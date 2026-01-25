Weather Update : उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश के बाद हाड़ कंपाने वाली ठंड, जनजीवन अस्त-व्यस्त

पहाड़ों में बर्फ की चादर, रास्ते बंद

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में पिछले 24 घंटों से जारी हिमपात ने पहाड़ों को सफेद चादर से ढक दिया है। इसका सीधा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ा है। बर्फबारी के कारण कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग और संपर्क मार्ग लगातार दूसरे दिन भी बंद रहे। इससे न केवल पर्यटकों को परेशानी हो रही है, बल्कि आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही और माल ढुलाई भी पूरी तरह ठप हो गई है। प्रशासन द्वारा सड़कों से बर्फ हटाने का काम युद्धस्तर पर जारी है, लेकिन रुक-रुक कर हो रही बर्फबारी बाधा बनी हुई है।

कोहरे का डबल अटैक

मौसम विभाग के मुताबिक 25 और 26 जनवरी को हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में 'घना कोहरा' छाए रहने का अनुमान है। देश की राजधानी में रविवार सुबह 'हल्के से मध्यम कोहरे' की स्थिति बनी रहेगी, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है और विमान व रेल सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट आ सकती है।





उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित गुलमर्ग जम्मू-कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। इसके बाद गांदरबल जिले के सोनमर्ग में तापमान शून्य से 10.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जबकि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने उत्तर दिशा से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण राजस्थान में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है।

पंजाब और हरियाणा में भी ठंड का असर तेज हो गया। दोनों राज्यों में बठिंडा सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से पांच डिग्री कम है। हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पंजाब के फरीदकोट और फिरोजपुर में क्रमशः एक डिग्री और 1.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।