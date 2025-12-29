सोमवार, 29 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Why is antibiotic resistance becoming a new health emergency
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (17:14 IST)

PM नरेंद्र मोदी की चेतावनी और ICMR की रिपोर्ट: क्यों 'एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस' बन रही है नई हेल्थ इमरजेंसी?

antibiotic
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक (Antibiotics) दवाएं न लें। यह केवल एक सामान्य सलाह नहीं, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य चेतावनी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि भारत में अब सामान्य संक्रमण का इलाज करना भी मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि बैक्टीरिया इन दवाओं के खिलाफ अभेद्य दीवार बना चुके हैं।

क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस (AMR)?
जब हम बिना जरूरत के या गलत तरीके से एंटीबायोटिक लेते हैं, तो शरीर में मौजूद बैक्टीरिया खुद को उन दवाओं के अनुसार ढाल लेते हैं। इसे Antimicrobial Resistance (AMR) कहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अगली बार जब आप बीमार पड़ते हैं, तो वही दवा उन बैक्टीरिया पर बेअसर हो जाती है।
antibiotic
ICMR की रिपोर्ट के चौंकाने वाले खुलासे: ICMR की स्टडी के अनुसार, निमोनिया, सेप्टीसीमिया और यूटीआई (UTI) जैसे संक्रमणों के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया अब 'फर्स्ट लाइन' दवाओं से नहीं मर रहे हैं।

खतरा: सामान्य सा यूरिन इंफेक्शन या फेफड़ों का संक्रमण भविष्य में जानलेवा बन सकता है क्योंकि हमारे पास उन्हें खत्म करने के लिए प्रभावी दवाएं ही नहीं बचेंगी।

असर: रिपोर्ट कहती है कि कई मामलों में अब ऐसी हैवी डोज देनी पड़ रही है जो मरीज के किडनी और लिवर पर बुरा असर डालती हैं।
antibiotic
निजी बनाम सरकारी प्रैक्टिस: 'जनरेशन' का खतरनाक खेल सरकारी अस्पताल: यहाँ अक्सर डॉक्टर First or Second Generation एंटीबायोटिक (जैसे एमोक्सिसिलिन) से इलाज शुरू करते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सही तरीका है।

निजी प्रैक्टिस (Private Practice): कई बार जल्दी राहत देने या मरीज की संतुष्टि के लिए सीधे Third or Fourth Generation (जैसे मेरोपेनम या सेफ्ट्रिएक्सोन) जैसी हाई-एंड दवाएं लिख दी जाती हैं।

विशेषज्ञ सलाह: यदि हम शुरुआत में ही 'ब्रह्मास्त्र' (हाइ-एंड एंटीबायोटिक) का इस्तेमाल कर लेंगे, तो भविष्य में जब वास्तव में गंभीर स्थिति आएगी, तो हमारे पास बचाने के लिए कोई विकल्प नहीं बचेगा। निजी प्रैक्टिस में दवाओं के इस दुरुपयोग पर लगाम लगाना अनिवार्य है।
antibiotic
मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह: क्या करें और क्या न करें?
सेल्फ-मेडिकेशन (Self-Medication) बंद करें: मेडिकल स्टोर से मांगकर दवा लेना बंद करें। याद रखें, एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया पर काम करती है, वायरल बुखार या जुकाम पर नहीं।

कोर्स पूरा करें: यदि डॉक्टर ने 5 दिन की दवा दी है, तो 2 दिन में ठीक महसूस करने पर उसे न छोड़ें। अधूरा कोर्स बैक्टीरिया को "ट्रेंड" कर देता है कि दवा से कैसे बचना है।

डॉक्टर से सवाल करें: अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या यह एंटीबायोटिक वाकई जरूरी है? क्या इसके बिना इलाज संभव है?

सफाई का ध्यान: बार-बार हाथ धोना और स्वच्छता रखना संक्रमण को रोकता है, जिससे एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं पड़ती।

याद रखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ऐसा संकट है जो भविष्य में कैंसर से भी अधिक मौतों का कारण बन सकता है। जागरूकता, संयमित उपयोग और डॉक्टरों की नैतिक जिम्मेदारी ही इसका एकमात्र समाधान है। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा, "बिना पर्चे के दवा, सेहत के लिए भारी पड़ सकती है।"
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मजबूत तो डाकू भी होता है.. तो क्‍या बच्‍चों को... दिग्विजय के बयान पर सलमान खुर्शीद का जवाब

मजबूत तो डाकू भी होता है.. तो क्‍या बच्‍चों को... दिग्विजय के बयान पर सलमान खुर्शीद का जवाबSalman Khurshid's response to Digvijay Singh's statement : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा की तारीफ को को लेकर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का भी जवाब सामने आया है। खुर्शीद ने फिल्म 'शोले' का जिक्र कर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि डाकू भी मजबूत होता है, तो क्या आप अपने बच्चे से कहेंगे कि तुम भी डाकू बन जाओ? क्या आपको 'शोले' फिल्म याद है?

