मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (15:40 IST)

सिद्धारमैया का वो मास्टरस्ट्रोक, जिसने DK के 'शक्ति प्रदर्शन' पर फेरा पानी

Karnataka News
Karnataka Congress Crisis: कर्नाटक में 2023 की जीत के बाद से ही कांग्रेस की सरकार उठापटक थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच की खटास अब 'ढाई-ढाई साल' के फॉर्मूले से निकलकर खुलेआम शक्ति प्रदर्शन तक पहुंच गई है। जहां एक तरफ डीके खेमा 136 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है, वहीं सिद्धारमैया ने अपने करीबियों को विदेशी दौरे पर ले जाकर एक ऐसी बिसात बिछाई है, जिसने बेंगलुरु की राजनीति में खलबली मचा दी है।

क्या है सिद्धा समर्थकों की विदेश यात्रा का राज?

खबर है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने करीबी 27 विधायकों को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर ले जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर इसे 'रूटीन विजिट' और सरकारी योजनाओं का अध्ययन बताया जा रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि डीके शिवकुमार द्वारा बुलाई जाने वाली प्रस्तावित बैठक में कोरम (संख्या बल) को कम करना इसकी मुख्य वजह है। सिद्धारमैया की यह योजना 6 मार्च को होने वाले बजट सत्र से ठीक पहले विधायकों को एकजुट रखना और यह दिखाना कि सत्ता की चाबी अभी भी मुख्यमंत्री के हाथ में है और वह अपने गुट को बिखरने नहीं देंगे।

डीके समर्थक आरपार के मूड में

डीके शिवकुमार के वफादार विधायक रविकुमार गौड़ा ने खुला दावा किया है कि सभी 136 विधायक डीके के साथ हैं। शिवकुमार खेमे का तर्क सीधा है कि 40 साल की राजनीति और संकट के समय पार्टी को बचाने का इनाम 'मुख्यमंत्री की कुर्सी' होनी चाहिए।
 
डीके समर्थकों का मानना है कि अब समय आ गया है कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाए।  राजनीति एक गेम है और इसका नतीजा जल्द आएगा। शिवकुमार के करीबी एक विधायक का यह बयान साफ करता है कि कांग्रेस के अंदर अब 'वेट एंड वॉच' की स्थिति खत्म हो रही है।

शह और मात का खेल

कर्नाटक कांग्रेस में फिलहाल 'शह और मात' का खेल चल रहा है। सिद्धारमैया का विधायकों को विदेश ले जाना एक 'सुरक्षा कवच' है, तो डीके शिवकुमार का 136 विधायकों का दावा एक 'सीधा हमला'। हाईकमान के लिए सबसे बड़ी यह है कि वह इस आंतरिक कलह से कैसे निपटता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि इस मसले का हल जल्द ही ‍नहीं निकाला गया तो कर्नाटक सरकार भी खतरे में पड़ सकती है। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
India-US ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का सवाल- 'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका-निर्भर भारत?'

India-US ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का सवाल- 'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका-निर्भर भारत?'कांग्रेस ने समझौते को लेकर पूछे कई सवाल

मणिशंकर अय्यर ने बढ़ाई कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, 'विस्फोटक' बयानों से पार्टी शर्मसार

मणिशंकर अय्यर ने बढ़ाई कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, 'विस्फोटक' बयानों से पार्टी शर्मसारवरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को धर्मसंकट में डाल दिया है। एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शशि थरूर, जयराम रमेश और पवन खेड़ा समेत अपने कई वरिष्ठ सहयोगियों पर विवादित टिप्पणियां की हैं।

Supreme Court कोई प्लेग्राउंड नहीं, असम CM हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणी

Supreme Court कोई प्लेग्राउंड नहीं, असम CM हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणीसुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह के मामले को सेटल करने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने की सलाह दी।

एमपी के आईएएस असफर ने की तीसरी शादी, दो पूर्व पत्‍नियां हैं कलेक्‍टर, तीसरी भी आईएएस, ये खबर मचा रही धमाल

एमपी के आईएएस असफर ने की तीसरी शादी, दो पूर्व पत्‍नियां हैं कलेक्‍टर, तीसरी भी आईएएस, ये खबर मचा रही धमालमध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अवि प्रसाद इन दिनों चर्चा में हैं। इसका कारण उनका तीसरा विवाह है। उनकी दोनों पूर्व पत्नी इस समय प्रदेश में ही कलेक्टर हैं। अब तीसरा विवाह मंत्रालय में कार्यरत आईएएस अधिकारी अंकिता धाकरे से किया है।

रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर मध्यप्रदेश में कसेगा शिकंजा!, विदेश भगाने की भी अटकलें

रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर मध्यप्रदेश में कसेगा शिकंजा!, विदेश भगाने की भी अटकलेंरेप के आरोपों से घिरे प्रसिद्ध कथावाचक और श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मध्यप्रदेश में खासा सक्रित रेप के आरोपों के बाद भूमिगत हो गया है और उसके विदेश जाने की आंशका जताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में उत्तम स्वामी पर अब मध्यप्रदेश में शिकंजा कस सकता है।

और भी वीडियो देखें

चलती ट्रेन में लगी आग! वर्धा के पास GT एक्सप्रेस का पार्सल कोच धू-धू कर जला

चलती ट्रेन में लगी आग! वर्धा के पास GT एक्सप्रेस का पार्सल कोच धू-धू कर जलाFire in Train : महाराष्ट्र के वर्धा-सिंधी रेलवे के पास GT एक्सप्रेस के पार्सल कोच में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। रेलवे प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रेन को रुकवाया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

Google Chrome यूजर्स सावधान! सरकार का हाई-रिस्क अलर्ट, तुरंत करें ये जरूरी काम

Google Chrome यूजर्स सावधान! सरकार का हाई-रिस्क अलर्ट, तुरंत करें ये जरूरी कामभारत में करोड़ों लोग इंटरनेट चलाने के लिए गूगल क्रोम नामक ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। सरकारी एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने गूगल क्रोम के यूजर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि इस ब्राउजर में कई सिक्योरिटी खामियां मिली हैं। इसका फायदा उठाकर हैकर्स आपके सिस्टम की एक्सेस ले सकते हैं। इससे पर्सनल इंफोर्मेशन के साथ-साथ डेटा चोरी का भी डर बना हुआ है।

वो केस जो दुनिया में है ही नहीं! जब AI की ड्राफ्टिंग देख हैरान रह गए सुप्रीम कोर्ट जज

वो केस जो दुनिया में है ही नहीं! जब AI की ड्राफ्टिंग देख हैरान रह गए सुप्रीम कोर्ट जजSupreme Court on AI: कल्पना कीजिए, एक वकील अदालत में बड़ी मजबूती से दलील देता है, एक पुराने केस का हवाला देता है, लेकिन जब जज साहब रिकॉर्ड खंगालते हैं तो पता चलता है कि वैसा कोई केस इतिहास में कभी हुआ ही नहीं! जी हां, एआई (AI) के दौर में अब भारतीय अदालतों में कुछ ऐसा ही 'मायाजाल' बुना जा रहा है।

दिल्‍ली के नाबालिग रीलबाज ने उजाड़ी मां की कोख, 23 साल के साहिल को स्‍कॉर्पियो से कुचला, मां की हालत खराब

दिल्‍ली के नाबालिग रीलबाज ने उजाड़ी मां की कोख, 23 साल के साहिल को स्‍कॉर्पियो से कुचला, मां की हालत खराबदिल्ली के द्वारका में एक रीलबाज नाबालिग ने अपनी स्‍कॉर्पियो से एक 23 साल के युवक साहिल की जान ले ली। साहिल ऑफिस जा रहा था। हादसे के बाद उसकी पहचान साहिल धनेशरा के रूप में हुई थी। बेटे की मौत के बाद मां का रो रोकर बुरा हाल है। साहिल उनका इकलौता बेटा था।

पंजा‍ब के अस्‍पताल को बम की धमकी, यहां भर्ती हैं CM भगवंत मान, अकाली दल ने उठाए सवाल

पंजा‍ब के अस्‍पताल को बम की धमकी, यहां भर्ती हैं CM भगवंत मान, अकाली दल ने उठाए सवालBomb threat to Punjab hospital : पंजाब में फोर्टिस अस्पताल और कई निजी स्कूलों को 'खालिस्तान नेशनल आर्मी’ नामक संगठन द्वारा बम से उड़ाने का धमकीभरा ईमेल मिला है। इसी अस्‍पताल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान स्वास्थ्य कारणों से भर्ती हैं। इसके बाद सुरक्षाबलों ने उनकी सुरक्षा पहले से भी अधिक सख्त कर दी है। इस बीच शिरोमणि अकाली दल के नेता सरबजीत सिंह झिंजर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सेहत और अस्पताल में भर्ती होने के घटनाक्रम को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्स

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्सSamsung जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S26 Ultra पेश करने वाला है। शुरुआती जानकारियों के अनुसार, इस बार बड़े बदलावों की बजाय उपयोगी और व्यावहारिक अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। Samsung 25 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज़ लॉन्च कर सकता है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।
