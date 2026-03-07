शनिवार, 7 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली/वॉशिंगटन , शनिवार, 7 मार्च 2026 (08:29 IST)

7 मार्च की बड़ी खबरें: ईरान-अमेरिका युद्ध का 8वां दिन, ट्रंप का बड़ा दावा, भारत में LPG सिलेंडर महंगा

US Iran War
7 March Top News : ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है। अमेरिका ने ईरान की तीनों सेनाओं को खत्म करने का दावा किया। इस बीच एक अमेरिकी अखबार ने आरोप लगाया कि रूस ईरान को अमेरिकी युद्धपोनों की जानकारी दे रहा है। युद्ध की वजह से भारत में रसोई गैस के दाम बढ़ गए। 7 मार्च की बड़ी खबरें :

महंगी हुई घरेलू रसोई गैस

ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच भारत में घरेलू 14.2 किलो LPG गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ गई है। दिल्ली में अब सिलेंडर 913 रुपए का हो गया है जबकि मुंबई में यह 912.50 रुपए का हो गया। कमर्शियल 19 किलो सिलेंडर भी 115 रुपए महंगा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल सप्लाई प्रभावित होने और कतर से LNG सप्लाई रुकने से कीमतों पर असर पड़ा है। यह बढ़ोतरी 7 मार्च से लागू हो गई है। ALSO READ: ईरान-अमेरिका युद्ध का असर: भारत में LPG सिलेंडर 60 रुपए महंगा, जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के नए दाम

ट्रंप का बड़ा दावा

अमेरिका और ईरान के बीच जंग के 8वें दिन अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना की सराहना करने हुए ईरान की सेना, नौसेना और वायु सेना को खत्म करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान के दो नेताओं के सेट खत्म हो चुके हैं और अब तीसरे की बारी है। राष्‍ट्रपति ट्रंप ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने और हथियार उत्पादन चौगुना करने की योजना भी बनाई है। ALSO READ: ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी, सरेंडर करे तभी समझौता

ईरान को अमेरिकी युद्धपोतों की जानकारी दे रहा रूस

अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार रूस कथित तौर पर ईरान को ऐसी खुफिया जानकारी दे रहा है जिसमें पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के युद्धपोतों और सैन्य विमानों की लोकेशन शामिल है।

नेपाल में बालेंद्र शाह सरकार के आसार

नेपाल में रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह की पार्टी राष्‍ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आम चुनाव में बढ़ी जीत की ओर बढ़ रही है। बालेंद्र शाह देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सितंबर 2025 में जेन जी प्रदर्शन के बाद नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी।

8 मार्च को भारत न्यूजीलैंड महामुकाबला

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। ALSO READ: खराब फॉर्म से गुजर रहे नंबर 1 T20I बल्लेबाज और गेंदबाज क्या फाइनल में होंगे बाहर?
edited by : Nrapendra Gupta
Webdunia