ब्रिटेन में भारतीय ने जीता नस्ली भेदभाव का केस, कोर्ट ने दिया 81 लाख रुपए मुआवजे का आदेश

ब्रिटेन में भारतीय ने जीता नस्ली भेदभाव का केस, कोर्ट ने दिया 81 लाख रुपए मुआवजे का आदेशAn Indian man won a racial discrimination case : ब्रिटेन के एक न्यायाधिकरण ने अपने प्रबंधक पर गलत तरीके से बर्खास्तगी और नस्ली भेदभाव का आरोप लगाने वाले एक भारतीय व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया और मुआवजे के रूप में लगभग 67000 पाउंड यानी लगभग 81 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। यह फैसला कार्यस्थल पर नस्लीय दुर्व्यवहार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत है। भारतीय व्यक्ति को उनके श्रीलंकाई मूल के बॉस ने 'गंदा' और 'गुलाम' कहा था और छुट्टी के अनुरोधों में भेदभाव किया।

बांग्लादेश में हिंसा को लेकर पूर्व राजनयिक ने दी चेतावनी, बोले- जिहादी तत्वों से प्रभावित हैं मोहम्‍मद यूनुस के फैसले...

बांग्लादेश में हिंसा को लेकर पूर्व राजनयिक ने दी चेतावनी, बोले- जिहादी तत्वों से प्रभावित हैं मोहम्‍मद यूनुस के फैसले...Bangladesh violence case : बांग्लादेश में हिंसा लगातार जारी है। भीड़ के प्रदर्शन और उससे जुड़ी हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच भारत के पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल का बयान सामने आया है। पूर्व भारतीय राजनयिक सुरेश के. गोयल ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश में मौजूदा सापेक्ष शांति तूफान से पहले की शांति है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के निर्णय जिहादी तत्वों से काफी प्रभावित हो रहे हैं।

दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ, RSS की तारीफ की, कांग्रेस को क्या दी सीख

दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ, RSS की तारीफ की, कांग्रेस को क्या दी सीखShashi Tharoor News : कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ मिल गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हमारा तो 140 साल का इतिहास है उसमें तो बहुत सारे चीजे सीख सकते हैं। हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। अनुशासन सीखना बहुत जरूरी है चाहे आप कोई भी पार्टी में हो। उनके बारे (दिग्विजय सिंह) में आप उनसे ही पूछिए।

आर्मी यूनिफॉर्म में दिखे व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन को चेतावनी, शांति वार्ता ठुकराई तो होंगे गंभीर नतीजे

आर्मी यूनिफॉर्म में दिखे व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन को चेतावनी, शांति वार्ता ठुकराई तो होंगे गंभीर नतीजेRussia-Ukraine war News: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन शांति वार्ता को खारिज करता है तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। उन्होंने कहा कि रूस निर्णायक युद्ध के जरिए अपने सभी उद्देश्यों को हासिल करेगा। सेना की वर्दी में नजर आए पुतिन ने स्पष्ट किया कि यदि कूटनीति विफल रहती है तो रूस अपनी ‘स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन’ के सभी लक्ष्यों को सैन्य ताकत से पूरा करेगा।

और भी वीडियो देखें

News Rule 1 January : 2026 में बढ़ेगी सैलरी, Aadhaar से लेकर PAN तक बदलेंगे ये नियम, आपके लिए जानना जरूरी

News Rule 1 January : 2026 में बढ़ेगी सैलरी, Aadhaar से लेकर PAN तक बदलेंगे ये नियम, आपके लिए जानना जरूरी1 January New Rules : 2025 के खत्म होने में अब कुछ दिन और शेष है। 2026 की शुरुआत के साथ ही कई बड़े नियमों में बदलाव होगा, जिनका आपकी रोजमर्रा लाइफ पर सीधा पड़ेगा। आपके लिए नियमों को जानना बहुत आवश्यक है। जानिए क्या हैं ये नियम-

अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या बोले पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव?

अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या बोले पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव?Aravalli News in Hindi : सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की 100 मीटर सीमा की नई परिभाषा संबंधी अपने ही आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शीर्ष अदालत के इस फैसले का स्वागत किया।

रेंज बाउंड रहा शेयर बाजार, स्टॉक्स के रिटर्न ने किया निराश, 2026 में क्या पूरी होगी निवेशकों की उम्मीद?

रेंज बाउंड रहा शेयर बाजार, स्टॉक्स के रिटर्न ने किया निराश, 2026 में क्या पूरी होगी निवेशकों की उम्मीद?Share Market 2025 : 2024 में भारतीय शेयर बाजार ने निवेशकों के जितना रिटर्न दिया 2025 उतना ही निराशाजनक रहा। इस वर्ष विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों से जमकर निकासी की। हालांकि घरेलू निवेशकों ने बाजार को संभालने में पूरा जोर लगा दिया। नतीजतन इंडेक्स तो गिरने के बाद फिर संभल गए लेकिन निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।

गूगल इंडिया की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली एक्ट्रेस बनीं तमन्ना भाटिया

गूगल इंडिया की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली एक्ट्रेस बनीं तमन्ना भाटिया2025 खत्म होने जा रहा है। ऐसे में गूगल इंडिया ने 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली अभिनेत्रियों की लिस्ट जारी कर दी है। वायरल गानों, हिट फिल्मों और जबरदस्त लोकप्रियता के दम पर इन अभिनेत्रियों ने न सिर्फ़ सिनेमा में बल्कि गूगल खोज में भी राज किया।

कौन है कुलदीप सेंगर, भाजपा के पूर्व विधायक को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका

कौन है कुलदीप सेंगर, भाजपा के पूर्व विधायक को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटकाUnnao rape case: उन्नाव नाबालिग बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 दिसंबर 2025) को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की सजा को निलंबित कर उन्हें जमानत दी गई थी।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com