
 
भोजन कराना-
5. गौ सेवा: गाय को हरा चारा, हरा मटर, गुड़ या विशेष पकवान खिलाएं।
 
शाम (संध्याकाल)-
6. सायं पूजा: जब गायें चरकर वापस घर लौटती हैं, तब उनकी दोबारा पूजा और आरती करें।
 
दान-
7. ग्वालों को दान: इस दिन ग्वालों (गाय चराने वालों) को यथाशक्ति दान-दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए।
 
जिनके घर गाय नहीं-
8. गौशाला में सेवा: जिनके घर गाय नहीं हैं, वे गौशाला जाकर पूजा करें, गायों को चारा-गुड़ खिलाएं, और गौ संवर्धन के लिए यथाशक्ति अन्न, धन या अन्य वस्तुएं दान करें।
 
गोपाष्टमी पर्व की पौराणिक कथा-
गोपाष्टमी पर्व का सीधा संबंध भगवान श्रीकृष्ण की गौ-चारण लीला (गाय चराने) से है। पौराणिक कथा के अनुसार, बाल कृष्ण ने माता यशोदा से जिद की कि वह अब बड़े हो गए हैं और गाय चराना शुरू करना चाहते हैं। माता यशोदा ने नंद बाबा से इसकी अनुमति मांगी। नंद महाराज ने शुभ मुहूर्त जानने के लिए एक ब्राह्मण से सलाह ली। ब्राह्मण ने कहा कि गाय चराने की शुरुआत के लिए कार्तिक शुक्ल अष्टमी का दिन सबसे उत्तम और शुभ है।
 
इस शुभ तिथि पर:
माता यशोदा ने अपने लल्ला (कृष्ण) का श्रृंगार किया। जब वे उन्हें जूते पहनाने लगीं, तो बाल कृष्ण ने मना कर दिया।
 
उन्होंने कहा, "मैय्या, जब मेरी गौएं जूतियाँ नहीं पहनतीं, तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी पहना दो।"
 
इस प्रकार, भगवान श्रीकृष्ण ने वृंदावन में रहने तक कभी पैरों में जूतियाँ नहीं पहनीं।
 
आगे-आगे गौ माताएँ चलीं और उनके पीछे बाँसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम तथा ग्वाल-गोपाल उनका यश गान करते हुए वन में प्रवेश किया।
 
इस प्रकार, भगवान की गौ-चारण लीला का आरंभ इसी शुभ तिथि पर हुआ, और तभी से यह दिन गोपाष्टमी कहलाया। इस दिन से बाल कृष्ण को लोग गोविंदा (गायों को आनंद देने वाला) के नाम से भी पुकारने लगे।
Budh gochar 2025: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को संभलकर रहना होगा

Budh gochar 2025: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को संभलकर रहना होगाBudh gochar 2025: 24 अक्टूबर 2025 से बुध ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के चलते मेष, मिथुन, सिंह, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को इससे लाभ मिल रहा है परंतु 3 राशियों को संभलकर रहना होगा अन्यथा कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 3 राशियां।

Mangal gochar 2025: मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए है अशुभ संकेत

Mangal gochar 2025: मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए है अशुभ संकेतMars Transit in Scorpio 2025: मंगल गोचर 2025: वृश्चिक राशि में मंगल का प्रवेश 27 अक्टूबर 2025, दोपहर 02:43 बजे होगा। मंगल के इस गोचर से 7 राशियों मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्‍चिक, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लाभ मिलागे जबकि 3 राशियों को संभलकर रहना होगा।

Kushmanda Jayanti: कूष्मांडा जयंती के दिन करें माता की खास पूजा, मिलेगा सुख संपत्ति का आशीर्वाद

Kushmanda Jayanti: कूष्मांडा जयंती के दिन करें माता की खास पूजा, मिलेगा सुख संपत्ति का आशीर्वादHow to Perform Kushmanda Devi Puja: कूष्मांडा जयंती हिंदू धर्म के अनुसार, देवी दुर्गा के चौथे रूप की पूजा का पर्व है। देवी कूष्मांडा को ब्रह्मांड की रचनाकार और सृष्टि की पालनहार माना जाता है। इस प्रकार, उनका नाम ब्रह्मांड की रचनाकार और उस ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है, जिसे उन्होंने अपनी ऊर्जा से उत्पन्न किया। कूष्मांडा देवी का रूप शांत और सौम्य माना जाता है, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं।

