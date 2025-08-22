शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
Bail Pola wishes: बैल पोळा पर्व पर भेजें ये 10 मार्मिक और बेहतरीन शुभकामना संदेश

Bail Pola wishes: हर साल भाद्रपद अमावस्या तथा पिठोरी या कुशोत्पटिनी अमावस्या पर पोला पर्व मनाया जाता है। यह बैल पोला का पर्व, बैलों के प्रति हमारी कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। यह पर्व किसानों और उनके जीवन के सच्चे साथी बैलों के अटूट रिश्ते को दर्शाता है। इस पावन अवसर पर, आप अपने प्रियजनों और किसानों को ये 10 मार्मिक और बेहतरीन शुभकामना संदेश भेज सकते हैं। तो आइए देर किस बात की... इस पोला पर्व पर अपने दोस्तों और परिवार को साझा करें ये बेहतरीन शुभकामना संदेश, कोट्स भेजकर बधाई दें।ALSO READ: Bhadrapada amavasya 2025: 22 और 23 अगस्त दोनों दिन रहेगी भाद्रपद अमावस्या, जानें किस दिन क्या करें
 
आइए जानते हैं यहां बैल पोळा पर्व पर हिन्दी में दस शुभेच्छा
 
1. हल चलाकर धरती को जोतते, 
हमारी जिंदगी में अन्न भरते। 
ऐसे बैलों को मेरा नमन, 
पोला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
2. पोला पर्व है सम्मान का, 
मेहनत और लगन की पहचान का। 
बैल पोला की ढेरों शुभकामनाएं!
 
3. जिसकी मेहनत से घर में अनाज आता है, 
उस किसान और उसके साथी 
बैल को मेरा शत-शत प्रणाम। 
पोला पर्व की बहुत-बहुत बधाई!
 
4. किसान का जीवन होता है खेतों में, 
और उसकी ताकत है उसके बैलों में। 
पोला के इस पावन पर्व पर, 
आपको बधाई!
 
5. बैल पोला का त्योहार आया, 
किसान के जीवन में खुशियां लाया। 
आप सभी को इस 
 
6. आज का दिन उन बेजुबानों के नाम, 
जो हमारी थाली में अनाज लाते हैं। 
बैल पोला की शुभकामनाएं!
 
7. आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए, 
आपके खेतों में फसल लहलहाए। 
बैल पोला पर्व की मंगलकामनाएं!
 
8. पोला का पर्व है धन्यवाद का, 
उन बैलों का, जो अन्न के देवता हैं। 
आपको और आपके परिवार को 
पोला की बधाई!
 
9. इस पोला पर किसान भाइयों को नमन, 
और उनके बैलों को स्नेह भरा वंदन। 
बैल पोला की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
10. जब तक हल चलेगा, 
यह धरती अनाज देगी, 
और जब तक बैल है, यह जिंदगी सांस लेगी। 
पोला पर्व की आप सभी को बहुत-बहुत बधाई!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: पोला पर्व क्या और क्यों मनाया जाता है, जानें रोचक जानकारी और खास बातें
