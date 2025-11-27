Latest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी में 2 नेशनल गार्ड की मौत हो गई। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। पल पल की जानकारी...
07:39 AM, 27th Nov
अमेरिका से बड़ी खबर में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग में दो नेशनल गार्ड की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलावर को कड़ी सजा देने की बात कही है। ALSO READ: व्हाइट हाउस के पास फायरिंग में 2 नेशनल गार्ड की मौत, ट्रंप बोले- हमलावर को कीमत चुकानी होगी
07:38 AM, 27th Nov
-भारत-इंडोनेशिया के बीच आज ब्रह्मोस सौदा हो सकता है।
-दिल्ली में AQI बेहद खराब स्थिति में, रेखा गुप्ता सरकार ने ग्रेप 3 की पाबंदियां हटाई। वायु प्रदूषण कम करने के लिए पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं।
-हांगकांग में लगी भीषण आग में अब तक 44 लोगों की जान जा चुकी है और 250 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं।