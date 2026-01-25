मंगलवार, 27 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Former Congress leader Shakeel Ahmad called Rahul Gandhi a darpok
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 25 जनवरी 2026 (08:27 IST)

Rahul Gandhi : डरपोक और असुरक्षित नेता राहुल गांधी, चापलूसों को बढ़ाते हैं आगे, शकील अहमद ने निकाली भड़ास

rahul gandhi
कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी एक ‘डरपोक’ और असुरक्षित नेता बताया है। उन्होंने कहा कि वे उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो उनके गुण गाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पार्टी महासचिव रह चुके अहमद ने पिछले साल नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी। वे तीन बार विधायक और 2  बार सांसद भी रहे हैं। 
 
शकील अहमद ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी की हार का उल्लेख करते हुए दावा किया कि वह अपने रवैये के कारण अपने पूर्वजों और परिवार के रसूख वाली सीट भी नहीं जीत सके।
 
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उन वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में खुद को असहज महसूस करते हैं, जिनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा है और इसलिए वह केवल उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। अहमद ने राहुल को ‘अधिनायकवादी’ और ‘गैर-लोकतांत्रिक’ करार देते हुए दावा किया कि वह कांग्रेस में वरिष्ठ सहयोगियों की बात नहीं सुनते हैं और इस बात को लेकर आश्वस्त लगते हैं कि कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय उपस्थिति के कारण नंबर दो की स्थिति से नीचे नहीं जा सकती। 
 
अहमद की टिप्पणी पर भाजपा ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को बेनकाब कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल सबसे तानाशाह व्यक्ति हैं और उनकी वही ‘आपातकाल-मानसिकता’ है जो इंदिरा गांधी की थी। Edited by : Sudhir Sharma
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- भाजता के इशारे पर लोकतंत्र को कर रहा कमजोर

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- भाजता के इशारे पर लोकतंत्र को कर रहा कमजोरMamata Banerjee News : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को निर्वाचन आयोग द्वारा 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' मनाए जाने को 'दुखद तमाशा' करार देते हुए आयोग पर विपक्ष को कुचलने और भाजपा की ओर से देश के लोकतंत्र की नींव को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ममता ने यह भी कहा, निर्वाचन आयोग तार्किक विसंगति के नाम पर नए-नए बहाने ढूंढ रहा है।

अयातुल्ला खामेनेई को सता रहा अमेरिकी हमले का डर, तेहरान के भूमिगत बंकर को बनाया ठिकाना

अयातुल्ला खामेनेई को सता रहा अमेरिकी हमले का डर, तेहरान के भूमिगत बंकर को बनाया ठिकानाAyatollah Ali Khamenei News : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी के बाद अमेरिकी हमले के खतरे को देखते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई राजधानी तेहरान के एक बंकर में छिप गए हैं। खबरों के अनुसार, इस बंकर को युद्धकालीन सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह किले की तरह तैयार किया गया है। खामेनेई के तीसरे बेटे मसूद खामेनेई अब उनके कार्यालय के दैनिक कामकाज को संभाल रहे हैं। खामेनेई का बंकर बहुत मजबूत है। हालांकि ईरान ने अभी इस खबर की पुष्टि नहीं की है।

तेजस्वी यादव बने RJD के कार्यकारी अध्यक्ष, रोहिणी आचार्य बोलीं- लालूवाद को खत्म करने की साजिश

तेजस्वी यादव बने RJD के कार्यकारी अध्यक्ष, रोहिणी आचार्य बोलीं- लालूवाद को खत्म करने की साजिशतेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। लालू यादव ने छोटे बेटे तेजस्‍वी को आरजेडी की कमान सौंप दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पार्टी में बड़े बदलाव करने के संकेत मिल रहे थे। इसकी शुरुआत हो गई है।

शशि थरूर बोले- कांग्रेस का कभी विरोध नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर पर रुख के लिए नहीं मांगूगा माफी

शशि थरूर बोले- कांग्रेस का कभी विरोध नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर पर रुख के लिए नहीं मांगूगा माफीShashi Tharoor's statement regarding Operation Sindoor : कांग्रेस नेतृत्व के साथ मतभेद की अटकलों के बीच सांसद शशि थरूर ने अपना रुख स्पष्ट किया और कहा कि उन्होंने कभी कांग्रेस का विरोध नहीं किया। संसद में पार्टी लाइन नहीं छोड़ी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सैद्धांतिक रूप से उनकी एकमात्र सार्वजनिक असहमति ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थी, जिस पर वह आज भी कायम हैं। उन्होंने कहा, इस मामले पर मैंने बहुत मजबूत स्टैंड लिया था। मैं उसके लिए कोई माफी नहीं मांगूंगा।

ईरानी सेना के कमांडर की अमेरिका को चेतावनी, कहा- इशारा मिलते ही दब जाएगा ट्रिगर

ईरानी सेना के कमांडर की अमेरिका को चेतावनी, कहा- इशारा मिलते ही दब जाएगा ट्रिगरIranian army commander warns the US : अमेरिका और ईरान के बीच फिर तनाव तेज हो गया है। ईरान की अर्धसैनिक शक्ति इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने आज अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी फोर्स पहले से कहीं ज्यादा तैयार है और ट्रिगर पर उंगली रखे हुए है। उन्होंने कहा कि केवल इशारा मिलने की देरी है और ट्रिगर दब जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिकी युद्धपोत मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं और वॉशिंगटन तथा तेहरान के बीच तनाव चरम पर है।

और भी वीडियो देखें

कौन हैं योगी से नाराज होकर इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, क्या राजनीति में होगी एंट्री?

कौन हैं योगी से नाराज होकर इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, क्या राजनीति में होगी एंट्री?यूपी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुडा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर लगातार बहस और बयानबाजी जारी है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यूजीसी बिल और शंकराचार्य के साथ हुई घटना के विरोध में यह कदम उठाया है।

बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने दिया इस्तीफा, शंकराचार्य के अपमान से हैं आहत, यूपी में खलबली

बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने दिया इस्तीफा, शंकराचार्य के अपमान से हैं आहत, यूपी में खलबलीयूपी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुडा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर लगातार बहस और बयानबाजी जारी है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यूजीसी बिल और शंकराचार्य के साथ हुई घटना के विरोध में यह कदम उठाया है।

चीन में गूंजा वंदे मातरम और भारत माता की जय, बीजिंग और शंघाई में फहरा तिरंगा

चीन में गूंजा वंदे मातरम और भारत माता की जय, बीजिंग और शंघाई में फहरा तिरंगाचीन में भारत के राजनयिक मिशनों ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के साथ जश्न मनाया। बीजिंग के दूतावास में में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने तिरंगा फहराया। शंघाई में महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने तिरंगा फहराया। यहां समारोह में 400 लोग शामिल हुए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फहराया तिरंगा, संविधान की शपथ भी दिलाई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फहराया तिरंगा, संविधान की शपथ भी दिलाईउत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य हो रहे हैं।

26 जनवरी की परेड देखने पहुंचे राहुल गांधी, लोगों के बीच ऐसे बैठे नजर आए

26 जनवरी की परेड देखने पहुंचे राहुल गांधी, लोगों के बीच ऐसे बैठे नजर आएगणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी नजर आए। वे लोगों के बीच बैठे नजर आए। बता दें कि पिछली बार आजादी के मौके पर राहुल गांधी समारोह में नहीं गए थे। इसके बाद उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार वे परेड देखने पहुंचे। उनके पास में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी नजर आईं। सफेद टीशर्ट पहने राहुल गांधी एकटक झांकियों का दीदार करते दिखे।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com