  Follow us
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 17 जनवरी 2026 (08:38 IST)

Weather Update : पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई मैदानी इलाकों में मुश्‍किल, इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट

घने कोहरे की वजह से कई राज्यों सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित

‍fog and cold in north india उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर
Weather Update : पश्चिमी हिमालय में हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे और शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। घने कोहरे की वजह से कई स्थानों पर दृश्यता बेहद हो गई। इस वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है। 
 
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हिमपात हुआ है। इससे आने वाले दिनों में उत्तर भारत में ठंड के और बढ़ने की संभावना है। अगले एक-दो दिन के दौरान हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड में कुछ जगहों पर शीतलहर चलने की बहुत संभावना है।
 
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, पंजाब में अमृतसर, आदमपुर और पठानकोट, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में हिंडन और सहारनपुर में शुक्रवार सुबह अत्यधिक घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य मीटर दर्ज की गई।

कैसा है दिल्ली एनसीआर का मौसम

दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की वजह से आज सुबह भी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही। दिल्ली-नोएडा-दिल्ली (DND) फ्लाईवे और आस-पास के इलाकों में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। खराब मौसम के कारण कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। आईजीआई एयरपोर्ट से उड़ाने भी प्रभावित हुई है। वायु प्रदूषण का स्तर 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं।

क्या है यूपी में मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश के वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, अयोध्या, नोएडा, गाजियाबाद और मुरादाबाद समेत कई शहरों में शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है। इस वजह से दश्यता काफी कम हुई। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

राजस्थान में बढ़ेगा तापमान

राजस्थान में शनिवार से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान बढ़ेगा। न्यूनतम पारा 2–3 डिग्री चढ़ेगा। 22 से 24 जनवरी के बीच एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।

हरियाणा में भिवानी सबसे ठंडा

हरियाणा का भिवानी शुक्रवार को 1.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा। करनाल शहर में आज सुबह घना कोहरा छाया हुआ है।  IMD ने आज करनाल में न्यूनतम तापमान 7°C रहने का अनुमान लगाया है।
edited by : Nrapendra Gutpa 
