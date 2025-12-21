रविवार, 21 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Lieutenant Colonel arrested while taking bribe
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 21 दिसंबर 2025 (10:53 IST)

CBI का बड़ा एक्शन, रिश्वतखोरी के आरोप में लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार

CBI
सीबीआई (CBI) ने शनिवार को रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को बेंगलुरु स्थित एक कंपनी से 3 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। मीडिया खबरों एजेंसी ने दिल्ली स्थित उसके आवास से 2.23 करोड़ रुपए नकद और 3 लाख रुपये रिश्वत की रकम जब्त की, जबकि श्रीगंगानगर स्थित उसकी पत्नी के आवास से 10 लाख रुपए बरामद किए। 
एक कंपनी की ओर से रिश्वत का भुगतान करने वाले विनोद कुमार नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी के मुताबक विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर 19 दिसंबर को उसने दीपक कुमार शर्मा और उसकी पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ मामला दर्ज किया। कर्नल काजल बाली राजस्थान के श्रीगंगानगर स्थित 16 इन्फैंट्री डिवीजन आयुध इकाई की कमांडिंग ऑफिसर हैं। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बंगाल में क्‍यों नहीं उतर पाया PM मोदी का हेलिकॉप्‍टर, कोलकाता एयरपोर्ट लौटा?

बंगाल में क्‍यों नहीं उतर पाया PM मोदी का हेलिकॉप्‍टर, कोलकाता एयरपोर्ट लौटा?पश्चिम बंगाल में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्‍टर ताहेरपुर में नहीं उतर पाया है। मौसम खराब होने के चलते पीएम मोदी अब वीडियो कॉल के जरिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।

होटल में महिला शूटर से दुष्‍कर्म, पीड़िता ने बलात्‍कारी को कमरे में किया बंद

होटल में महिला शूटर से दुष्‍कर्म, पीड़िता ने बलात्‍कारी को कमरे में किया बंदहरियाणा के फ़रीदाबाद में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। दरअसल, कुछ दरिंदों ने एक 23 वर्षीय महिला शूटर के साथ होटल में बेरहमी से बलात्कार किया गया। इस बर्बर घटना के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। खास बात है कि जिस महिला से आरोपियों ने दुष्‍कर्म किया, उन्‍हें उसने चालाकी से कमरे में बंद कर दिया।

अमेरिका से आई खुशखबर, अगले हफ्ते क्या होगा भारतीय शेयर बाजार पर असर?

अमेरिका से आई खुशखबर, अगले हफ्ते क्या होगा भारतीय शेयर बाजार पर असर?Share market review Market ki Baat : भारतीय शेयर बाजार के लिए दिसंबर का तीसरा हफ्ता कुछ खास नहीं रहा। पहले 4 दिन बाजार में मुनाफा वसूली हुई। आखिरी दिन बाजार में कुछ लेवाली हुई। सेंसेक्स 85,000 और निफ्टी 26,000 के मनौवैज्ञानिक स्तर से नीचे ही बंद हुआ। हालांकि अमेरिका में सीपीआई के आंकड़े वहां महंगाई कम होने के संकेत दे रहे हैं। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।

...तो बांग्लादेश का खौफनाक अंत हो जाएगा, अवामी लीग की वैश्विक समुदाय को चेतावनी

...तो बांग्लादेश का खौफनाक अंत हो जाएगा, अवामी लीग की वैश्विक समुदाय को चेतावनीAwami League on Bangladesh Violence: बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा देश के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। इस बीच, अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने एक स्टेटमेंट जारी कर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी दी है कि कट्टरपंथी इस्लामवादी सड़कों पर 'आतंक' का नंगा नाच कर रहे हैं।

यूपी में कथा वाचक को ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ देने पर विवाद, डीजीपी ने एसपी से मांगा स्पष्टीकरण, क्‍या है पूरा मामला

