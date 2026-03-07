7 मार्च की बड़ी खबरें: ईरान-अमेरिका युद्ध का 8वां दिन, ट्रंप का बड़ा दावा, भारत में LPG सिलेंडर महंगा

7 March Top News : ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है। अमेरिका ने ईरान की तीनों सेनाओं को खत्म करने का दावा किया। इस बीच एक अमेरिकी अखबार ने आरोप लगाया कि रूस ईरान को अमेरिकी युद्धपोनों की जानकारी दे रहा है। युद्ध की वजह से भारत में रसोई गैस के दाम बढ़ गए। 7 मार्च की बड़ी खबरें :

महंगी हुई घरेलू रसोई गैस

ALSO READ: ईरान-अमेरिका युद्ध का असर: भारत में LPG सिलेंडर 60 रुपए महंगा, जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के नए दाम ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच भारत में घरेलू 14.2 किलो LPG गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ गई है। दिल्ली में अब सिलेंडर 913 रुपए का हो गया है जबकि मुंबई में यह 912.50 रुपए का हो गया। कमर्शियल 19 किलो सिलेंडर भी 115 रुपए महंगा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल सप्लाई प्रभावित होने और कतर से LNG सप्लाई रुकने से कीमतों पर असर पड़ा है। यह बढ़ोतरी 7 मार्च से लागू हो गई है।

ट्रंप का बड़ा दावा

ईरान को अमेरिकी युद्धपोतों की जानकारी दे रहा रूस

अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार रूस कथित तौर पर ईरान को ऐसी खुफिया जानकारी दे रहा है जिसमें पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के युद्धपोतों और सैन्य विमानों की लोकेशन शामिल है।

नेपाल में बालेंद्र शाह सरकार के आसार

नेपाल में रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह की पार्टी राष्‍ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आम चुनाव में बढ़ी जीत की ओर बढ़ रही है। बालेंद्र शाह देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सितंबर 2025 में जेन जी प्रदर्शन के बाद नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी।

8 मार्च को भारत न्यूजीलैंड महामुकाबला

edited by : Nrapendra Gupta