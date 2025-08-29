शुक्रवार, 29 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (16:00 IST)

ये है एशिया के 10 सबसे अमीर देशों की लिस्ट, क्या है भारत का नंबर

Top 10 richest countries in asia by gdp
Top 10 richest countries in asia by gdp: एशिया, जो दुनिया का सबसे विशाल महाद्वीप है, आर्थिक रूप से भी अत्यधिक विविध है। यहां एक तरफ विकासशील देश हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे राष्ट्र भी हैं जो अपनी अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धि के लिए जाने जाते हैं। हाल ही प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP per capita) के आधार पर एशिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर देशों की सूची जारी की गई है। आइये जानें 2025 में एशिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर देशों के बारे में सब कुछ।
 
1. सिंगापुर: इस सूची में पहले पायदान पर सिंगापुर है। इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी 93,960 डॉलर है। सिंगापुर को दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है और यह एशिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। सिंगापुर की सफलता का राज उसके मजबूत वित्तीय क्षेत्र, वैश्विक व्यापार और प्रौद्योगिकी पर आधारित है।
2. कतर: सिंगापुर के बाद दूसरा सबसे अमीर देश कतर है, जिसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी 72,760 डॉलर है। कतर की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस निर्यात पर निर्भर करती है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 50% से अधिक है।
3. इजरायल: इजराइल एशिया का तीसरा सबसे अमीर देश है। इसकी अर्थव्यवस्था उच्च तकनीक वाले उद्योगों, जैसे सॉफ्टवेयर और जैव प्रौद्योगिकी, पर केंद्रित है। इसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $54,370 है। यह हीरा उद्योग में भी एक प्रमुख खिलाड़ी है, और मध्य पूर्व में सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था वाला देश है।
4. संयुक्त अरब अमीरात (UAE): संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) एशिया का चौथा सबसे धनी देश है, जिसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $51,290 है। इसकी विविध अर्थव्यवस्था पर्यटन, वित्त और व्यापार पर केंद्रित है। दुबई, यूएई के प्रमुख शहरों में से एक, दुनिया का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र है।
5. साइप्रस: साइप्रस एशिया का पाँचवाँ सबसे धनी देश है, जिसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी $40,550 है। इसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन, शिपिंग, वित्तीय सेवाओं और रियल एस्टेट पर आधारित है। यह एक उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्था है और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है।
6. दक्षिण कोरिया: दक्षिण कोरिया एशिया का छठा सबसे धनी देश है, जिसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी $37,670 है। यह दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सैमसंग और एलजी जैसे ब्रांडों ने अपनी गुणवत्ता के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। यह सबसे औद्योगिक सदस्य देशों में से एक है।
7. ब्रुनेई: ब्रुनेई एशिया का सातवां सबसे धनी देश है, जिसका प्रति व्यक्ति जीडीपी $37,020 है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल और गैस निर्यात पर निर्भर है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद का 90% से अधिक है। ब्रुनेई सरकार ने बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में भारी निवेश किया है।
8. जापान: जापान एशिया का आठवां सबसे धनी देश है, जिसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी $35,610 है। यह नॉमिनल जीडीपी के मामले में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापानी येन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा है।
9. सऊदी अरब: सऊदी अरब एशिया का नौवां सबसे धनी देश है, जिसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $33,290 है। यह मध्य पूर्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी अर्थव्यवस्था तेल निर्यात पर अत्यधिक निर्भर करती है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक है। यह पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक है।
10. कुवैत: कुवैत एशिया का दसवां सबसे धनी देश है, जिसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $31,680 है। कुवैती दीनार दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्रा है। इसकी अर्थव्यवस्था तेल निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद का 90% से अधिक है। कुवैत के पास दुनिया के तेल भंडार का 10% हिस्सा है।
 
क्या है भारत की स्थिति
आश्चर्य की बात यह है कि इस सूची में भारत का नाम कहीं नहीं है। भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद, विशाल जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय के मामले में काफी पीछे है। 2025 के लिए भारत की अनुमानित प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल $12,132 है। यह दर्शाता है कि कुल अर्थव्यवस्था की वृद्धि के बावजूद, प्रति व्यक्ति समृद्धि में अभी भी सुधार की आवश्यकता है।
 
