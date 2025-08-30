शनिवार, 30 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Jagdeep Dhankhar application for pension in rajasthan
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 30 अगस्त 2025 (12:23 IST)

जगदीप धनखड़ ने पेंशन के लिए दिया आवेदन, जानिए कितनी मिलेगी पेंशन?

Jagdeep Dhankhar
Jagdeep Dhankhar Pension news : पूर्व उपराष्‍ट्रपति जगदीप धनखड़ पद से इस्तीफा देने बाद एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने राजस्थान विधानसभा से पेंशन के लिए आवेदन किया है। आइए जानते हैं कि अगर धनखड़ हर महीने कितनी राशि मिलेगी।
 
धनखड़ ने 1993 में कांग्रेस के टिकट पर किशनगढ़ (अजमेर) से विधायक के रूप में चुनाव जीता था। पूर्व विधायक होने की वजह से उन्हें विधानसभा पेंशन का अधिकार है। बहरहाल अब धनखड़ को अपने आवेदन के बाद मंजूरी का इंतजार है। 
 
राजस्थान में नेताओं के लिए दोहरी या तिहरी पेंशन का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति सांसद और विधायक दोनों रह चुका है, तो उसे दोनों पदों से पेंशन लेने की अनुमति होती है। इसी नियम के तहत धनखड़ अब उपराष्‍ट्रपति पद के साथ ही विधानसभा पेंशन के भी हकदार हैं। ऐसे में आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद धनखड़ को प्रति माह करीब 42,000 पेंशन के तौर पर मिलेंगे। 
 
उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से ही विपक्ष लगातार जगदीप धनखड़ को खोज रहा है। हालांकि मीडिया खबरों में दावा किया गया था कि वह अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अपने निवास पर ही है। वे यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे थे।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

2029 तक के लिए नरेंद्र मोदी को मिली संघ की हरी झंडी, 75 साल में रिटायरमेंट की अटकलों पर विराम

2029 तक के लिए नरेंद्र मोदी को मिली संघ की हरी झंडी, 75 साल में रिटायरमेंट की अटकलों पर विराम2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और संघ के बीच तल्खी और पिछले दिनों संघ प्रमुख के 75 साल में रिटायरमेंट वाले बयान पर मचे सियासी घमासान के बाद अब एक बार फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के नजरिए को साफ किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल में रिटायरमेंट होने वाले मुद्दे पर कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे या किसी और को 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए।

PM मोदी को जापान में मिला दरुमा गुड़िया का उपहार, जानिए क्‍या है इसका भारत से संबंध

PM मोदी को जापान में मिला दरुमा गुड़िया का उपहार, जानिए क्‍या है इसका भारत से संबंधPrime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शुक्रवार को जापान यात्रा के दौरान सौभाग्य के प्रतीक के रूप में जानी जाने वाली पारंपरिक दरुमा गुड़िया भेंट की गई। मोदी ने कहा, दरुमा को जापान में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है और इसका भारत से भी संबंध है। यह प्रसिद्ध भिक्षु बोधिधर्म से प्रभावित है। जापान में दरुमा परम्परा तमिलनाडु के कांचीपुरम के एक भारतीय भिक्षु बोधिधर्म की विरासत पर आधारित है, जिन्हें जापान में दरुमा दइशी के नाम से जाना जाता है।

पाकिस्तान के लाहौर में 40 साल बाद बाढ़, सरकार ने भारत पर दोष मढ़ा

पाकिस्तान के लाहौर में 40 साल बाद बाढ़, सरकार ने भारत पर दोष मढ़ाPakistan Lahore flooded after 40 years: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पिछले 24 घंटों में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और लाहौर के कई आवासीय इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लगभग 40 वर्षों में पहली बार लाहौर शहर में बाढ़ आई है।

अयोध्या में इस बार भी बनेगा रिकॉर्ड, 26 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरी

अयोध्या में इस बार भी बनेगा रिकॉर्ड, 26 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरीDeepotsav 2025: श्रीराम की नगरी अयोध्या एक बार फिर दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बार राम की पैड़ी पर नौवें आयोजन के दौरान 26.11 लाख दीप प्रज्वलन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 28 लाख दीप बिछाने की योजना बनाई गई है।

अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए, TMC MP महुआ मोइत्रा के खिलाफ थाने में शिकायत

अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए, TMC MP महुआ मोइत्रा के खिलाफ थाने में शिकायतMahua Moitra objectionable comment on Amit Shah: पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा द्वारा घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणियों से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने अमित शाह पर बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कथित तौर पर कहा कि उनका ‘सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए।

और भी वीडियो देखें

LIVE: जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन से तबाही, 3 की मौत

LIVE: जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन से तबाही, 3 की मौतLatest News Today Live Updates in Hindi : जम्मू कश्मीर में रामबन में रामगढ़ इलाके में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पल पल की जानकारी...

सीतापुर में बाघ के हमले में किसान की मौत, बाघ ने नोच नोचकर मार डाला

सीतापुर में बाघ के हमले में किसान की मौत, बाघ ने नोच नोचकर मार डालाFarmer dies in tiger attack in Sitapur: उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) के सीतापुर जिले के महोली थाना क्षेत्र के बसारा गांव में खेत में काम कर रहे एक किसान पर कथित रूप से बाघ (tiger) ने हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस (police) ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक यह घटना शुक्रवार शाम उस समय की है, जब 50 वर्षीय किसान राकेश वर्मा अपने खेत में काम कर रहे थे तभी कथित तौर पर झाड़ियों से निकलकर एक बाघ ने पीछे से उन पर हमला कर दिया।

डाटा चोरी का खतरा, संकट में 250 करोड़ जीमेल अकाउंट, डाटा लीक होने पर क्या करें

डाटा चोरी का खतरा, संकट में 250 करोड़ जीमेल अकाउंट, डाटा लीक होने पर क्या करेंData Theft threat : गूगल के ढाई सौ करोड़ जीमेल अकाउंट पर डाटा चोरी का खतरा मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि Gmail पर हुए अब तक के सबसे बड़े साइबर अटैक की वजह से 250 करोड़ यूजर्स की निजी जानकारियां हैकर्स के पास पहुंच गई है। अब यूजर्स के मन में सवाल उठ रहा हैं जिन लोगों का अकाउंट हैक हुआ है उनमें उनका नाम तो नहीं है।

कुशीनगर में आरएसएस के जिला सह संघ चालक के बेटे की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार

कुशीनगर में आरएसएस के जिला सह संघ चालक के बेटे की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तारSangh driver's son murdered: कुशीनगर जिले के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत में पशु चराने के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के जिला सह संघ चालक इंद्रजीत सिंह के बेटे की लाठी-डंडों और फरसे से प्रहार कर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक ((RSS) संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है जबकि एक फरार है। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

रामबन में फटे बादल, रियासी में भूस्खलन से तबाही, जानिए कैसा है जम्मू कश्मीर का मौसम?

रामबन में फटे बादल, रियासी में भूस्खलन से तबाही, जानिए कैसा है जम्मू कश्मीर का मौसम?Jammu Kashmir news in hindi : जम्मू कश्मीर में शनिवार को भी कुदरत का कहर जारी रहा। रामबन के रामगढ़ में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं रियासी के माहोरे में भूस्खलन से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गए हैं और लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान जारी है।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com