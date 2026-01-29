Weather Update : बारिश और भारी बर्फबारी से चमकी ठंड, इन 10 राज्‍यों में IMD का अलर्ट

Weather Update News : पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और देश के कुछ हिस्‍सों में बारिश और शीतलहर से ठंड और चमक गई है। दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी से ठंड का असर तेज हो गया है। आने वाले दिनों में कोहरा, बारिश और यलो अलर्ट के साथ सर्द मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने 10 राज्‍यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और राजस्थान में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण 31 जनवरी से 2 फरवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है।





मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने तथा तेज उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। आज भी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, मौसम ठंडा महसूस होगा।



मौसम विभाग ने आज प्रदेश के जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग के जिलों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही, राजधानी भोपाल समेत अधिकतर जिलों में कोहरे का अलर्ट है। यही नहीं, बीती रात से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे एक बार फिर ठंड बढ़ी है।

