AMU के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी, 56 साल में पहली बार किसी पीएम का भाषण

अलीगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम विश्‍वविद्यालय (AMU) के शताब्‍दी समारोह में मंगलवार को मुख्‍य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह पहली बार है, जब 5 दशक से भी ज्यादा वक्त में कोई प्रधानमंत्री एएमयू के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्रीय शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस आयोजन में ऑनलाइन भाग लेंगे।

इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री एक विशेष डाक टिकट भी जारी करेंगे। एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने मोदी के प्रति आभार जताया और कहा कि शताब्‍दी समारोह में शामिल होने की उनकी स्‍वीकृति के लिए विश्‍वविद्यालय परिवार कृतज्ञ है।

At 11 AM tomorrow, 22nd December, will be speaking at the centenary celebrations of the Aligarh Muslim University. @AMUofficialPRO https://t.co/hPkXBQuXGB