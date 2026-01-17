शनिवार, 17 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Rahul Gandhi tells about new smart city in bjp double engine government
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: इंदौर , शनिवार, 17 जनवरी 2026 (16:11 IST)

राहुल गांधी ने बताया, क्या है BJP की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल?

rahul gandhi in indore
Rahul Gandhi in Indore : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी कांड के पीड़ितों से मिलने के बाद भाजपा की डबल इंजन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि BJP की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल क्या है? भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मौत हो गई थी। ALSO READ: “स्मार्ट सिटी या बदइंतजामी?” भागीरथपुरा के पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, पानी संकट पर उठाए सवाल
 
राहुल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, BJP की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल पानी में जहर, हवा में जहर, दवा में जहर, जमीन में जहर, और, जवाब मांगो तो चलेगा बुलडोजर! कुछ इस तरह इस मॉडल में गरीबों की मौतों के लिए कोई भी ज़िम्मेदार नहीं होता।
 
उन्होंने कहा कि सरकार अभी उनकी लापरवाही से हुई इंदौर की त्रासदी की जवाबदेही ले - दोषियों को सजा और पीड़ितों को अच्छा इलाज और मुआवजा जल्द से जल्द दिलाए।
इससे पहले भागीरथपुरा और बॉम्बे अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि साफ पानी जनता का अधिकार है, लेकिन अफसोस है कि भाजपा सरकार लोगों को साफ पानी भी मुहैया नहीं करवा पा रही। जहां एक तरफ लोग तड़प-तड़पकर दम तोड़ रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, वहीं भाजपा के नेताओं का पूरा ध्यान सिर्फ जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने पर है।
 
उन्होंने कहा कि सरकार का ये रवैया बेहद असंवेदनशील है- जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम भागीरथपुरा के लोगों के साथ खड़े हैं- दोषियों को सजा और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे।
 
राहुल गांधी ने साफ कहा कि वो राजनीति करने नहीं, बल्कि अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने आए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी को ये राजनीति लगे तो लगे, लेकिन लोगों को साफ पानी मिलना चाहिए। राहुल गांधी के इन सवालों ने प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर सीधा हमला किया है
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कौन हैं तेजस्वी घोसालकर, मुंबई की संभावित मेयर जिन्होंने 2024 में पति अभिषेक की हत्या की त्रासदी झेली

कौन हैं तेजस्वी घोसालकर, मुंबई की संभावित मेयर जिन्होंने 2024 में पति अभिषेक की हत्या की त्रासदी झेलीWho Is Tejasvi Ghosalkar: बृहन्मुंबई महानगरपालिका के चुनाव में पहली बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि मुंबई का मेयर भाजपा का ही होगा। इस पद के लिए कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन सबसे ऊपर तेजस्वी घोसालकर का नाम है।

Karnataka : क्या लक्कुंडी गांव में मिलेगा सोने का भंडार? 400 साल पुराने खजाने के रहस्य ने उड़ाए होश, खुदाई के लिए पहुंचा JCB और ट्रैक्टरों का काफिला

Karnataka : क्या लक्कुंडी गांव में मिलेगा सोने का भंडार? 400 साल पुराने खजाने के रहस्य ने उड़ाए होश, खुदाई के लिए पहुंचा JCB और ट्रैक्टरों का काफिलाLakkundi Temple Treasure : कर्नाटक के गडग जिले में एक मकान बनाने के दौरान खुदाई में सोने के सदियों पुराने आभूषण मिलने से सनसनी फैल गई है। इसके बाद राज्य सरकार पूरे लक्कुंडी गांव के निवासियों को दूसरी जगह बसाने पर विचार कर सकती है। सरकार ने लक्कुंडी में कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर के परिसर में पूर्ण रूप से खुदाई शुरू करने का निर्णय लिया है।

Lashkar E Taiba के कमांडर का कबूलनामा, हम वहां बैठ भी नहीं सकते, Pakistan को दर्द दे रहे Operation Sindoor से मिले घाव

