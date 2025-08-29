शुक्रवार, 29 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (14:07 IST)

मोदी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में ये नाम बना लोगों की पहली पसंद, जानिए क्या है जनता का रुझान

who will be the next prime minister of india
who will be the next prime minister of india: भारतीय राजनीति का परिदृश्य लगातार बदल रहा है, लेकिन एक चेहरा जो पिछले एक दशक से अधिक समय से भारतीय जनता के बीच मजबूती से कायम है, वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। "इंडिया टुडे" और "सी-वोटर" के हाल ही में हुए 'मूड ऑफ द नेशन' (MOTN) सर्वे ने इस बात की पुष्टि की है। यह सर्वे सिर्फ वर्तमान प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया: मोदी के बाद बीजेपी में प्रधानमंत्री पद का सबसे अच्छा दावेदार कौन है? यह सवाल भविष्य की राजनीति के लिए एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। इस सवाल पर लोगों ने तीन प्रमुख नामों पर अपनी राय दी।

मोदी के बाद बीजेपी में शीर्ष दावेदार
सर्वे के नतीजे काफी दिलचस्प थे और उन्होंने भविष्य की राजनीति की एक संभावित तस्वीर पेश की।
  • अमित शाह (28%): इस सर्वे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। उन्हें 28% लोगों ने मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार माना। यह उनकी राजनीतिक रणनीति और सरकार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का परिणाम हो सकता है। उन्हें अक्सर मोदी का दाहिना हाथ माना जाता है और पार्टी के भीतर भी उनकी पकड़ काफी मजबूत है।
  • योगी आदित्यनाथ (26%): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 26% लोगों ने पसंद किया। उनका नाम मोदी के बाद दूसरा सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरा। योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के रूप में है, जिसने उन्हें बड़े पैमाने पर जनता के बीच लोकप्रिय बनाया है।
  • नितिन गडकरी (7%): केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इस सर्वे में 7% वोट मिले। उन्हें अक्सर एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनकी छवि एक सुलझे हुए और सर्वमान्य नेता की है। हालांकि, इस सर्वे के अनुसार, वह अभी भी शीर्ष दो नामों से काफी पीछे हैं।
सर्वे का महत्व और निष्कर्ष
यह सर्वे 1 जुलाई 2025 से 14 अगस्त 2025 के बीच किया गया था और यह भारतीय जनता की मौजूदा राजनीतिक सोच को दर्शाता है। इस सर्वे में यह सामने आया है कि आज भी अगले प्रधानमंत्री के रूप में 52% लोग पीएम मोदी को ही अपनी पहली पसंद मानते हैं। यह आंकड़ा उनकी लोकप्रियता और जनता के बीच उनके विश्वास को दर्शाता है। सर्वे में दूसरे नंबर पर राहुल गांधी को 25% वोट मिले।

भले ही पीएम मोदी अभी भी लोगों की पहली पसंद हैं, लेकिन यह सर्वे बीजेपी के भीतर नेतृत्व के लिए एक स्वस्थ बहस को भी दिखाता है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता भविष्य के लिए एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इन नतीजों से यह भी पता चलता है कि भारतीय राजनीति में नेतृत्व का सवाल अभी भी मोदी के इर्द-गिर्द घूमता है, लेकिन उनके बाद के विकल्प भी धीरे-धीरे आकार ले रहे हैं।
 
