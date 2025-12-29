RSS की तारीफ पर दिग्विजय से नाराज हुए राहुल गांधी, कहा आपने गलत किया

Rahul Gandhi Digvijay Singh News : वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा आरएसएस की तारीफ वाले बयान से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में जब राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह का आमना सामना हुआ तो राहुल ने दिग्विजय से कहा कि आपने गलत किया।

बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते हुए मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि कल आपने गलत व्यवहार कर दिया। इस दौरान सोनिया गांधी समेत कई नेता उपस्थित थे। दोनों नेताओं का संवाद सुन सोनिया भी मुस्कुराने लगी। हालांकि इसके बाद दोनों नेता सहज रूप से बात करते दिखाई दिए।

दरअसल दिग्विजय सिंह सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में आरएसएस के संगठनात्मक शक्ति का जिक्र करते हुए उसकी तारीफ की थी। उनके इसी बयान पर पार्टी के अंदर विरोध और समर्थन देखने को मिल रहा है।

दिग्विजय सिंह ने 1990 के दशक की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में युवा नरेंद्र मोदी गुजरात में एक कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता एलके आडवाणी के पास जमीन पर बैठे दिख रहे हैं। फोटो के साथ उन्होंने लिखा कि जो लोग कभी जमीनी स्तर पर काम करते थे, वे संगठनात्मक पदानुक्रम में ऊपर उठकर मुख्यमंत्री और आखिरकार प्रधानमंत्री बन सकते हैं।

इससे पहले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिग्विजय का नाम लिए बिना कहा- कांग्रेस ने कभी संविधान, धर्मनिरपेक्षता और गरीबों के अधिकारों से समझौता नहीं किया है।

edited by : Nrapendra Gupta