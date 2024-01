Representatives from 50 countries will attend the ceremony : अयोध्या में 22 जनवरी को बहुप्रतीक्षित भव्य राम मंदिर में होने वाले प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 50 देशों के 53 प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के दौरान देशभर के विभिन्न प्रदेशों के प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों का भी वादन होगा। इन स्वर लहरियों के बीच श्री रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे।