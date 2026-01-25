मंगलवार, 27 जनवरी 2026
  2 groups clash violently during idol immersion in Jharkhand, heavy tension prevails in the area and police force deployed
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: हजारीबाग , रविवार, 25 जनवरी 2026 (09:33 IST)

झारखंड में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प, इलाके में भारी तनाव और पुलिस बल तैनात

bengal police
झारखंड के हजारीबाग जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच अचानक उत्पन्न हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच पथराव और नारेबाजी शुरू हो गई, जिससे पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया है।  एहतियात के तौर पर कुछ संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है ताकि मामला और न बिगड़े। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए दोषियों की तलाश कर रही है।

कैसे शुरू हुआ विवाद

मीडिया खबरों के मुताबिक  मूर्ति विसर्जन के लिए निर्धारित मार्ग से गुजरते समय किसी बात को लेकर दो समुदायों के बीच कहासुनी शुरू हुई। बहस ने जल्द ही झड़प का रूप ले लिया और दोनों ओर से ईंट-पत्थर चलने लगे। इस हंगामे के दौरान कुछ वाहनों और अस्थायी दुकानों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। घटना के बाद विसर्जन जुलूस को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा।

प्रशासन की कार्रवाई और वर्तमान स्थिति

हालात की गंभीरता को देखते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट मौके पर पहुँच गए हैं। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल (RAC) की तैनाती की गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। फिलहाल, इलाके में शांति कायम करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और संदिग्ध उपद्रवियों की पहचान की जा रही है।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बर्बरता जारी, 23 साल के हिन्दू युवक चंचल भौमिक को गैरेज में जिंदा जलाया

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- भाजता के इशारे पर लोकतंत्र को कर रहा कमजोर

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- भाजता के इशारे पर लोकतंत्र को कर रहा कमजोरMamata Banerjee News : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को निर्वाचन आयोग द्वारा 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' मनाए जाने को 'दुखद तमाशा' करार देते हुए आयोग पर विपक्ष को कुचलने और भाजपा की ओर से देश के लोकतंत्र की नींव को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ममता ने यह भी कहा, निर्वाचन आयोग तार्किक विसंगति के नाम पर नए-नए बहाने ढूंढ रहा है।

अयातुल्ला खामेनेई को सता रहा अमेरिकी हमले का डर, तेहरान के भूमिगत बंकर को बनाया ठिकाना

अयातुल्ला खामेनेई को सता रहा अमेरिकी हमले का डर, तेहरान के भूमिगत बंकर को बनाया ठिकानाAyatollah Ali Khamenei News : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी के बाद अमेरिकी हमले के खतरे को देखते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई राजधानी तेहरान के एक बंकर में छिप गए हैं। खबरों के अनुसार, इस बंकर को युद्धकालीन सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह किले की तरह तैयार किया गया है। खामेनेई के तीसरे बेटे मसूद खामेनेई अब उनके कार्यालय के दैनिक कामकाज को संभाल रहे हैं। खामेनेई का बंकर बहुत मजबूत है। हालांकि ईरान ने अभी इस खबर की पुष्टि नहीं की है।

तेजस्वी यादव बने RJD के कार्यकारी अध्यक्ष, रोहिणी आचार्य बोलीं- लालूवाद को खत्म करने की साजिश

तेजस्वी यादव बने RJD के कार्यकारी अध्यक्ष, रोहिणी आचार्य बोलीं- लालूवाद को खत्म करने की साजिशतेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। लालू यादव ने छोटे बेटे तेजस्‍वी को आरजेडी की कमान सौंप दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पार्टी में बड़े बदलाव करने के संकेत मिल रहे थे। इसकी शुरुआत हो गई है।

शशि थरूर बोले- कांग्रेस का कभी विरोध नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर पर रुख के लिए नहीं मांगूगा माफी

शशि थरूर बोले- कांग्रेस का कभी विरोध नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर पर रुख के लिए नहीं मांगूगा माफीShashi Tharoor's statement regarding Operation Sindoor : कांग्रेस नेतृत्व के साथ मतभेद की अटकलों के बीच सांसद शशि थरूर ने अपना रुख स्पष्ट किया और कहा कि उन्होंने कभी कांग्रेस का विरोध नहीं किया। संसद में पार्टी लाइन नहीं छोड़ी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सैद्धांतिक रूप से उनकी एकमात्र सार्वजनिक असहमति ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थी, जिस पर वह आज भी कायम हैं। उन्होंने कहा, इस मामले पर मैंने बहुत मजबूत स्टैंड लिया था। मैं उसके लिए कोई माफी नहीं मांगूंगा।

ईरानी सेना के कमांडर की अमेरिका को चेतावनी, कहा- इशारा मिलते ही दब जाएगा ट्रिगर

ईरानी सेना के कमांडर की अमेरिका को चेतावनी, कहा- इशारा मिलते ही दब जाएगा ट्रिगरIranian army commander warns the US : अमेरिका और ईरान के बीच फिर तनाव तेज हो गया है। ईरान की अर्धसैनिक शक्ति इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने आज अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी फोर्स पहले से कहीं ज्यादा तैयार है और ट्रिगर पर उंगली रखे हुए है। उन्होंने कहा कि केवल इशारा मिलने की देरी है और ट्रिगर दब जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिकी युद्धपोत मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं और वॉशिंगटन तथा तेहरान के बीच तनाव चरम पर है।

आज बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, क्यों स्ट्राइक पर हैं कर्मचारी?

आज बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, क्यों स्ट्राइक पर हैं कर्मचारी?Bank Strike Today: देशभर के सरकारी बैंक कर्मचारी मंगलवार को हड़ताल पर है। अगर आप आज यानी 27 जनवरी 2026 को किसी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि कहीं आपके बैंक की ब्रांच बंद तो नहीं है।

ट्रंप की ग्रीनलैंड वाली धमकी ने कैसे बदले अमेरिका-ईयू संबंध

ट्रंप की ग्रीनलैंड वाली धमकी ने कैसे बदले अमेरिका-ईयू संबंध22 जनवरी को ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के देशों का एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन तब आयोजित किया गया, जब ट्रंप ने जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड्स, स्वीडन, ब्रिटेन और नॉर्वे पर 10 फीसदी शुल्क लगाने की धमकी दी थी।

LIVE: भारत और ईयू के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स आज

LIVE: भारत और ईयू के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स आजLatest News Today Live Updates in Hindi: भारत और यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच FTA की बातचीत पूरी हो गई है। 18 साल की बातचीत के बाद आज इस समझौते का एलान हो सकता है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। इसे लागू होने में लगभग एक साल का समय लग सकता है। पल पल की जानकारी...

अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा नामंजूर, यूपी सरकार ने निलंबित किया, जांच कमेटी गठित

अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा नामंजूर, यूपी सरकार ने निलंबित किया, जांच कमेटी गठितAlankar Agnihotri news in hindi : उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को नामंजूर कर उन्हें सस्पेंड कर दिया। सरकार ने उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर जांच कमेटी गठित की है।

कौन हैं योगी से नाराज होकर इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, क्या राजनीति में होगी एंट्री?

कौन हैं योगी से नाराज होकर इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, क्या राजनीति में होगी एंट्री?यूपी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुडा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर लगातार बहस और बयानबाजी जारी है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यूजीसी बिल और शंकराचार्य के साथ हुई घटना के विरोध में यह कदम उठाया है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।