Lashkar E Taiba के कमांडर का कबूलनामा, हम वहां बैठ भी नहीं सकते, Pakistan को दर्द दे रहे Operation Sindoor से मिले घावOperation Sindoor : पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने लिए ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा है और पाकिस्तान में जिंदा बचे आतंकी इससे मिले दर्द को कबूल भी कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से मिले दर्द को छुपाता रहा है।

bmc election results : महाराष्ट्र के BMC चुनाव में राज ठाकरे की हार, क्या उद्धव आगे देंगे भाई का साथ

bmc election results : महाराष्ट्र के BMC चुनाव में राज ठाकरे की हार, क्या उद्धव आगे देंगे भाई का साथमुंबई की राजनीति में राज ठाकरे हमेशा से एक ऐसे नाम रहे हैं, जिनका भाषण सुनने के लिए भीड़ तो उमड़ती है, लेकिन वह भीड़ अक्सर वोटों में तब्दील नहीं हो पाती। ये एक बार फिर बीएमसी चुनावों में साबित हुआ। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उसके बाद भी बीएमसी में दहाई का अंक नहीं पार कर सके। 22 शहरों में उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला।

महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रांड का सूर्यास्त!, निकाय चुनाव में 40 साल बाद ढहा BMC का किला, उद्धव-राज ठाकरे की जोड़ी बेअसर

महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रांड का सूर्यास्त!, निकाय चुनाव में 40 साल बाद ढहा BMC का किला, उद्धव-राज ठाकरे की जोड़ी बेअसरमहाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत के साथ प्रतिष्ठा की लड़ाई वाले BMC में पहली बार भाजपा का मेयर बनता हुआ दिख रहा है। निकाय चुनाव के नतीजे और रुझान बता रहे है कि 40 साल तक ठाकरे परिवार के वर्चस्व वाले मुंबई महानगर पालिका (BMC) में पहली बार भगवा लहराने जा रहा है। निकाय चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जिस चमत्कार की उम्मीद की जा रही थी, उसने चुनाव नतीजों के बाद दम तोड़ दिया है।

और भी वीडियो देखें

भोपाल गैस त्रासदी के आरोपी एंडरसन को भगाकर कांग्रेस ने लोगों को मरने के लिए छोड़ा: CM डॉ. मोहन यादव

भोपाल गैस त्रासदी के आरोपी एंडरसन को भगाकर कांग्रेस ने लोगों को मरने के लिए छोड़ा: CM डॉ. मोहन यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को भोपाल में यूनियन कर्बाइड परिसर का मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन को भगाकर कांग्रेस ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 और 3 दिसम्बर 1984 की दरमियानी रात भोपाल में मिथाइल आइसोसायनाइड (एमआईसी) गैस के रिसाव की एक भीषण घटना हुई। घटना में कईयों ने अपने परिजन खोए। करीब 40 साल तक रासायनिक कचरा यहां पड़ा रहा। सरकार ने उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में बिना किसी पर्यावरण नुकसान और मानव हानि के यहां पड़े रासायनिक कचरे का सफलतापूर्वक निष्पादन करवाया।

वेट एंड वॉच मोड में शेयर बाजार, अगले सप्ताह कैसी रहेगी निफ्टी की चाल?

वेट एंड वॉच मोड में शेयर बाजार, अगले सप्ताह कैसी रहेगी निफ्टी की चाल?Share market review Market ki Baat : भारतीय शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता रेंज बाउंड रहा। हफ्ते में केवल 4 ही दिन कारोबार हुआ। इनमें से 2 दिन बाजार लाल निशान तो 2 दिन हरे निशान में रहा। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।

पीएम मोदी ने दी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात, क्या है इसमें खास, कितना लगेगा किराया?

पीएम मोदी ने दी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात, क्या है इसमें खास, कितना लगेगा किराया?PM Modi inaugurates vande bharat sleeper train : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में देशवासियों को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक, शानदार और यादगार बनाएंगी।

“स्मार्ट सिटी या बदइंतजामी?” भागीरथपुरा के पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, पानी संकट पर उठाए सवाल

“स्मार्ट सिटी या बदइंतजामी?” भागीरथपुरा के पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, पानी संकट पर उठाए सवालRahul Gandhi in Indore : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को भागीरथपुरा में दूषित पानी का शिकार हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया कि ये कैसी स्मार्ट सिटी है, जहां लोगों को पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं।

LIVE: देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में क्या है खास, PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी

LIVE: देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में क्या है खास, PM मोदी ने दिखाई हरी झंडीLatest News Today Live Updates in Hindi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार सुबह इंदौर पहुंचे। वे यहां भागीरथपुरा में दुषित पानी कांड के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मौत हो गई। उल्टी दस्त की शिकायत पर यहां बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पल पल की जानकारी...

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com