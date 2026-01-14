जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो से फोन पर की बात, दोनों में इस बात पर बनी सहमति

US India Relation : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रुबियो से फोन पर बात की। दोनों नेताओं में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं में कई मुद्दों पर आपस में संपर्क में रहने पर भी सहमति बनी।

जयशंकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि दोनों नेताओं के बीच परमाणु सहयोग, रक्षा, ऊर्जा, व्यापार पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि इसके अलावे भी कई मुद्दों पर संपर्क में रहने पर सहमति बनी।

Just concluded a good conversation with @SecRubio.



Discussed trade, critical minerals, nuclear cooperation, defence and energy.



Agreed to remain in touch on these and other issues.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 13, 2026

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी एक्स पर अपनी पोस्ट में बताया कि मार्को रुबियो और एस जयशंकर के बीच सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापार वार्ता, महत्वपूर्ण खनिजों और अगले महीने ट्रेड डील को लेकर होने वाली बैठक पर चर्चा हुई।

A quick update: @SecRubio Just concluded a positive call with @DrSJaishankar. They discussed next steps regarding our bilateral trade negotiations, critical minerals and a possible meeting next month. pic.twitter.com/wg3qlF8AuC — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) January 13, 2026

गौरतलब है कि ट्रंप के अमेरिकी राष्‍ट्रपति के रूप में पद संभालने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जुलाई में अमेरिका की ओर से भारतीय सामानों पर एकतरफा 25 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद वार्ता रुक गई।

इसके बाद रूसी तेल खरीदने को लेकर अगस्त 2025 अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ दंड के तौर पर लगाया। इसके साथ ही भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ कर दी गई है, जो एशिया में सबसे अधिक है। ईरान से तनाव के बाद भारत पर 25 फीसदी और टैरिफ लगाने की बात भी कही गई।

