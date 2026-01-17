शनिवार, 17 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Who Is Satua Baba Luxury Car Convoy Turns Heads at Prayagraj Magh Mela
Written By हिमा अग्रवाल
Last Modified: प्रयागराज (उप्र) , शनिवार, 17 जनवरी 2026 (16:35 IST)

कौन हैं सतुआ बाबा? महंगी कारों के काफिले के साथ प्रयागराज माघ मेले में बने चर्चा का केंद्र

Who Is Satua Baba
प्रयागराज माघ मेले में इस वर्ष साधु-संतों के वैभव और आधुनिक जीवनशैली को लेकर गहरी चर्चा और आत्ममंथन का दौर चल रहा है। करोड़ों रुपए की लग्ज़री गाड़ियों में पहुंचने वाले कुछ संत कौतूहल और सवाल दोनों का विषय बन गए हैं। इन्हीं में एक प्रमुख नाम है जगद्गुरु संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, जो अपने स्टाइल, हाइटेक शिविर और महंगे वाहनों के कारण लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं।

श्रद्धालुओं और आम लोगों के बीच कानाफूसी का विषय यह है कि सतुआ बाबा के काफिले में पहले लग्ज़री लैंड रोवर डिफेंडर और पोर्शे कार देखने को मिली और अब एक नई मर्सिडीज़ कार के आगमन ने मेले में आकर्षण और जिज्ञासा को और बढ़ा दिया है।

करोड़ों रुपए की इन गाड़ियों को देखकर लोग यह सोचने को मजबूर हैं कि जो संत ध्यान, तप, योग, साधना, जप और त्याग को जीवन का मूल आधार बताते हैं, उनके जीवन में भौतिक वैभव की यह झलक किस संकेत की ओर इशारा करती है? क्या आधुनिक सुविधाओं का उपयोग साधना के मार्ग में बाधा है या यह बदलते समय के साथ साधु जीवन की एक नई परिभाषा गढ़ रहा है?

मर्सिडीज़ कार का पूजन और बाबा का पक्ष

लैंड रोवर डिफेंडर और पोर्शे के बाद जब सतुआ बाबा के काफिले में मर्सिडीज़ कार शामिल हुई, तो भक्त अचंभित रह गए। इस अवसर पर मर्सिडीज़ कार का विधि-विधान से पूजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अनुयायी उपस्थित रहे।
 
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सतुआ बाबा ने कहा कि माघ मेला एक भारतीय परंपरा है। जिस प्रकार मेले में आने वाला हर व्यक्ति लौटते समय कुछ न कुछ लेकर जाता है, चाहे वह प्लास्टिक का गुब्बारा हो या फुटबॉल, उसी तरह मेले से कुछ न कुछ ग्रहण करना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है।
 
मर्सिडीज़ कार को काफिले में शामिल किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, यह सनातन का काफिला है, जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई उद्धृत करते हुए कहा- चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई।सतुआ बाबा ने स्पष्ट किया कि सनातन की यात्रा कभी रुकती नहीं, बल्कि समय के साथ उसका विस्तार होता रहता है।
 
उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में उनके काफिले में और भी नए वाहन शामिल हो सकते हैं- चाहे वह मोटरसाइकल हो या ई-रिक्शा। उनका कहना था कि भारत हर प्रकार की तकनीक और परिवहन के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके माध्यम से वे यह संदेश देना चाहते हैं कि लोगों को भारत के विकास से जुड़ना चाहिए, संवाद स्थापित करना चाहिए और अनावश्यक विवादों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का सूर्य इतना तेजस्वी है कि वह अंधकार को स्वयं दूर कर देगा।
 

कौन हैं सतुआ बाबा

काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्थित सतुआ बाबा का स्थाई आश्रम एक प्राचीन वैष्णव पीठ है, जिसकी स्थापना वर्ष 1803 में गुजरात निवासी संत जेठा पटेल ने की थी। संत बनने के बाद काशी आए जेठा पटेल ने इस आश्रम की नींव रखी, जिसके पीठाधीश्वर को सतुआ बाबा कहा जाता है। आश्रम में बटुकों को वैदिक शिक्षा प्रदान की जाती है।