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मत

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मतkartik month me tulsi ke upay in hindi: कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है, और इस दौरान तुलसी के पौधे का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है; इसमें न केवल औषधीय गुण पाए जाते हैं, बल्कि इसे देवीय गुणों से भरपूर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने देवी वृंदा, जो बाद में तुलसी कहलाईं, के साथ छल से विवाह किया था। तभी से, श्रीहरि को शालिग्राम के रूप में और तुलसी को उनकी प्रिय पत्नी के रूप में पूजा जाता है। यह संयोग कार्तिक माह में ही होता है, इसलिए कार्तिक मास में तुलसी को पूजना और लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए, जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी से जुड़े कौन से महाउपाय करने चाहिए जो जीवन में चमत्कारिक परिणाम ला सकते हैं।

October Horoscope 2025: अक्टूबर के अंतिम सप्ताह का राशिफल: जानें किन राशियों पर होगी धन की वर्षा, आएगा करियर में बड़ा उछाल!

October Horoscope 2025: अक्टूबर के अंतिम सप्ताह का राशिफल: जानें किन राशियों पर होगी धन की वर्षा, आएगा करियर में बड़ा उछाल!Weekly Horoscope 27-02 November 2025: अक्टूबर महीने का अंतिम नया हफ्ता इस बार 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जो कि 02 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी। आइए यहां पढ़ें इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि अर्थात् समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय...

Dev Uthani Ekadashi Ki Katha: देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा

Dev Uthani Ekadashi Ki Katha: देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथाDev Uthani Ekadashi Vrat Katha: धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दिवाली के बाद आने वाली देवउठनी एकादशी बहुत अधिक महत्व की मानी गई है। यह दिन कार्तिक शुक्ल ग्यारस तिथि पर मनाया जाता है, जिसे देवउठनी या देवप्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन तुलसी-शालिग्राम विवाह भी संपन्न किया जाता है। आइए यहां पढ़ें देवउठनी एकादशी की व्रत कथा...

Dev diwali 2025 date: देव दिवाली कब है, क्या करते हैं इस दिन, क्या है इसका महत्व

Dev diwali 2025 date: देव दिवाली कब है, क्या करते हैं इस दिन, क्या है इसका महत्वDev diwali 2025 date kab hai: देव दीपावली का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली के ठीक 15 दिन बाद आती है। देव दिवाली, जिसे देव दीपावली भी कहते हैं, हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। इसे देवताओं द्वारा मनाई गई दीपावली के रूप में जाना जाता है। यहां देव दीपावली की तिथि, महत्व और इस दिन किए जाने वाले मुख्य कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई है।

Amla Navami 2025: आंवला अक्षय नवमी: 11 रोचक तथ्यों के साथ पर्व का विस्तृत आलेख

Amla Navami 2025: आंवला अक्षय नवमी: 11 रोचक तथ्यों के साथ पर्व का विस्तृत आलेखAmla Navami 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाने वाला पर्व 'आंवला नवमी' भारतीय संस्कृति और आध्यात्म में एक विशेष स्थान रखता है। इसे 'अक्षय नवमी' के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करने तथा धार्मिक अनुष्ठान करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है।

Sahasrabahu Jayanti: कौन थे सहस्रबाहु अर्जुन, उनकी जयंती क्यों मनाई जाती है, जानें जीवन परिचय और योगदान

Sahasrabahu Jayanti: कौन थे सहस्रबाहु अर्जुन, उनकी जयंती क्यों मनाई जाती है, जानें जीवन परिचय और योगदानRajarajeshwar Sahasrabahu: सहस्रबाहु अर्जुन भारतीय महाकाव्य महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं, जिनका नाम उनके अद्वितीय और शक्ति से भरपूर अस्तित्व के कारण प्रसिद्ध हुआ। सहस्रबाहु का नाम उनके 'सहस्र' यानी हजारों हाथों/बाहु से लिया गया है। उनका जीवन और योगदान महाभारत के युद्ध और उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। वे प्राचीन हैहय वंश के एक प्रतापी और महान सम्राट थे।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 अक्टूबर, 2025)Today Rashifal 28 October 2025 | कैसा रहेगा आज 28 अक्टूबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार मंगलवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक...
