Weather Update : उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश के बाद हाड़ कंपाने वाली ठंड, जनजीवन अस्त-व्यस्त

Weather Update India : उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में हुई भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने पूरे उत्तर भारत को कड़ाके की ठंड की चपेट में ले लिया है। मौसम के इस बदलते मिजाज के कारण न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मैदानी इलाकों में शीतलहर (Cold Wave) जैसी स्थिति बन गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दो दिन और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। 

पहाड़ों में बर्फ की चादर, रास्ते बंद

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में पिछले 24 घंटों से जारी हिमपात ने पहाड़ों को सफेद चादर से ढक दिया है। इसका सीधा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ा है। बर्फबारी के कारण कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग और संपर्क मार्ग लगातार दूसरे दिन भी बंद रहे। इससे न केवल पर्यटकों को परेशानी हो रही है, बल्कि आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही और माल ढुलाई भी पूरी तरह ठप हो गई है। प्रशासन द्वारा सड़कों से बर्फ हटाने का काम युद्धस्तर पर जारी है, लेकिन रुक-रुक कर हो रही बर्फबारी बाधा बनी हुई है।
 

कोहरे का डबल अटैक

मौसम विभाग के मुताबिक 25 और 26 जनवरी को हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में 'घना कोहरा'  छाए रहने का अनुमान है।  देश की राजधानी में रविवार सुबह 'हल्के से मध्यम कोहरे' की स्थिति बनी रहेगी, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है और विमान व रेल सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट आ सकती है। 

उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित गुलमर्ग जम्मू-कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। इसके बाद गांदरबल जिले के सोनमर्ग में तापमान शून्य से 10.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जबकि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने उत्तर दिशा से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण राजस्थान में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है।
 
पंजाब और हरियाणा में भी ठंड का असर तेज हो गया। दोनों राज्यों में बठिंडा सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से पांच डिग्री कम है। हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पंजाब के फरीदकोट और फिरोजपुर में क्रमशः एक डिग्री और 1.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
 
दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने तमिलनाडु में शनिवार और रविवार को तथा केरल में 26 जनवरी को गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही अगले तीन दिनों में गुजरात में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। Edited by : Sudhir Sharma