 
वर्तमान में इस पीठ के मुखिया संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे संतोष दास ने मात्र 11 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर काशी का रुख किया और 19 वर्ष की उम्र में महामंडलेश्वर बने, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड माना जाता है।
 

प्रभावशाली हस्तियों से निकटता

सतुआ बाबा न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं, बल्कि देश के कई प्रमुख धार्मिक व्यक्तित्वों से भी उनके घनिष्ठ संबंध हैं। मोरारी बापू, बाबा रामदेव और जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि से उनका सौहार्दपूर्ण समन्वय देखने को मिलता है।
 
इसका स्पष्ट उदाहरण वर्ष 2025 के महाकुंभ में देखने को मिला, जब सतुआ बाबा के जगद्गुरु बनने के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में देशभर से हजारों साधु-संतों ने भाग लिया। अत्यंत दिव्य और विशाल आयोजन के बीच विधिवत रूप से उन्हें जगद्गुरु की उपाधि प्रदान की गई।
 

साधना और साधनों के बीच सवाल

बाबा के हाईटेक प्रेम और आलीशान जीवनशैली को देखकर लोगों के मन में यह प्रश्न लगातार उठ रहा है कि जिसने एक क्षण में परिवार और सांसारिक बंधनों का त्याग कर दिया, उसके जीवन में महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड चश्मे और आधुनिक वैभव का स्थान कैसे बन गया? क्या यह भी माया का ही एक रूप है या फिर साधना और साधनों के बीच संतुलन की कोई नई व्याख्या?
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, पेट्रोल पंप पर कार से कुचलकर ली जान

कौन हैं तेजस्वी घोसालकर, मुंबई की संभावित मेयर जिन्होंने 2024 में पति अभिषेक की हत्या की त्रासदी झेली

कौन हैं तेजस्वी घोसालकर, मुंबई की संभावित मेयर जिन्होंने 2024 में पति अभिषेक की हत्या की त्रासदी झेलीWho Is Tejasvi Ghosalkar: बृहन्मुंबई महानगरपालिका के चुनाव में पहली बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि मुंबई का मेयर भाजपा का ही होगा। इस पद के लिए कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन सबसे ऊपर तेजस्वी घोसालकर का नाम है।

Karnataka : क्या लक्कुंडी गांव में मिलेगा सोने का भंडार? 400 साल पुराने खजाने के रहस्य ने उड़ाए होश, खुदाई के लिए पहुंचा JCB और ट्रैक्टरों का काफिला

Karnataka : क्या लक्कुंडी गांव में मिलेगा सोने का भंडार? 400 साल पुराने खजाने के रहस्य ने उड़ाए होश, खुदाई के लिए पहुंचा JCB और ट्रैक्टरों का काफिलाLakkundi Temple Treasure : कर्नाटक के गडग जिले में एक मकान बनाने के दौरान खुदाई में सोने के सदियों पुराने आभूषण मिलने से सनसनी फैल गई है। इसके बाद राज्य सरकार पूरे लक्कुंडी गांव के निवासियों को दूसरी जगह बसाने पर विचार कर सकती है। सरकार ने लक्कुंडी में कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर के परिसर में पूर्ण रूप से खुदाई शुरू करने का निर्णय लिया है।

Lashkar E Taiba के कमांडर का कबूलनामा, हम वहां बैठ भी नहीं सकते, Pakistan को दर्द दे रहे Operation Sindoor से मिले घाव

Lashkar E Taiba के कमांडर का कबूलनामा, हम वहां बैठ भी नहीं सकते, Pakistan को दर्द दे रहे Operation Sindoor से मिले घावOperation Sindoor : पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने लिए ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा है और पाकिस्तान में जिंदा बचे आतंकी इससे मिले दर्द को कबूल भी कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से मिले दर्द को छुपाता रहा है।

bmc election results : महाराष्ट्र के BMC चुनाव में राज ठाकरे की हार, क्या उद्धव आगे देंगे भाई का साथ

bmc election results : महाराष्ट्र के BMC चुनाव में राज ठाकरे की हार, क्या उद्धव आगे देंगे भाई का साथमुंबई की राजनीति में राज ठाकरे हमेशा से एक ऐसे नाम रहे हैं, जिनका भाषण सुनने के लिए भीड़ तो उमड़ती है, लेकिन वह भीड़ अक्सर वोटों में तब्दील नहीं हो पाती। ये एक बार फिर बीएमसी चुनावों में साबित हुआ। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उसके बाद भी बीएमसी में दहाई का अंक नहीं पार कर सके। 22 शहरों में उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला।

महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रांड का सूर्यास्त!, निकाय चुनाव में 40 साल बाद ढहा BMC का किला, उद्धव-राज ठाकरे की जोड़ी बेअसर

महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रांड का सूर्यास्त!, निकाय चुनाव में 40 साल बाद ढहा BMC का किला, उद्धव-राज ठाकरे की जोड़ी बेअसरमहाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत के साथ प्रतिष्ठा की लड़ाई वाले BMC में पहली बार भाजपा का मेयर बनता हुआ दिख रहा है। निकाय चुनाव के नतीजे और रुझान बता रहे है कि 40 साल तक ठाकरे परिवार के वर्चस्व वाले मुंबई महानगर पालिका (BMC) में पहली बार भगवा लहराने जा रहा है। निकाय चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जिस चमत्कार की उम्मीद की जा रही थी, उसने चुनाव नतीजों के बाद दम तोड़ दिया है।

और भी वीडियो देखें

इंदौर में भारत इतिहास दोहराएगा या न्यूजीलैंड इतिहास रचेगी?

इंदौर में भारत इतिहास दोहराएगा या न्यूजीलैंड इतिहास रचेगी?INDvsNZ इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत जहां इतिहास दोहराने उतरेगा तो न्यूजीलैंड इतिहास रचने उतरेगी। भारत ने आज तक घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला नहीं गंवाई है, वहीं इंदौर भारतीय पुरुष टीम का सबसे भाग्यशाली मैदान है। अगर रविवार को भारत जीत जाती है तो वह इतिहास दोहराने में कामयाब होगी।

मुंबई के बाद अब बंगाल की बारी, मालदा में पीएम मोदी ने दिया जीत का नया मंत्र

मुंबई के बाद अब बंगाल की बारी, मालदा में पीएम मोदी ने दिया जीत का नया मंत्रPrime Minister Narendra Modis rally in Malda: मुंबई नगर निगम (BMC) के ऐतिहासिक परिणामों ने भाजपा कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है। इस जीत की गूंज शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में सुनाई दी, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दिया।

बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, पेट्रोल पंप पर कार से कुचलकर ली जान

बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, पेट्रोल पंप पर कार से कुचलकर ली जानBangladesh News : बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को एक और हिंदू युवक की सनसनीखेज हत्या कर दी गई है। खबरों के अनुसार, मृतक हिंदू युवक पेट्रोल पंप पर काम करता था और फ्यूल का पैसा मांगने पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) नेता के वाहन ने उसे कुचल दिया। यह घटना राजबाड़ी जिले में हुई। मृतक हिंदू युवक का नाम रिपन साहा (30 वर्ष) है। बांग्लादेश के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं।

कौन हैं सतुआ बाबा? महंगी कारों के काफिले के साथ प्रयागराज माघ मेले में बने चर्चा का केंद्र

कौन हैं सतुआ बाबा? महंगी कारों के काफिले के साथ प्रयागराज माघ मेले में बने चर्चा का केंद्रप्रयागराज माघ मेले में इस वर्ष साधु-संतों के वैभव और आधुनिक जीवनशैली को लेकर गहरी चर्चा और आत्ममंथन का दौर चल रहा है। करोड़ों रुपए की लग्ज़री गाड़ियों में पहुंचने वाले कुछ संत कौतूहल और सवाल दोनों का विषय बन गए हैं। इन्हीं में एक प्रमुख नाम है जगद्गुरु संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, जो अपने स्टाइल, हाइटेक शिविर और महंगे वाहनों के कारण लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं।

राहुल गांधी ने बताया, क्या है BJP की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल?

राहुल गांधी ने बताया, क्या है BJP की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल?Rahul Gandhi in Indore : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी कांड के पीड़ितों से मिलने के बाद भाजपा की डबल इंजन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि BJP की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल क्या है? भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मौत हो गई थी।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com