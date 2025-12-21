CBI का बड़ा एक्शन, रिश्वतखोरी के आरोप में लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार

सीबीआई (CBI) ने शनिवार को रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को बेंगलुरु स्थित एक कंपनी से 3 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। मीडिया खबरों एजेंसी ने दिल्ली स्थित उसके आवास से 2.23 करोड़ रुपए नकद और 3 लाख रुपये रिश्वत की रकम जब्त की, जबकि श्रीगंगानगर स्थित उसकी पत्नी के आवास से 10 लाख रुपए बरामद किए।

एक कंपनी की ओर से रिश्वत का भुगतान करने वाले विनोद कुमार नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी के मुताबक विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर 19 दिसंबर को उसने दीपक कुमार शर्मा और उसकी पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ मामला दर्ज किया। कर्नल काजल बाली राजस्थान के श्रीगंगानगर स्थित 16 इन्फैंट्री डिवीजन आयुध इकाई की कमांडिंग ऑफिसर हैं।