नीतीश कुमार ने बनाए 26 मंत्री, जानिए किस तरह साधे जातीय समीकरण?

Nitish Cabinet news in hindi : नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर रिकॉर्ड रच दिया। राज्यपाल ने नीतीश के साथ ही उनके मंत्रिमंडल के 26 सदस्यों को भी पद और गोपनियता की शपथ दिलाई। नीतीश ने अपनी कैबिनेट का गठन करते हुए जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखा है। ALSO READ: बिहार में नीतीश सरकार, रमा निषाद से श्रेयसी सिंह तक जानिए कौन हैं कैबिनेट के नए चेहरे?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं उनके करीबी श्रवण कुमार को भी कैबिनेट में जगह मिल गई है। कोइरी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी उप-मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। यादव समुदाय से रामकृपाल यादव और विजेंद्र यादव मंत्री बने हैं। धानुक जाति से सुरेंद्र मेहता, कहार जाति से डॉ. प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, तेली समाज से आने वाले नारायण प्रसाद को भी मंत्री बनाया गया है।

मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा 5 मंत्री दलित वर्ग से है। इनमें अशोक चौधरी, सुनील कुमार, जीतनराम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश और सुरेंद्र मेहता कुशवाहा समाज कर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रमा निषाद और मदन साहनी के माध्यम से मल्लाह समाज को साधा गया है।

edited by : Nrapendra Gupta