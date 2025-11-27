गुरुवार, 27 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मुंबई , गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (11:21 IST)

शेयर मार्केट में बंपर उछाल, सेंसेक्स 86000 पार, निफ्टी 14 माह बाद ऑल टाइम हाई

share market news : भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को बंपर उछाल के साथ इतिहास रच दिया। सेंसेक्स 86000 पार पहुंच गया तो निफ्टी 26,295.55 प्वाइंट्स के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। 
 
बेंचमार्क इंडेक्‍स निफ्टी 50 ने गुरुवार को करीब 14 महीने बाद नया रिकॉर्ड स्‍तर छुआ। इससे पहले निफ्टी ने सितंबर 2024 में 26,277 का आंकड़ा छुआ था। गुरुवार सुबह ये रिकॉर्ड टूट गया।
 
सेंसेक्स 85,609.51 बुधवार के मुकाबले 85,745.05 पर खुला और 86,026.18 तक ऊपर चढ़ा। वहीं निफ्टी ने सितंबर 2024 में बनाए गए अपने पिछले टॉप लेवल 26,277.35 को तोड़ते हुए 26,306.95 तक पहुंच लिया। बैंक निफ्टी इंडेक्स भी शुरुआती ट्रेड में 59,802.65 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया।

विदेशी निवेशकों की खरीदारी, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और वैश्विक बाजारों से मिले संकेत ने सेंसेक्स और निफ्टी की चाल को तेजी प्रदान की। IMF ने भी अपनी स्टाफ कंसल्टेशन रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि भारत वित्त वर्ष 2029 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजारों में बुधवार को तूफानी तेजी आई थी। सेंसेक्स 1022 अंकों की छलांग लगाकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 26200 के पार पहुंच गया। हर सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। सबसे अधिक तेजी मेटल शेयरों में रही, जो 2% से अधिक बढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑयल-गैस सेक्टर में भी मजबूत तेजी रही। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़कर 474.87 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
