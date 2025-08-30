जगदीप धनखड़ ने पेंशन के लिए दिया आवेदन, जानिए कितनी मिलेगी पेंशन?

Jagdeep Dhankhar Pension news : पूर्व उपराष्‍ट्रपति जगदीप धनखड़ पद से इस्तीफा देने बाद एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने राजस्थान विधानसभा से पेंशन के लिए आवेदन किया है। आइए जानते हैं कि अगर धनखड़ हर महीने कितनी राशि मिलेगी।

धनखड़ ने 1993 में कांग्रेस के टिकट पर किशनगढ़ (अजमेर) से विधायक के रूप में चुनाव जीता था। पूर्व विधायक होने की वजह से उन्हें विधानसभा पेंशन का अधिकार है। बहरहाल अब धनखड़ को अपने आवेदन के बाद मंजूरी का इंतजार है।

राजस्थान में नेताओं के लिए दोहरी या तिहरी पेंशन का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति सांसद और विधायक दोनों रह चुका है, तो उसे दोनों पदों से पेंशन लेने की अनुमति होती है। इसी नियम के तहत धनखड़ अब उपराष्‍ट्रपति पद के साथ ही विधानसभा पेंशन के भी हकदार हैं। ऐसे में आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद धनखड़ को प्रति माह करीब 42,000 पेंशन के तौर पर मिलेंगे।

उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से ही विपक्ष लगातार जगदीप धनखड़ को खोज रहा है। हालांकि मीडिया खबरों में दावा किया गया था कि वह अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अपने निवास पर ही है। वे यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे थे।

edited by : Nrapendra Gupta