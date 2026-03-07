7 मार्च की बड़ी खबरें: ईरान-अमेरिका युद्ध का 8वां दिन, ट्रंप का बड़ा दावा, भारत में LPG सिलेंडर महंगा
7 March Top News : ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है। अमेरिका ने ईरान की तीनों सेनाओं को खत्म करने का दावा किया। इस बीच एक अमेरिकी अखबार ने आरोप लगाया कि रूस ईरान को अमेरिकी युद्धपोनों की जानकारी दे रहा है। युद्ध की वजह से भारत में रसोई गैस के दाम बढ़ गए। 7 मार्च की बड़ी खबरें :
महंगी हुई घरेलू रसोई गैस
ट्रंप का बड़ा दावा
अमेरिका और ईरान के बीच जंग के 8वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना की सराहना करने हुए ईरान की सेना, नौसेना और वायु सेना को खत्म करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान के दो नेताओं के सेट खत्म हो चुके हैं और अब तीसरे की बारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने और हथियार उत्पादन चौगुना करने की योजना भी बनाई है। ALSO READ: ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी, सरेंडर करे तभी समझौता
ईरान को अमेरिकी युद्धपोतों की जानकारी दे रहा रूस
अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार रूस कथित तौर पर ईरान को ऐसी खुफिया जानकारी दे रहा है जिसमें पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के युद्धपोतों और सैन्य विमानों की लोकेशन शामिल है।
नेपाल में बालेंद्र शाह सरकार के आसार
नेपाल में रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आम चुनाव में बढ़ी जीत की ओर बढ़ रही है। बालेंद्र शाह देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सितंबर 2025 में जेन जी प्रदर्शन के बाद नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी।
8 मार्च को भारत न्यूजीलैंड महामुकाबला
edited by : Nrapendra Gupta