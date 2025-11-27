गुरुवार, 27 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 27 november 2025 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (08:09 IST)

व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी में 2 नेशनल गार्ड की मौत, ट्रंप की चेतावनी

firing in US
Latest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी में 2 नेशनल गार्ड की मौत हो गई। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। पल पल की जानकारी...


07:39 AM, 27th Nov
अमेरिका से बड़ी खबर में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग में दो नेशनल गार्ड की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलावर को कड़ी सजा देने की बात कही है। ALSO READ: व्हाइट हाउस के पास फायरिंग में 2 नेशनल गार्ड की मौत, ट्रंप बोले- हमलावर को कीमत चुकानी होगी

07:38 AM, 27th Nov
-भारत-इंडोनेशिया के बीच आज ब्रह्मोस सौदा हो सकता है।
-दिल्ली में AQI बेहद खराब स्थिति में, रेखा गुप्ता सरकार ने ग्रेप 3 की पाबंदियां हटाई। वायु प्रदूषण कम करने के लिए पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं। 
-हांगकांग में लगी भीषण आग में अब तक 44 लोगों की जान जा चुकी है और 250 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Gold ने लगाई ऊंची छलांग, 2 हफ्ते के हाईलेवल पर दाम, चांदी में भी आई तेजी, बैंक ऑफ अमेरिका का बड़ा बयान

Gold ने लगाई ऊंची छलांग, 2 हफ्ते के हाईलेवल पर दाम, चांदी में भी आई तेजी, बैंक ऑफ अमेरिका का बड़ा बयानआज सोने के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड का ताजा भाव, जानें आपके शहर में आज का लेटेस्ट गोल्ड रेट और बाजार का हाल।

SIR में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कौनसा फॉर्म भरें और उसके साथ कौनसे दस्तावेज लगेंगे

SIR में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कौनसा फॉर्म भरें और उसके साथ कौनसे दस्तावेज लगेंगेHow to add name in voter list: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) का कार्य 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जारी है। बूथ लेबल ऑफिसर (BLO) ने अपने-अपने क्षेत्र के मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म वितरित कर दिए हैं। कई ऐसे भी मतदाता हैं, जिनको फॉर्म नहीं मिले हैं।

Delhi blasts के बीच नूंह से वकील गिरफ्तार, ISI को देता था खूफियां जानकारियां

Delhi blasts के बीच नूंह से वकील गिरफ्तार, ISI को देता था खूफियां जानकारियांDelhi blasts: दिल्ली ब्लास्ट के बीच सुरक्षा एजेंसियां देशभर में गिरफ्तारियां कर रही हैं। इस बीच नूंह से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नूंह पुलिस ने वकील रिजवान को गिरफ्तार किया है। रिजवान पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था।

Aadhaar अपडेट के नए नियम लागू, UIDAI ने जारी की 2025 की नई गाइडलाइंस, बदले डॉक्टूमेंट्‍स के नियम

Aadhaar अपडेट के नए नियम लागू, UIDAI ने जारी की 2025 की नई गाइडलाइंस, बदले डॉक्टूमेंट्‍स के नियमUIDAI ने आधार कार्ड (Aadhaar Card) नामांकन और अपडेट के लिए 2025 के नए नियम जारी किए हैं। अब बच्चों, वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहचान, पता, जन्मतिथि और संबंध के प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों में बदलाव किए गए हैं।

दिल्ली ब्लास्ट : NIA ने गिरफ्तार किया एक और आतंकी, क्या है उसका अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन?

दिल्ली ब्लास्ट : NIA ने गिरफ्तार किया एक और आतंकी, क्या है उसका अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन?Delhi Blast : राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्‍ली लाल किला विस्‍फोट मामले में बुधवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शोएब बताया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कंपाउंडर शोएब दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार धमाके के समय उमर के साथ कार में मौजूद था।

और भी वीडियो देखें

कहां हैं Imran Khan, क्यों उड़ी अफवाह, क्या जेल में हो गई हत्या, सोशल मीडिया की अफवाह में कितना सच

कहां हैं Imran Khan, क्यों उड़ी अफवाह, क्या जेल में हो गई हत्या, सोशल मीडिया की अफवाह में कितना सचImran Khan news in hindi : रावलपिंडी की जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर अपुष्ट दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं। अफवाहों की शुरुआत अफगान टाइ्मस नामक एक सोशल मीडिया हैंडल से हुई, जिसने दावा किया कि उसे सूत्रों से जानकारी मिली है कि इमरान खान की अदियाला जेल में 'हत्या' कर दी गई है।

शेख हसीना की पार्टी के ऐलान से उड़ी मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की नींद

शेख हसीना की पार्टी के ऐलान से उड़ी मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की नींदक्या बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़कने वाली है। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने मौत की सजा के विरोध में 30 नवंबर तक देशव्यापी आंदोलन और प्रतिरोध मार्च का मंगलवार को ऐलान किया। हसीना फिलहाल भारत में हैं, जबकि माना जा रहा है कि कमाल भी भारत में ही छिपा हुआ है। इससे मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की नींद उड़ गई है।

ध्वजारोहण समारोह से ‘अयोध्या ब्रांड’ को मिली वैश्विक पहचान

ध्वजारोहण समारोह से ‘अयोध्या ब्रांड’ को मिली वैश्विक पहचानDhwajarohan in Ayodhya: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकासवादी नीतियों की वजह से 'अयोध्या ब्रांड' की चर्चा विश्व में है। श्रीराम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के बाद अयोध्या के वैभव और विकास से लोग आश्चर्यचकित हैं। पर्यटन, निवेश और आधारभूत संरचना के मामले में अयोध्या ने विश्व के अन्य चर्चित धार्मिक स्थलों को भी पीछे छोड़ दिया है।

जम्बूरी : युवा ऊर्जा के वैश्विक संगम के साथ सुरक्षा और सशक्तिकरण का संदेश

जम्बूरी : युवा ऊर्जा के वैश्विक संगम के साथ सुरक्षा और सशक्तिकरण का संदेश19th National Jamboree in Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस समय दुनिया के कई देशों से आए स्काउट्स कैडेट्स के उत्साह से सराबोर है। 61 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद यहां आयोजित 19वीं नेशनल जम्बूरी ने प्रदेश को एक वैश्विक युवा मंच में बदल दिया है।

भारत का संविधान अनेकता को एकता में जोड़ने वाला : CM योगी

भारत का संविधान अनेकता को एकता में जोड़ने वाला : CM योगीChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 2015 से पूरा देश प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करता है। 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव के उपरांत गठित संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनी संविधान सभा ने अलग-अलग कमेटियां बनाई थीं, उसकी ड्रॉफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com