यूपी में कथा वाचक को ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ देने पर विवाद, डीजीपी ने एसपी से मांगा स्पष्टीकरण, क्‍या है पूरा मामलाउत्तरप्रदेश के बहराइच में पुलिस रंगरूटों द्वारा एक कथावाचक को औपचारिक ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ देने का वीडियो वायरल होने के बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। संवैधानिक उल्लंघन के आरोपों के बीच राज्य के डीजीपी राजीव कृष्णा ने संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं इसे लेकर अपनी तरफ से पक्ष भी रखा गया है।

और भी वीडियो देखें

UP में 50 हजार रुपए इनामी बदमाश एनकाउंटर में किया ढेर, भारी मात्रा में मिले हथियार

UP में 50 हजार रुपए इनामी बदमाश एनकाउंटर में किया ढेर, भारी मात्रा में मिले हथियारबुलंदशहर जिले में पुलिस और बदमाशों के सफाए के लिए ठोको अभियान चला रही है। इसके चलते बुलंदशहर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश आजाद उर्फ जुबैर उर्फ पीटर ढेर हो गया है, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।

Rahul Gandhi : जर्मनी यात्रा के दौरान 'भारत के दुश्मनों' से मुलाकात की, BJP ने राहुल गांधी पर क्यों लगाया आरोप

Rahul Gandhi : जर्मनी यात्रा के दौरान 'भारत के दुश्मनों' से मुलाकात की, BJP ने राहुल गांधी पर क्यों लगाया आरोपभाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जर्मनी यात्रा के दौरान ‘भारत के दुश्मनों’ से मुलाकात की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यहां भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल की प्रेसीडेंट एवं प्रोफेसर कॉर्नेलिया वोल के साथ गांधी की कथित तस्वीर दिखाई और इसे कांग्रेस नेता द्वारा 'जर्मनी में भारत-विरोधी ताकतों से मुलाकात' का 'सबूत' बताया।

रहस्य से पर्दा उठा, आकाशीय बूगा गोला कुंजी है क्वांटम विज्ञान की

रहस्य से पर्दा उठा, आकाशीय बूगा गोला कुंजी है क्वांटम विज्ञान कीMysterious Booga Sphere: लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया के बूगा शहर में मार्च, 2025 में गिरा रहस्यमय आकाशीय गोला वैज्ञानिकों के लिए अब एक रोचक पहेली बन गया है। 'बूगा स्फ़ियर' के नाम से प्रसिद्ध हो चुका यह अनोखा गोला जिस ऊंचाई पर से गिरते हुए जमीन से टकराया होगा, उसके कारण उसे चकनाचूर हो जाना चाहिए था। लेकिन, उस पर कोई मामूली-सी खरोंच तक नहीं है।

Epstein files : अमेरिकी न्याय विभाग से गायब हुए 16 महत्वपूर्ण दस्तावेज, डोनाल्ड ट्रंप और एपस्टीन की तस्वीर भी शामिल

Epstein files : अमेरिकी न्याय विभाग से गायब हुए 16 महत्वपूर्ण दस्तावेज, डोनाल्ड ट्रंप और एपस्टीन की तस्वीर भी शामिलअमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने शुक्रवार, 18 दिसंबर को यौन अपराधी और दिवंगत फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन के अपराधों की जांच से जुड़ी हजारों फाइलें जारी कीं। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के न्याय विभाग को इन फाइलों को जारी करने के तरीके को लेकर कानूनी धमकियों और भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा है।

LIVE: महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में कौन मारेगा बाजी? नतीजे आज

LIVE: महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में कौन मारेगा बाजी? नतीजे आजLatest News Today Live Updates in Hindi : महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वोटों की काउंटिंग आज सुबह 10 बजे से होने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 2 दिसंबर जिन नगर परिषदों और पंचायतों के लिए मतदान हुआ था उनके साथ सभी 288 नगर परिषदों-पंचायतों (नगर परिषद 246 और नगर पंचायत की 42 सीटों) )के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे से होगी।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com