Weather Update : कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट, अब जमकर पड़ेगी ठंड, इंदौर में टूट रहा रिकॉर्ड
Weather Update News : देश में मौसम तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में तेजी से सर्दी बढ़ रही है। बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। तापमान में तेजी से गिरावट जारी है। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भी शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इन क्षेत्रों में शीतलहर के प्रकोप से ठंड बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सर्दी का तीखा असर देखने को मिल रहा है। मंगलवार को यहां रातभर कड़ाके की ठंड रही और सुबह पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। दिन का तापमान 3.3 डिग्री गिरकर 26.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।
मंगलवार को इंदौर में रातभर कड़ाके की ठंड रही और सुबह पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। दिन का तापमान 3.3 डिग्री गिरकर 26.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं, सोमवार रात का तापमान सामान्य से 6.6 डिग्री लुढ़ककर 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज और कल कुछ हिस्सों में शीतलहर जारी रह सकती है। मध्य भारत के कई हिस्से शीतलहर और रिकॉर्डतोड़ न्यूनतम तापमान की चपेट में हैं, वहीं दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु और अंडमान लगातार भारी से बहुत भारी बारिश का सामना कर रहे हैं।
हिमालयी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर तापमान 6 सेंटीग्रेड से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के लिए अनुकूल मौसम बना हुआ है। केरल, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और अंडमान-निकोबार में 22 नवंबर तक कई जगह बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9-11 डिग्री और अधिकतम 24-27 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 19 से 21 नवंबर तक सुबह के समय ज्यादातर इलाकों में हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है।
अगले 24 घंटे में पश्चिम और मध्य भारत के तामपान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। राजस्थान के कुछ इलाकों में भी तेजी से ठंड बढ़ी है। माउंट आबू में मंगलवार को तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्द हवाओं के चलने से तापमान में लगातार गिरावट जारी है।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई। केरल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दक्षिण आंध्र प्रदेश तट और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हुई। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्यप्रदेश में उथला से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया।
